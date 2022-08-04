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Компании рассказали, сколько уволили сотрудников за последние полгода

Почти четверть (24%) представителей малого и среднего бизнеса сократили персонал, еще 13% собираются это сделать до конца года. С февраля 27% компаний потеряли менее 10 сотрудников, 21% — 20-30, из 11% фирм ушли 30-50 работников
Фото: Filip Singer / EPA / ТАСС
Фото: Filip Singer / EPA / ТАСС

С февраля многие компании малого и среднего бизнеса перешли в режим экономии, в том числе сократив часть персонала (24%) или премии сотрудникам (26%), следует из результатов исследования финансовых сервисов Platforma и финансового маркетплейса «Сравни», с которым ознакомился РБК.

Опрос проводился с 14-19 июля, в нем приняли участие 1201 руководитель компаний в сегменте малого и среднего бизнеса по всей России.

Почти пятая часть компаний (19%) решила отдать некоторые виды работ на аутсорс, каждая седьмая (14%) — отправить работников в оплачиваемые или неоплачиваемые отпуска. 7% фирм перевели сотрудников на две трети оклада, а 5% предложили работникам взять отгул без сохранения зарплаты. При этом каждая шестая компания (17%) не стала менять что-либо в своей работе.

В большей части фирм изменился состав персонала: за последние полгода из каждой четвертой компании (27%) были уволены или ушли по собственному желанию менее 10 человек, а из каждой пятой (21%) — 20-30 работников. Штат шестой части компаний (15%) сократился на 10-20 человек, 11% — на 30-50. Более 50 сотрудников потеряли только 5% фирм. Пятая часть компаний (21%) работает в прежнем составе. 13% опрошенных руководителей бизнесов собираются сократить штат до конца года.

Продолжая работать над сокращением расходов, главы компаний также планируют до конца этого года оптимизировать бизнес-процессы (30%), отказаться от офиса (11%), снизить производственные обороты (8%) или сократить бюджет на рекламу (6%). Однако треть из опрошенных представителей малого бизнеса (32%) не планируют экономить.

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Фото:Игорь Агеенко / РИА Новости

Перейти в режим экономии большинство заставляет ситуация в их бизнесе. Так, треть компаний (34%) сообщили о сокращении объема работ: 26% снизили объемы в незначительной степени, а 8% — в значительной. Почти у половины опрошенных компаний (48%) в связи с этим денежный оборот сократился на 10-20%, у каждой третьей (30%) — на 20-40%, у 13% — на 30-50%, а 9% — более чем на 50%.

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Кроме того, более половины опрошенных фирм (54%) столкнулись с необходимостью замещения зарубежного офисного программного обеспечения. 42% частично перешли на российское ПО, в то же время 12% уже сделали это полностью. Четверть респондентов (26%) по-прежнему работают на зарубежном ПО, 7% — тоже, но с обязательным включением VPN, а 4% компаний не стали переходить на российский софт и пользуются нелицензированным иностранным. Почти каждый десятый (9%) и раньше работал на отечественном ПО.

Помимо экономии и оптимизации внутри компании опрошенные представители бизнеса также искали поддержки извне — мерами государственной поддержки воспользовались почти 80% респондентов. Наибольшей популярностью пользовались кредиты по льготным ставкам — за ними обращался каждый пятый бизнес (21%). Каждый шестой предприниматель (16%) обращался за кредитными каникулами, а 15% — за поручительствами по кредитам.

Более десятой части фирм (11%) воспользовались льготным лизингом и факторингом, 9% — мораторием на банкротство, а 8% — ограничением комиссий за прием платежей и компенсацией части расходов. Реже всего бизнес обращался за грантами на создание и развитие дела (7%). Почти не пользовались за специальными мерами поддержки 6% респондентов.

Чаще всего представители малого бизнеса брали кредиты на 1 млн руб. (27%), 5 млн руб. (21%) или 3 млн рублей (20%). Аналитики отмечают, что запрашиваемые суммы в этом году больше, чем в прошлом — тогда самыми популярными также были кредиты на 1 и 3 млн руб. (30% и 19% соответственно), но вместо 5 млн в тройке лидеров была сумма в 500 тыс. руб. (20%).

Кредитованием для бизнеса чаще всего интересовались предприниматели из крупных российских городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Екатеринбурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Уфы, Новосибирска, Владивостока. Востребованность кредитов между разными формами собственности бизнеса примерно одинаковая: ИП — 51%, ООО — 49%.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
малый бизнес экономия увольнения сокращение сотрудников
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