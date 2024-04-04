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Генпрокуратура назвала фантазиями данные о приостановке заводов «Макфы»

Генпрокуратура назвала PR-фантазиями данные о приостановке заводов «Макфы»
Генпрокуратура назвала слова адвоката двух фигурантов дела давлением на суд и созданием социальной напряженности
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Предприятия группы «Макфа» не приостанавливали работу, они действуют в штатном режиме, сообщил представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов, передает ТАСС.

«Это скорее пиар-фантазии некоторых юристов, растиражированные СМИ ради искусственного создания социальной напряженности и оказания давления на суд с целью вынесения решения в пользу бенефициаров холдинга. Они, напомню, находятся в международном розыске», — сказал он.

Принятые обеспечительные меры не мешают выпуску новой продукции и ее реализации, выплате зарплат сотрудникам, выполнению налоговых и соцобязательств.

О том, что имущество «Макфы» арестовано, ранее сегодня сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката Игоря Трунова. Он представляет интересы экс-депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, владеющих «Макфой».

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Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Генпрокуратура подала иск против «Макфы» неделю назад — 28 марта, ответчиками также выступают 12 физлиц, среди которых Белоусов, Юревич, их родственники и партнеры. Ведомство считает, что «Макфа» имеет коррупционное происхождение, поскольку ее бенефициары Юревич и Белоусов занимались бизнесом, работая в органах государственной власти. В иске утверждается, что оба владели группой коммерческих компаний, сведения о которых не декларировали, а «высокое положение во власти использовали для достижения собственных бизнес-интересов».

Судебные приставы постановили арестовать 100 трлн руб. у родственников бенефициаров. Должником в постановлении был указан Максим Чигинцев, зять Белоусова. «Сумма наложения ареста на денежные средства должника: 100 000 000 000 000 руб.», — сказано в постановлении. Это больше, чем вся находящаяся в обращении рублевая денежная масса — по данным ЦБ, на 1 марта она равняется 99,4 трлн руб., а обладатель такой суммы (около $1 трлн) с большим отрывом стал бы богатейшим человеком Земли.

Как объяснил адвокат «Макфы» Павел Хлюстов, сумма стала продуктом «творчества судебного пристава», поскольку Генпрокуратура оценила изымаемое имущество в 46 млрд руб.

Юревич и Белоусов находятся за границей, они объявлены в международный розыск. Против них возбуждены уголовные дела о получении взяток примерно на 3,3 млрд руб. за покровительство подрядчикам дорожного строительства в Челябинской области.

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