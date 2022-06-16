Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июня
EUR ЦБ: 59,25 (-1,72) Инвестиции, 15 июн, 14:23
Курс доллара на 15 июня
USD ЦБ: 57,09 (-0,69) Инвестиции, 15 июн, 14:23
Генерал ВСУ назвал Крымский мост «целью номер один» для поражения Политика, 00:49
Зеленский согласился участвовать в саммитах G7 и НАТО Политика, 00:27
Тарасова сравнила старт карьеры тренера с дебютом Медведевой в «Танцах» Спорт, 00:15
Рубен Варданян предложил стратегию выхода из «системного хаоса» Общество, 00:00
СПБ Биржа в июне запустит торги акциями с Гонконгской биржи Финансы, 00:00
Новый мир: какими нам быть, чтобы в него попасть. Мнение Рубена Варданяна Мнение, 00:00
Карпин рассказал о продолжении работы в «Ростове» Спорт, 15 июн, 23:52
Замглавы UC Rusal Максим Полетаев покинет компанию Бизнес, 15 июн, 23:44
Двое бывших американских военных пропали под Харьковом Политика, 15 июн, 23:33
Глава «Росатома» — об импортозамещении, новых проектах и подходах Бизнес, 15 июн, 23:32
Посол назвал два требования к Шольцу перед его возможной поездкой в Киев Политика, 15 июн, 23:16
Российский футболист «Леванте» решил выступать за сборную Армении Спорт, 15 июн, 22:52
ФРС США подняла ставку до 1,5–1,75% годовых. Что ждет рынки Инвестиции, 15 июн, 22:33
Минобороны обвинило ВСУ в установке РСЗО возле поселка Нью-Йорк Политика, 15 июн, 22:33
ПМЭФ-2022 ,  
0 

Рубен Варданян предложил стратегию выхода из «системного хаоса»

По мнению Рубена Варданяна, привычные постулаты оказались отброшенными, а в новом мире необходимы не только новые коалиции, но также новые моральные лидеры и опоры
Рубен Варданян
Рубен Варданян (Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС)

Глобализация не привела к гармонизации, а, напротив, во многих отношениях усилила поляризацию общества. Появились признаки системного хаоса, из которого необходимо искать выход. Об этом в колонке для РБК написал бизнесмен Рубен Варданян.

Рубен Варданян Новый мир: какими нам быть, чтобы в него попасть. Мнение Рубена Варданяна
Мнение
Рубен Варданян

По его мнению, нынешние события являются новой волной глобальных изменений, которые могут продлиться не одно десятилетие. «Трансформации будут болезненными, и не останется ни одной сферы нашей жизни, которую бы они не затронули. Ситуация намного опаснее, чем падение какой-либо системы или военный, экономический, финансовый конфликты».

По мнению Варданяна, отброшенными могут оказаться такие постулаты, как презумпция невиновности, преимущество индивида по отношению к обществу, неприкосновенность частной собственности, правдивость и достоверность информации, важность среднего класса как основы современного государства.

Как считает Варданян, существует три сценария преодоления возникшего кризиса. В краткосрочной перспективе важно восстановить цепочки поставок и сбалансировать финансовые системы — иными словами, ответить на насущные потребности людей и бизнеса. На среднем временном горизонте — определиться с тактикой и мобилизацией ресурсов и партнеров, а на долгосрочном — заниматься технологическим развитием.

В перспективе можно говорить о новых глобальных торговых коалициях и новом контуре мирового доверия. «В цивилизационных конфликтах возрастает роль небольших стран, находящихся на перекрестках цивилизаций. В силу своего размера и исторического опыта они могут оказаться в авангарде поиска инновационных ответов на вызовы современности и способствовать ослаблению поляризации в мире», — полагает Варданян.

Помимо этого, как считает бизнесмен, человечеству нужны моральные лидеры, люди из разных сфер деятельности, готовые сообща обсуждать ключевые вызовы и искать ответы на них. «Системный хаос требует выхода за пределы привычного для каждой отдельной страты «тоннеля» мышления в попытке увидеть целостную картину. Именно такие люди должны сформировать новую рамку доверия — его кризис мы видим во всем мире, запрос на изменения глобальный», — отмечает он.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Михаил Метцель / ТАСС Даем гарантию на потерю денег: какие ошибки могут дорого стоить импортеру
Инструкции
Pro
Как ретейлерам сохранить привычный для россиян ассортимент
Инструкции
Pro
Топливный рынок в новых реалиях: чего ждать от цен на бензин
Статьи
Pro
Фото: Alex Knight / Unsplash Когда айтишника можно заменить программным роботом и сэкономить
Статьи
Pro
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images «Все думали, он шарит». Как «инвестор-гений» из чата разорил сотню друзей
Статьи
Pro
Фото: Antoni Shkraba / Pexels Хочу составить план тренировок. Что важно учесть
Инструкции
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины
Статьи
Pro
Российские консалтеры отделились от глобальных офисов: что это им дает
Статьи

Важна роль сообществ, уверен Варданян. «Привычные опоры — семья, род, община, религия и идеология, национальная и корпоративная идентичность — размываются, и наш личностный космос — это среда людей, которая калибрует, сохраняет и развивает ценности. Не исключаю, что в наших проектах возникнет такой уровень доверия, что даже юридическое оформление сделок будет простой формальностью, столь велика будет роль репутации участников. Только в такой среде мы создадим по-настоящему новый мир, а не будем метаться на развалинах старого», — считает он.

Авторы
Теги
Артем Филипенок Артем Филипенок
Рубен Варданян глобализация кризис
Материалы по теме
Рубен Варданян — РБК: «Да, я собрался в политику»
Политика
Варданян допустил работу «хоть уборщиком, хоть президентом» Армении
Политика
«Начать с чистого листа». Глава ВТБ — о новых принципах финансового рынка
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter