Компании рассказали, сколько уволили сотрудников за последние полгода

Почти четверть (24%) представителей малого и среднего бизнеса сократили персонал, еще 13% собираются это сделать до конца года. С февраля 27% компаний потеряли менее 10 сотрудников, 21% — 20-30, из 11% фирм ушли 30-50 работников

Фото: Filip Singer / EPA / ТАСС

С февраля многие компании малого и среднего бизнеса перешли в режим экономии, в том числе сократив часть персонала (24%) или премии сотрудникам (26%), следует из результатов исследования финансовых сервисов Platforma и финансового маркетплейса «Сравни», с которым ознакомился РБК.

Опрос проводился с 14-19 июля, в нем приняли участие 1201 руководитель компаний в сегменте малого и среднего бизнеса по всей России.

Почти пятая часть компаний (19%) решила отдать некоторые виды работ на аутсорс, каждая седьмая (14%) — отправить работников в оплачиваемые или неоплачиваемые отпуска. 7% фирм перевели сотрудников на две трети оклада, а 5% предложили работникам взять отгул без сохранения зарплаты. При этом каждая шестая компания (17%) не стала менять что-либо в своей работе.

В большей части фирм изменился состав персонала: за последние полгода из каждой четвертой компании (27%) были уволены или ушли по собственному желанию менее 10 человек, а из каждой пятой (21%) — 20-30 работников. Штат шестой части компаний (15%) сократился на 10-20 человек, 11% — на 30-50. Более 50 сотрудников потеряли только 5% фирм. Пятая часть компаний (21%) работает в прежнем составе. 13% опрошенных руководителей бизнесов собираются сократить штат до конца года.

Продолжая работать над сокращением расходов, главы компаний также планируют до конца этого года оптимизировать бизнес-процессы (30%), отказаться от офиса (11%), снизить производственные обороты (8%) или сократить бюджет на рекламу (6%). Однако треть из опрошенных представителей малого бизнеса (32%) не планируют экономить.

Перейти в режим экономии большинство заставляет ситуация в их бизнесе. Так, треть компаний (34%) сообщили о сокращении объема работ: 26% снизили объемы в незначительной степени, а 8% — в значительной. Почти у половины опрошенных компаний (48%) в связи с этим денежный оборот сократился на 10-20%, у каждой третьей (30%) — на 20-40%, у 13% — на 30-50%, а 9% — более чем на 50%.

Читайте на РБК Pro Pro Сколько нужно работать, чтобы быть счастливым Сколько нужно работать, чтобы быть счастливым Инструкции Pro Акции Peloton рухнули на 91%. Сработает ли план спасения компании Акции Peloton рухнули на 91%. Сработает ли план спасения компании Статьи Pro Жаркий пик: почему всем понадобилась недвижимость в ОАЭ Жаркий пик: почему всем понадобилась недвижимость в ОАЭ Статьи Pro «Вкусно — и запятая»: что делать с наспех сделанными новыми брендами «Вкусно — и запятая»: что делать с наспех сделанными новыми брендами Статьи Pro Компании меняют ПО на экстремальных скоростях. Какие ошибки они допускают Компании меняют ПО на экстремальных скоростях. Какие ошибки они допускают Инструкции Pro Достаточно ли для здоровья тренироваться по полчаса в день Достаточно ли для здоровья тренироваться по полчаса в день Статьи Pro Какие шаги помогут выстроить здоровые отношения с алкоголем Какие шаги помогут выстроить здоровые отношения с алкоголем Статьи Pro Антисанкционный «пластик»: где лучше оформить международную карту Антисанкционный «пластик»: где лучше оформить международную карту Статьи

Кроме того, более половины опрошенных фирм (54%) столкнулись с необходимостью замещения зарубежного офисного программного обеспечения. 42% частично перешли на российское ПО, в то же время 12% уже сделали это полностью. Четверть респондентов (26%) по-прежнему работают на зарубежном ПО, 7% — тоже, но с обязательным включением VPN, а 4% компаний не стали переходить на российский софт и пользуются нелицензированным иностранным. Почти каждый десятый (9%) и раньше работал на отечественном ПО.

Помимо экономии и оптимизации внутри компании опрошенные представители бизнеса также искали поддержки извне — мерами государственной поддержки воспользовались почти 80% респондентов. Наибольшей популярностью пользовались кредиты по льготным ставкам — за ними обращался каждый пятый бизнес (21%). Каждый шестой предприниматель (16%) обращался за кредитными каникулами, а 15% — за поручительствами по кредитам.

Более десятой части фирм (11%) воспользовались льготным лизингом и факторингом, 9% — мораторием на банкротство, а 8% — ограничением комиссий за прием платежей и компенсацией части расходов. Реже всего бизнес обращался за грантами на создание и развитие дела (7%). Почти не пользовались за специальными мерами поддержки 6% респондентов.

Чаще всего представители малого бизнеса брали кредиты на 1 млн руб. (27%), 5 млн руб. (21%) или 3 млн рублей (20%). Аналитики отмечают, что запрашиваемые суммы в этом году больше, чем в прошлом — тогда самыми популярными также были кредиты на 1 и 3 млн руб. (30% и 19% соответственно), но вместо 5 млн в тройке лидеров была сумма в 500 тыс. руб. (20%).

Кредитованием для бизнеса чаще всего интересовались предприниматели из крупных российских городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Екатеринбурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Уфы, Новосибирска, Владивостока. Востребованность кредитов между разными формами собственности бизнеса примерно одинаковая: ИП — 51%, ООО — 49%.