Рубен Варданян предложил стратегию выхода из «системного хаоса»

По мнению Рубена Варданяна, привычные постулаты оказались отброшенными, а в новом мире необходимы не только новые коалиции, но также новые моральные лидеры и опоры

Рубен Варданян (Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС)

Глобализация не привела к гармонизации, а, напротив, во многих отношениях усилила поляризацию общества. Появились признаки системного хаоса, из которого необходимо искать выход. Об этом в колонке для РБК написал бизнесмен Рубен Варданян.

По его мнению, нынешние события являются новой волной глобальных изменений, которые могут продлиться не одно десятилетие. «Трансформации будут болезненными, и не останется ни одной сферы нашей жизни, которую бы они не затронули. Ситуация намного опаснее, чем падение какой-либо системы или военный, экономический, финансовый конфликты».

По мнению Варданяна, отброшенными могут оказаться такие постулаты, как презумпция невиновности, преимущество индивида по отношению к обществу, неприкосновенность частной собственности, правдивость и достоверность информации, важность среднего класса как основы современного государства.

Как считает Варданян, существует три сценария преодоления возникшего кризиса. В краткосрочной перспективе важно восстановить цепочки поставок и сбалансировать финансовые системы — иными словами, ответить на насущные потребности людей и бизнеса. На среднем временном горизонте — определиться с тактикой и мобилизацией ресурсов и партнеров, а на долгосрочном — заниматься технологическим развитием.

В перспективе можно говорить о новых глобальных торговых коалициях и новом контуре мирового доверия. «В цивилизационных конфликтах возрастает роль небольших стран, находящихся на перекрестках цивилизаций. В силу своего размера и исторического опыта они могут оказаться в авангарде поиска инновационных ответов на вызовы современности и способствовать ослаблению поляризации в мире», — полагает Варданян.

Помимо этого, как считает бизнесмен, человечеству нужны моральные лидеры, люди из разных сфер деятельности, готовые сообща обсуждать ключевые вызовы и искать ответы на них. «Системный хаос требует выхода за пределы привычного для каждой отдельной страты «тоннеля» мышления в попытке увидеть целостную картину. Именно такие люди должны сформировать новую рамку доверия — его кризис мы видим во всем мире, запрос на изменения глобальный», — отмечает он.

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Важна роль сообществ, уверен Варданян. «Привычные опоры — семья, род, община, религия и идеология, национальная и корпоративная идентичность — размываются, и наш личностный космос — это среда людей, которая калибрует, сохраняет и развивает ценности. Не исключаю, что в наших проектах возникнет такой уровень доверия, что даже юридическое оформление сделок будет простой формальностью, столь велика будет роль репутации участников. Только в такой среде мы создадим по-настоящему новый мир, а не будем метаться на развалинах старого», — считает он.