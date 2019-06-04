Поставщик тягачей и трапов подал иск к «Аэрофлоту» на ₽102 млн

Поставщик тягачей и трапов подал иск к «Аэрофлоту» на ₽102 млн

Подробности дела пока не разглашаются, однако суд уже принял иск к рассмотрению и назначил заседание

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Компания «ЕвроТэк», занимающаяся поставками и сервисным обслуживанием аэродромной спецтехники, подала иск к «Аэрофлоту» с требованием взыскать с авиакомпании 102 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Иск поступил в Арбитражный суд Москвы на прошлой неделе, 31 мая. В этот же день судья приняла его к производству. Дата заседания назначена на 16 июля. Основания исковых требований пока не разглашаются.

В пресс-службе Арбитражного суда Москвы на вопрос о деталях иска РБК посоветовали обратиться за комментарием к представителям ООО «ЕвроТэк». РБК направил запрос в компанию и «Аэрофлот».

Как следует из открытых данных, компания «ЕвроТэк» поставляет аэропортам, авиакомпаниям и хэндлинговым операторам (тем, кто обслуживает самолеты в аэропортах) тягачи для буксировки воздушных судов, машины для противообледенительной обработки, пассажирские трапы, ленточные погрузчики багажа, а также другую технику, необходимую для аэропортов.