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На правлении «Газпрома» не стали обсуждать отставку Миллера
На заседании правления «Газпрома» 4 июня не обсуждалась отставка его председателя Алексея Миллера, выяснил РБК. Накануне капитализация «Газпрома» подскочила до десятилетнего максимума в том числе на слухах об уходе топ-менеджера
Фото: Олег Яковлев / РБК

Во вторник, 4 июня, акции «Газпрома» в первые два часа торгов на Московской бирже упали на 4%, до 226,6 руб. за бумагу, а затем немного скорректировались, к 16:45 мск «Газпром» подешевел на 3%, до 5,39 трлн руб. Коррекция произошла после резкого роста накануне — на пике цена акций газовой монополии на Московской бирже подскочила на 16,99%, до 251,65 руб. за бумагу (5,95 трлн руб. за 100%) — рекорда с августа 2008 года. По итогам дня капитализация «Газпрома» достигла 5,575 трлн руб. (+9,49%), что позволило газовой монополии стать самой дорогой компанией в России, обогнав Сбербанк (5,39 трлн руб.).

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Рынок сыграл в отставку главы «Газпрома»

Аналитики объясняли скачок ростом дивидендов и обещаниями менеджмента пересмотреть дивидендную политику, а также слухами об отставке главы монополии Алексея Миллера. По данным нескольких Telegram-каналов, Миллер должен был сообщить об этом как раз 4 июня на заседании правления «Газпрома» с участием директоров дочерних обществ.

На заседании правления Миллер не объявлял об отставке, рассказали два источника РБК в «Газпроме». Правление «Газпрома» рассмотрело два вопроса: итоги работы дочерних компаний в прошедший осенне-зимний период (ОЗП) и задачи по подготовке к новому ОЗП, а также итоги работы «дочек» в 2018 году. Представитель «Газпрома» не ответил на запрос РБК.

«Информация об отставке Миллера в понедельник никем официально не подтверждалась, но большое количество покупателей ей поверили и активизировали покупки», — говорил РБК аналитик БКС Кирилл Таченников. «Отставки Миллера, который возглавил «Газпром» 30 мая 2001 года, рынок ждет последние десять лет. Но последние ротации в топ-менеджменте подтолкнули спекулянтов к мысли, что она не за горами», — добавлял владелец компании Lombi Gas Marketing & Trading Роман Мацаев. В феврале—апреле Миллер провел масштабные перестановки в правлении, сменив кураторов ключевых направлений — внутреннего рынка и экспорта, а также финансового директора.

Авторы: Алина Фадеева, Людмила Подобедова
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