Байден пожелал Маску «удачи в полете на Луну» за критику экономики США

Джо Байден (Фото: Patrick Semansky / AP)

Президент США Джо Байден пожелал основателю Tesla и SpaceX Илону Маску «удачи в полете на Луну» после того, как тот заявил о « плохом предчувствии» по поводу экономики США, передает телеканал Fox News.

Ранее Reuters опубликовал заявление Маска сотрудникам Tesla, в котором он сообщил, что испытывает «плохое предчувствие» по поводу экономики США и вынужден сократить 10% сотрудников. «Обратите внимание, это не относится к тем, кто производит автомобили, аккумуляторы или устанавливает солнечные батареи», — уточнил Маск в электронном письме, с которым ознакомилось агентство. По данным Reuters, к концу 2021 года в Tesla и ее дочерних компаниях работали почти 100 тыс. человек.

Во время пресс-конференции, посвященной состоянию экономики, журналисты спросили у Байдена, что он думает об оценке экономики США основателем Tesla.

«Пока Илон Маск говорит об этом, Ford наращивает инвестиции, привлекает к созданию новых электромобилей 6 тыс. новых сотрудников. <...> Бывшая корпорация Chrysler, ныне Stellantis, также наращивает инвестиции в электромобили. Intel добавляет 20 тыс. новых рабочих мест для производства компьютерных чипов. Так что удачи ему [Илону Маску] в его путешествии на Луну», — ответил президент США.

В марте годовая инфляция в США достигла 8,5%, а месяцем ранее она была 7,9%. Этот показатель стал рекордным с декабря 1981 года.