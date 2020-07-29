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Старейший в мире оператор tax free впервые раскрыл свою выручку в России

Швейцарская Global Blue, один из крупнейших в мире операторов tax free, впервые раскрыла свои финансовые показатели в России. За два года созданное с Рубеном Варданяном СП заработало более €5 млн и зафиксировало €2,5 млн прибыли
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Называющая себя лидером среди операторов tax free швейцарская Global Blue впервые сообщила в своей отчетности показатели российского подразделения. В финансовом году, закончившемся 31 марта 2019 года, выручка российского бизнеса составила €1,8 млн, чистая прибыль — €652 тыс. В следующем отчетном периоде, закончившемся 31 марта 2020 года, выручка почти удвоилась, до €3,6 млн, а чистая прибыль увеличилась почти в три раза, до €1,8 млн.

На российский рынок Global Blue вышла в 2018-м — с января того года в преддверии чемпионата мира по футболу в стране в пилотном режиме заработала система tax free. Иностранные граждане, за исключением жителей стран, входящих в ЕАЭС (помимо России, это Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, ) получили возможность возвращать НДС с совершенных в стране покупок общей стоимостью от 10 тыс. руб.

Россия стала одним из немногих рынков, где швейцарская компания решила работать не напрямую, а с местным партнером. В январе 2018 года было объявлено, что развивать бизнес на новом рынке Global Blue будет вместе с Рубеном Варданяном (в последнем рейтинге российского Forbes занимает 103-е место с состоянием $950 млн).

Рубен Варданян поучаствует в создании оператора tax free в России
Бизнес
Фото: Global Blue

Ни Global Blue, ни Варданян тогда не уточнили, как будут распределены доли в СП. Из опубликованных материалов следует, что в зарегистрированной в Нидерландах Global Blue Russia Holdings B.V. международному оператору принадлежит только 51%. В свою очередь, компания из Нидерландов является единственным учредителем российского ООО «Глобал Блю».

РБК направил запросы Рубену Варданяну и в пресс-службу Global Blue.

Чем известна Global Blue

Базирующуюся в Швейцарии Global Blue в российской прессе часто называют шведской компанией, поскольку ее бизнес начался в Скандинавии. В августе 1980 года компания, как указано на ее сайте, впервые предложила шведским туристам, приезжающим в Германию, возврат НДС с покупок. Поэтому Global Blue называет себя пионером tax free шопинга, который стал лидером этого рынка.

Сейчас Global Blue работает в 50 странах. В финансовом году, завершившемся 30 марта 2020 года, компания обслужила около 29 млн туристов, обратившихся за возвратом НДС. Общая выручка за этот отчетный период превысила €430 млн, но чистая прибыль составила всего €0,5 млн.

Компания обращает внимание на то, что значительно пострадала от последствий пандемии, так как напрямую зависит от мирового туризма.

В январе 2020 года Global Blue объявила о возможном IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже в результате слияния с Far Point Acquisition Corp.

Резкий рост российской выручки Global Blue в предыдущем финансовом году мог быть обусловлен двумя факторами — увеличившимся въездным турпотоком и расширением списка торговых предприятий, предлагающих возврат НДС.

В 2018 году, когда Россия принимала чемпионат мира по футболу, в страну с туристическими целями приехали, по данным погранслужбы ФСБ, 4,1 млн иностранцев (без учета граждан стран ЕАЭС), в 2019-м этот показатель вырос на 19,5%, до 4,9 млн. Большинство туристов, 1,4 млн человек, в прошлом году прибыли из Китая, на втором месте была Германия с 522 тыс. туристов, на третьем — Южная Корея с 413 тыс.

На старте программы tax free в списке Минпромторга было меньше десятка магазинов в каждом из шести городов, задействованных в проекте (Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Новгород, Калининград и Владивосток). В частности, с самого начала вернуть НДС иностранцы могли при покупках в столичных ЦУМе и ГУМе, петербургском ДЛТ.

В текущем реестре, который ведет Минпромторг, значится 171 юрлицо из разных регионов. Помимо продавцов предметов роскоши, это российские и зарубежные сети магазинов среднего ценового сегмента и масс-маркета: Adidas, «Золотое Яблоко», «Л'Этуаль», «М.Видео», «МегаФон», «Эльдорадо» и др.

Медведев продлил пилотный проект tax free до конца 2020 года
Экономика

Кроме Global Blue, в России работают еще два оператора tax free — международный Planet (ранее Premier Tax Free) и местный Hi Sky. В открытых источниках пока есть консолидированная отчетность Planet только за 2018 год, но отдельные показатели по России в ней не приводятся.

Выручка ро РСБУ российского ООО «Планет пеймент рус», указанного в отчетности Planet, в 2019 году увеличилась, по данным базы СПАРК, в четыре раза, до 54,4 млн руб. (около €750 тыс. по среднему курсу ЦБ за прошлый год), чистый убыток снизился до 5,8 млн руб. (€80 тыс.).

У ООО «Скай Финсервис», юрлица Hi Sky, выручка по РСБУ в 2019 году выросла почти в 3,5 раза, до 55,7 млн руб. (€770 тыс.), а вместо убытка было зафиксировано 8,3 млн руб. (€115 тыс.) чистой прибыли.

Автор: Анна Левинская
При участии: Елена Сухорукова
Теги: tax free, продажи
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