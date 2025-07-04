Тело Бадалова обнаружили под окнами его дома на Рублевском шоссе. Топ-менеджеру было 62 года. В «Транснефти» он работал с 2021 года, курировал вопросы цифровой трансформации и информационных технологий

Андрей Бадалов (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

В Москве погиб вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По информации агентства, предварительная причина смерти — самоубийство.

Тело Бадалова обнаружили под окнами его дома на Рублевском шоссе, пишет агентство. «РИА Новости» сообщает, что на момент происшествия в квартире находились его жена и две дочери, с ними работают психологи. Оперативно-следственная группа выясняет обстоятельства, сообщил источник РБК в правоохранительных органах.

РБК направил запрос в ПАО «Транснефть».

По словам источника «РИА Новости», перед смертью Бадалов написал супруге прощальные сообщения. «По предварительным данным, перед смертью он отправлял супруге сообщения, прощался», — сказал собеседник агентства.

О гибели вице-президента «Транснефти» также пишут телеграм-каналы Mash и Baza. По информации Mash, у Бадалова были проблемы с сердцем, он носил холтер — медицинский прибор для суточного мониторинга кардиопоказателей. Его тело обнаружил охранник ЖК, уточняет телеграм-канал.

Позднее информацию о смерти Бадалова подтвердили и в самой компании. «Скорбим о невосполнимой утрате, постигшей наш коллектив. В расцвете сил и созидательной работы оборвалась жизнь замечательного человека, уникального профессионала, надежного коллеги и товарища», — говорится в сообщении «Транснефти».

В «Транснефти» отметили, что Бадалов пришел в компанию «в сложный и напряженный период». Под его руководством были реализованы проекты, позволившие «Транснефти» преодолеть «вызовы санкционных ограничений, особенно остро затронувших отрасль информационных технологий».

62-летний Андрей Бадалов работал в «Транснефти» с 2021 года. Он курировал вопросы цифровой трансформации и информационных технологий. До назначения в «Транснефть» Бадалов возглавлял научно-исследовательский институт «Восход».