Старейший в мире оператор tax free впервые раскрыл свою выручку в России

Швейцарская Global Blue, один из крупнейших в мире операторов tax free, впервые раскрыла свои финансовые показатели в России. За два года созданное с Рубеном Варданяном СП заработало более €5 млн и зафиксировало €2,5 млн прибыли

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Называющая себя лидером среди операторов tax free швейцарская Global Blue впервые сообщила в своей отчетности показатели российского подразделения. В финансовом году, закончившемся 31 марта 2019 года, выручка российского бизнеса составила €1,8 млн, чистая прибыль — €652 тыс. В следующем отчетном периоде, закончившемся 31 марта 2020 года, выручка почти удвоилась, до €3,6 млн, а чистая прибыль увеличилась почти в три раза, до €1,8 млн.

На российский рынок Global Blue вышла в 2018-м — с января того года в преддверии чемпионата мира по футболу в стране в пилотном режиме заработала система tax free. Иностранные граждане, за исключением жителей стран, входящих в ЕАЭС (помимо России, это Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, ) получили возможность возвращать НДС с совершенных в стране покупок общей стоимостью от 10 тыс. руб.

Россия стала одним из немногих рынков, где швейцарская компания решила работать не напрямую, а с местным партнером. В январе 2018 года было объявлено, что развивать бизнес на новом рынке Global Blue будет вместе с Рубеном Варданяном (в последнем рейтинге российского Forbes занимает 103-е место с состоянием $950 млн).

Ни Global Blue, ни Варданян тогда не уточнили, как будут распределены доли в СП. Из опубликованных материалов следует, что в зарегистрированной в Нидерландах Global Blue Russia Holdings B.V. международному оператору принадлежит только 51%. В свою очередь, компания из Нидерландов является единственным учредителем российского ООО «Глобал Блю».