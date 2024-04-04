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Миллиардер объяснил инвестиции в гольф неизбежностью четырехдневки

Миллиардер Коэн объяснил вложение в гольф неизбежностью 4-дневной рабочей недели
Инвестор и владелец хедж-фонда Point72 Asset Management Коэн отметил, что переходу на четырехдневку будет способствовать искусственный интеллект, у людей будет больше времени на досуг, а значит, гольф-поля «будут переполнены»
Стив Коэн (справа)
Стив Коэн (справа) (Фото: Dave Kotinsky / Getty Images / Lincoln Center)

Аль Капоне инвестбизнеса, владелец бейсбольной команды из Нью-Йорка Mets Стив Коэн (в списке богатейших людей мира Forbes 2024 года он занимает 97-е место с капиталом $19,8 млрд) в интервью CNBC заявил, что инвестировал в гольф-стартап League TGL в 2023 году в том числе потому, что четырехдневная рабочая неделя, по его мнению, скоро станет нормой.

«Я думаю, что в любом случае вложил бы деньги в гольф, потому что я думаю, что это долгосрочная идея, но я уверен, что грядет четырехдневная рабочая неделя», — сказал бизнесмен.

Стив Коэн родился в 1956 году. Он рос в большой еврейской семье на острове Лонг-Айленд рядом с Нью-Йорком. В школе пристрастился к игре в покер и даже бросил подработку в местном супермаркете, поскольку карты приносили ему гораздо больший доход. Уже в Университете Пенсильвании у него появилось новое увлечение — акции.

Получив диплом экономиста, Коэн устроился трейдером в компанию Gruntal & Co. Уже в первый день ему удалось заработать для компании $8 тыс. Вскоре его деятельность обеспечивала Gruntal до $100 тыс. в день. Еще не достигнув 30 лет, Коэн зарабатывал по $5–10 млн в год.

Является основателем хедж-фонда Point72 Asset Management. Ранее руководил еще одним хедж-фондом, SAC Capital, однако его пришлось закрыть из-за обвинений в инсайдерской торговле. За это миллиардер выплатил штраф в размере $1,8 млрд.

По словам Коэна, способствовать сокращению рабочей недели, вероятно, будет развитие искусственного интеллекта, а также тот факт, что в пятницу, как правило, уровень производительности ниже. Коэн добавил, что не уверен, когда именно произойдет переход на четырехдневку, но считает это неизбежным.

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Фото:Daniel Schoenen / imageBROKER.com / Global Look Press

«Это просто развивает тему большего досуга для людей, а это означает, что количество раундов для игры в гольф увеличится, интерес возрастет, и я думаю, что поля будут переполнены. <...> Не говоря уже о нас, я думаю, что подавляющее большинство людей в какой-то момент получат возможность провести выходные с тремя играми», — поясняет предприниматель.

При этом, отметил Коэн, если рынки останутся открытыми по пятницам, он не намерен позволять своим трейдерам брать выходной.

Семейная фирма Коэна Cohen Private Ventures купила права на участие своей нью-йоркской команды в новой прайм-тайм высокотехнологичной гольф-лиге TGL. Bloomberg сообщал, что компания ведет переговоры об инвестировании в PGA Tour (организатор основных мужских профессиональных гольф-туров в США). Агентство указывает, что сам миллиардер — заядлый игрок в гольф. Также он владеет бейсбольным клубом New York Mets.

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Полина Мартынова Полина Мартынова, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
четырехдневная рабочая неделя гольф миллиардеры Акции США
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