Минтранс задумался о привлечении денег россиян в строительство объектов

Ведомство хочет привлекать «народные» облигации для строительства транспортных объектов, взяв за основу механизм, применяемый Минстроем в жилищном строительстве

Фото: mintrans.gov.ru

Министерство транспорта планирует предложить российским гражданам механизм вложения их денег в строительство инфраструктуры. Об этом заявил глава ведомства Евгений Дитрих, передает ТАСС.

По его словам, в Минтрансе состоялся координационный совет по инвестициям, в рамках которого все отрасли высказались по вопросу механизмов привлечения инвестиций. «Инфраструктурные облигации вновь очень подробно мы обсуждали. Вполне возможно, это реальный механизм для большинства наших транспортных компаний, транспортных строителей», — отметил Дитрих.

Министр добавил, что также Минтрансу хотелось бы попробовать использовать те схемы, которые в настоящее время применяет Минстрой в жилищном строительстве. «Это — привлечение средств с рынка, привлечение средств массового пользователя», — пояснил он. Как отметил Дитрих, вполне возможно, что россияне захотят поучаствовать в финансировании строительства тех или иных транспортных объектов.

Глава Минтранса рассказал, что сейчас ведомство прорабатывает различные механизмы инвестирования в строительство транспортной инфраструктуры, предварительные варианты которых будут представлены в течение июля.