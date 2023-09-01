Инвесторы начали вкладываться в уран на фоне конфликта в Нигере

FT: Инвесторы начали вкладываться в уран в связи с переворотом в Нигере

Цены на уран достигли 16-месячного максимума. Инвестиции в отрасль растут на фоне угроз с перебоями поставок из Нигера, седьмой в мире страны по объему добычи: ранее мятежники приостановили экспорт во Францию

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Розничные инвесторы начали активно вкладываться в фонды, связанные с ураном, на фоне опасений эскалации в Нигере, где произошел военный переворот, сообщает Financial Times. Эта страна — один из ключевых производителей урана, по оценкам Всемирной ядерной ассоциации, она занимает седьмое место в мире по объему добычи.

Также инвесторы ждут увеличения спроса на ядерное топливо: интерес к атомной энергетике вырос из-за влияния военных действий на Украине на поставки газа, необходимости сократить использование ископаемого топлива и углеродные выбросы, пишет газета.

С начала 2023 года акции британской Yellow Cake, которая специализируется на инвестициях в уран, выросли на 22%, а в августе — на 8%. Бумаги фонда Geiger Counter за последний месяц лета также прибавили 8%. Это происходит на фоне роста цен на уран: по данным аналитиков Uranium Exchange Company, на этой неделе спотовые цены достигли 16-месячного максимума в $58,50 за фунт (около 0,45 кг). Аналитики инвестиционного банка Liberum допускают, что цена может вырасти до $70.

Аналитик компании CQS New City Investment Managers (управляет фондом Geiger Counter) Роб Крейфурд отметил, что существуют «настоящие фанаты урана», убедиться в этом можно, зайдя в соцсети. «Рынок урана в чем-то похож на разворачивающийся нефтяной танкер. Предложение растет медленно из-за сроков выдачи разрешений [на добычу], но и спрос меняется медленно», — сказал он, отметив, что сейчас на рынке происходит «большой сдвиг».

Мятеж в Нигере может нарушить поставки урана, пишет FT. По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в стране находятся около 5% всех мировых запасов этого ресурса. Уже сейчас, отмечает издание, мировой спрос на урановый концентрат превысил годовое предложение в период с 2018 по 2022 годы.

В конце августа военная хунта, захватившая власть в Нигере, приостановила поставки урана во Францию. Французская атомная отрасль зависит от запасов урана в африканской стране, разработку урановых рудников там около 50 лет ведет компания Orano. Ей пришлось эвакуировать часть иностранных сотрудников, но компания заявила, что продолжит операционную деятельность в Нигере.

Власти Франции, как и другие страны ЕС, осудили действия мятежников в Нигере, и выразили надежду, что президент Мохамед Базум вернется к власти. Париж также отверг обвинения хунты в подготовке интервенции (Нигер получил независимость от Франции в 1960 году).