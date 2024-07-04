Роспатент продлил срок прав на товарный знак Coca-Cola до 2034 года

Ранее The Coca-Cola Company подала заявки на регистрацию своих торговых знаков Coca-Cola, Sprite и Fanta. В 2022 году компания приостановила деятельность на российском рынке

Фото: Levine-Roberts / IMAGO / ТАСС

Роспатент продлил до 26 августа 2034 года срок действия исключительного права на товарный знак Coca-Cola американского производителя напитков The Coca-Cola Company, следует из бюллетеня ведомства. Срок действия регистрации заканчивался 26 августа 2024 года. Изменения внесли 19 июня.

Ранее The Coca-Cola Company подала заявки на регистрацию своих торговых знаков Coca-Cola, Fanta и Sprite. Заявки были поданы в апреле, они относятся к безалкогольным и алкогольным напиткам, газированной воде и другой продукции (32-й и 33-й класс Международной классификации товаров).

В марте 2022 года Coca-Cola сообщила о приостановке всей деятельности на российском рынке, а в июне того же года решила перестать производить и продавать напитки своих брендов в России. На тот момент в ее портфеле были Coca-Cola, Fanta, Sprite, BonAqua, Burn, Fuzetea, Rich, Schweppes, Powerade и др.

В августе 2022 года компания сообщила, что дистрибьютор Coca-Cola HBC сменил название на Multon Partners и сосредоточился на производстве и продаже местных брендов — соков «Добрый», Rich и «Моя семья». После смены названия российского подразделения Coca-Cola («Кока-кола Эйчбиси Евразия») на Multon Partners компания запустила производство аналога Coca-Cola — «Добрый Cola». Бренд «Добрый» поднялся с 28-го места (в 2022 году) на четвертую строку в рейтинге наиболее популярных у россиян брендов среди товаров повседневного спроса.

Гендиректор «Онлайн патент» Алина Акиншина напоминала, что товарные знаки, если их не использовать в течение трех лет на территории России, могут быть аннулированы. По ее словам, правообладатель поддерживает минимальный уровень заявочной активности в отношении брендов, чтобы не потерять права на основные товарные знаки.