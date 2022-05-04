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РФС предложил господдержку и допфинансирование футбола на более ₽20 млрд

РФС предложил систему господдержки и источники финансирования футбола на более ₽20 млрд
Для развития спорта можно привлечь более ₽20 млрд дополнительного финансирования ежегодно, считают в РФС. Отрасли также помогут 0% НДС по спонсорским контрактам и выплаты тренерам-иностранцам
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Российский футбольный союз (РФС) подготовил пакет мер налоговой поддержки субъектов футбола и определил потенциальные источники дополнительного финансирования спортивной индустрии. Это следует из документов, которые были подготовлены и представлены на заседании попечительского совета союза, который состоялся в среду, 27 апреля (подлинность материалов и повестки РБК подтвердил источник, близкий к участникам совета).

Союз по итогам заседания сообщал лишь о том, что члены совета «обсудили комплекс мер поддержки субъектов спорта, а также согласились с предложениями РФС по созданию дополнительных источников финансирования спорта», но детали не раскрывал.

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Кого и как предлагает поддерживать союз

Субъектами поддержки, по версии РФС, помимо него должны, в частности, стать профессиональные футбольные клубы, лиги и региональные федерации футбола. Оказывать помощь планируется начать уже во втором квартале 2022-го.

Среди предложений, которые в документах указаны как уже согласованные с Минфином:

  • НДФЛ. Временное исключение из налогооблагаемой базы доходов работников субъектов спорта;
  • взносы во внебюджетные фонды. Временное установление ставки страхового взноса 20 вместо 30,2%. Уравнение субъектов поддержки с условиями для организаций массового спорта, использующих упрощенную систему налогообложения (УСН);
  • освобождение от налога на прибыль/использование убытков предыдущих периодов для уменьшения налогооблагаемой базы. Снижение налоговой нагрузки в случае извлечения прибыли субъектами футбола. Зачет прибылей и убытков в соответствии с особенностью учета трансферных контрактов футбольных клубов;
  • обнуление НДС по спонсорским, рекламным и ТВ-контрактам, услугам на стадионах. Эта мера должна «повысить конкурентоспособность субъектов футбола на рынке рекламы за счет снятия косвенного дополнительного налогового бремени с контрактов». Кроме того, это должно исправить «дисбаланс» субъектов футбола между превалирующими доходами с НДС и превалирующими расходами без НДС, который негативно влияет на возможность возмещать НДС.
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Единственная мера неналогового характера — это подтверждение возможности проведения выплат зарплаты иностранным специалистам «на их счета в зарубежных банках, а также разрешение на перевод валюты в зарубежные банки» (каким образом будут организованы подобные выплаты, в документах не уточняется).

РФС разработал комплекс мер поддержки спортивной индустрии, подтвердил РБК представитель союза. «Они направлены в профильные ведомства, которые в настоящий момент дают им оценку. На сегодняшний день нам удалось согласовать с Минфином выплаты зарплат футболистам и тренерам на их заграничные счета. Остальные предложения находятся в проработке», — сказал он.

Предложения РФС по поддержке футбольной индустрии в настоящее время прорабатываются заинтересованными ведомствами, в том числе Минфином, подтвердили РБК в пресс-службе правительства и аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко, курирующего в том числе и спорт. «Вместе с тем Минспорт направил союзу письмо с позицией Центробанка о возможности проведения выплаты зарплат иностранным специалистам на их счета в зарубежных банках, а также разрешении на перевод валюты в зарубежные банки со счетов иностранных специалистов, открытых в России», — уточнили в аппарате вице-премьера. РБК ознакомился с копией документа от регулятора (письмо в адрес замминистра спорта Азата Кадырова подписано зампредом Банка России Юрием Исаевым). Из него следует, что еще в начале апреля Минспорт обратился с вопросом осуществления иностранными специалистами переводов денежных средств за пределы России. Ответ ЦБ — фактическое перечисление действующих правил оплаты нерезидентам.

Среди мер, которые поддержки у Минфина не нашли: обнуление земельного налога и налога на имущество для объектов спорта, а также расширение перечня доходов, не учитываемых при расчете налога на прибыль.

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Фото:Soeren Stache / DPA / Global Look Press

Какие могут быть источники дополнительного финансирования

РФС описывает потенциальные источники дополнительных не менее 23 млрд руб. ежегодно для финансирования спортивных проектов. Они необходимы, поскольку доходы федераций от коммерческой деятельности снижаются, сокращается рекламный рынок — «проекты развития находятся в зоне риска», констатирует союз. Предложения РФС касаются не только футбола, но и всей спортивной индустрии, говорит близкий к союзу источник.

  • Отчисления от букмекеров (плюс 9,2 млрд руб.). В документе содержится предложение «вернуть первоначальную формулировку закона о базе отчислений — 1,5% от пари». Речь идет о реформе регулирования букмекерского рынка, которая ввела новый порядок расчета целевых отчислений и заработала осенью 2021 года. Раньше букмекеры по закону отчисляли на поддержку спорта 5% дохода, но не менее 15 млн руб. В первой версии законопроекта депутаты предлагали букмекерам перечислять на спорт до 1% от принятых пари, но не менее 5 млн руб. в квартал каждой лиге и федерации. В финальной же версии, которая была принята, говорится, что букмекеры обязаны отчислять совокупно 1,5%, но уже от выручки за квартал (не менее 30 млн руб.). Целевые отчисления в РФС в четвертом квартале 2021-го от Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ) составили 762 млн руб. Гендиректор ЕРАИ Алексей Грачев говорит, что в первом квартале 2021 года было обработаны данные о 800 млрд пари на спортивные события. По его оценке, если с каждого пари будет взиматься 1,5%, в итоге это приведет к увеличению фактической ставки до 5% от действующей базы. Звучит весьма перспективно с точки зрения поддержки российского спорта, говорит он, замечая, что негативные последствия тем не менее могут превысить ожидаемый результат: если часть букмекеров покинет рынок, это приведет к снижению целевых отчислений. По его версии, альтернативным вариантом может быть постепенное увеличение процентов, взимаемых с букмекерских компаний:
    «Но данное решение в любом случае должно приниматься профессионалами с учетом интересов всех участников рынка».
  • Отчисления от табака и алкоголя (плюс 13,8 млрд руб.). Согласно предложению РФС, необходимо внедрить отчисления на развитие спорта, «компенсирующие вред здоровью от использования указанной продукции». Союз называет базу расчета — «5% от акцизов». РБК направил запрос в Росалкогольрегулирование. Потенциально еще от 0,7 млрд руб. могли бы ежегодно принести «отчисления от лотерей»: в материалах РФС указано предложение союза сохранить 10% отчисления от лотерей для федерального бюджета и внедрить 10% для федераций. Но источник, близкий к союзу, говорит, что предложение по лотереям по состоянию на начало мая уже не актуально.

Прогнозирование изменений доходов и расходов РФС в самом союзе считают «проблематичным», поскольку его партнеры только «анализируют положение, пересматривают стратегические планы, логистические цепочки, объемы и форматы маркетинговых инвестиций». Если в январе РФС прогнозировал свой годовой доход на уровне 3,4 млрд руб., то в апреле снизил ожидания на 28%, до 2,48 млрд руб. Среди партнеров, которые «продлили с союзом контракты или не приостановили» их, — «Магнит», РЖД, НОВАТЭК, «Сибур» и другие. В качестве антикризисной меры союз готов, например, предложить заменить часть опций из спонсорских контрактов на медийное размещение на каналах «Газпром Медиа» (владеет, в частности, НТВ, «Матч ТВ», «Пятница!» и другими) или разработать новые форматы продвижения. В медиахолдинге инициативу РФС не комментируют.

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