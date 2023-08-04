«Чижик» отказался от продажи сигарет

Табачная продукция занимала небольшую долю в обороте «Чижика», но была связана с большими тратами, сеть откажется от ее продажи. По словам экспертов, мешает и минимальная розничная цена, которая лишает дискаунтеры преимущества

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Сеть магазинов-дискаунтеров «Чижик», входящая в X5 Group, отказалась от продажи табачной продукции, сообщил «Коммерсанту» представитель группы компаний.

Бизнес-модель «Чижика» построена на постоянном сокращении затрат, что позволяет предлагать низкие цены, и продаже узкого, но востребованного ассортимента продуктов, отметили в X5. Близкий к группе источник издания уточнил, что табачная продукция занимала минимальную долю в обороте, но была связана со сравнительно большими расходами, в том числе на оборудование под хранение сигарет.

К концу июня под управлением X5 было 809 магазинов «Чижик». За первое полугодие выручка сети увеличилась вчетверо — до 45,29 млрд руб. За этот же период средний чек в «Чижике» составлял 569 руб., тогда как в «Пятерочке» — 453,1 руб., в «Перекрестке» — 697,1 руб. Формат дискаунтеров строится на аренде небольших помещений с минимальной шириной ассортимента повседневно необходимой продукции по низкой цене. Площадь аренды у «Чижика» обычно 250–400 кв. м (у магазинов «Пятерочка» в два-три раза больше), в ассортименте — 750 наименований (как правило, их от 1500), причем 400 из них — собственные торговые марки.

Дискаунтеры малоприменимы к продаже табачных изделий, поскольку скидки на них запрещены, а реализация в рознице легальна только по цене, указанной на пачке, сообщили газете в «Интернэшнл Тобакко Групп» (бренды Davidoff, West, Jade). Минимальная розничная цена на сигареты лишает дискаунтеры преимущества перед магазинами других форматов в этой категории товаров, отметил собеседник издания на рынке.

До конца этого года минимальная розничная стоимость одной пачки сигарет — 119 руб.

Недостаточный спрос на табачные товары в дискаунтерах может быть связан с доступностью существенно более дешевых нелегальных товаров, поскольку в их ценах не заложены акциз и прочие налоги, предположили в «JTI Россия» (марки Winston, Camel, LD).

Вместе с тем прибыль от реализации табачной продукции невелика, но при продаже необходима обязательная маркировка, считает главный редактор информагентства «Русский табак» Максим Королев. По его мнению, «Чижик» мог открываться поблизости от мест продаж табачного ассортимента, что оттягивало потенциальных покупателей.

Однако пока конкуренты «Чижика» не планируют следовать его примеру и выводить из ассортимента табачную продукцию. В сети «Победа» рассказали, что потребление табака и доля таких товаров в общем объеме продаж в последние годы снижаются, но все еще остается востребованной. Директор формата дискаунтер «Магнита» Анжела Рябова отметила, что точки компании удовлетворяют спрос на все базовые нужды покупателей, а потому в компании намерены продолжить развитие этой категории.