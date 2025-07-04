В «Транснефти» рассказали о заслугах покончившего с собой вице-президента
За время работы вице-президентом ПАО «Транснефть» Андрей Бадалов проявил высочайший профессионализм, компетентность, талант руководителя и опыт эксперта, говорится в некрологе, опубликованном на сайте компании.
Бадалов пришел в «Транснефть» в 2021 году, до этого он возглавлял научно-исследовательский институт «Восход». В «Транснефти» Бадалов курировал вопросы цифровой трансформации и информационных технологий.
«Под его непосредственным руководством и с его личным участием в кратчайшие сроки были реализованы масштабные наукоемкие проекты, позволившие вывести «Транснефть» на качественно новый технологический и организационный уровень, эффективно преодолеть вызовы санкционных ограничений, особенно остро затронувших отрасль информационных технологий», — говорится в сообщении.
В компании отметили, что даже в сложные и напряженные моменты Бадалов проявлял «высокие человеческие качества», всегда был отзывчив к проблемам коллег, делился знаниями и опытом, объединял и воодушевлял людей своей энергией и оптимизмом.
О смерти Андрея Бадалова стало известно ранее 4 июля. ТАСС писал, что предварительная причина смерти — самоубийство. Тело 62-летнего топ-менеджера обнаружили под окнами его дома на Рублевском шоссе. «РИА Новости» отмечало, что погибший отправил супруге прощальное сообщение. Источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что оперативно-следственная группа выясняет обстоятельства произошедшего.
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