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Бизнес ,  
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Минтранс задумался о привлечении денег россиян в строительство объектов

Ведомство хочет привлекать «народные» облигации для строительства транспортных объектов, взяв за основу механизм, применяемый Минстроем в жилищном строительстве
Фото: mintrans.gov.ru
Фото: mintrans.gov.ru

Министерство транспорта планирует предложить российским гражданам механизм вложения их денег в строительство инфраструктуры. Об этом заявил глава ведомства Евгений Дитрих, передает ТАСС.

По его словам, в Минтрансе состоялся координационный совет по инвестициям, в рамках которого все отрасли высказались по вопросу механизмов привлечения инвестиций. «Инфраструктурные облигации вновь очень подробно мы обсуждали. Вполне возможно, это реальный механизм для большинства наших транспортных компаний, транспортных строителей», — отметил Дитрих.

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Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Министр добавил, что также Минтрансу хотелось бы попробовать использовать те схемы, которые в настоящее время применяет Минстрой в жилищном строительстве. «Это — привлечение средств с рынка, привлечение средств массового пользователя», — пояснил он. Как отметил Дитрих, вполне возможно, что россияне захотят поучаствовать в финансировании строительства тех или иных транспортных объектов.

Глава Минтранса рассказал, что сейчас ведомство прорабатывает различные механизмы инвестирования в строительство транспортной инфраструктуры, предварительные варианты которых будут представлены в течение июля.

Согласно механизму Минстроя, один из основных способов рыночного привлечения средств массовых инвесторов — выпуск ипотечных облигаций. Это выданные ипотечные кредиты, которые банки «упаковывают» в ценные бумаги и продают инвесторам. Ключевыми инвесторами в новые ценные бумаги станут негосударственные пенсионные фонды, отечественные банки, иностранные инвесторы, а также управляющие и страховые компании, крупные частные инвесторы.

В мае председатель правления госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в интервью РБК говорил о планах привлечь деньги россиян для строительства объектов в нефтегазохимической сфере. В частности, он упомянул газохимический комплекс в Усть-Луге, для финансирования которого могут быть созданы фонды коллективных инвестиций с целью привлечения денег граждан.

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«Будем вести переговоры с Минфином, но наш запрос такой: надо использовать деньги иностранных партнеров, российского рынка, приглашать к участию в инвестировании граждан, подумать, в каких формах это можно сделать. Мы считаем, что можно создавать фонды коллективных инвестиций, куда люди будут заинтересованы вкладывать, понимая, что они, например, акционеры Усть-Луги», — пояснил Шувалов.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Минтранс, Евгений Дитрих
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