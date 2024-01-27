В Германии протестируют четырехдневную рабочую неделю на фоне кризиса

В стране с 1 февраля стартует пилотный проект по переходу на четырехдневную рабочую неделю, он продлится полгода. В нем примут участие 45 компаний. Цель — выяснить, позволит ли сокращение рабочей недели повысить производительность

Фото: Daniel Schoenen / imageBROKER.com / Global Look Press

В Германии с 1 февраля стартует пилотный проект по переходу на четырехдневную рабочую неделю на фоне усилий по оживлению экономики и кризиса на рынке труда, сообщает Bloomberg.

В эксперименте примут участие 45 компаний. Сотрудники будут работать на один день меньше при сохранении прежней зарплаты. Эксперимент продлится шесть месяцев. Его цель — выяснить, позволит ли сокращенная рабочая неделя повысить производительность труда.

«Я абсолютно убежден, что инвестиции в «новую работу» окупаются, потому что они повышают благосостояние и мотивацию и, как следствие, эффективность», — сказал сооснователь компании Solidsense (одна из компаний, участвующих в проекте) Сёрен Фрике.

Как отмечает Bloomberg, нехватка квалифицированных рабочих и высокая инфляция побудили сотрудников добиваться повышения заработной платы и сохранять гибкость и независимость, которые они приобрели во время пандемии.

Так, машинисты поездов объявили шестидневную забастовку, требуя, чтобы железнодорожный концерн Deutsche Bahn сократил рабочую неделю с 38 часов до 35 часов с сохранением зарплаты. Немецкий союз строителей (объединяет 930 тыс. рабочих) требует повышения зарплат более чем на 20%.

Согласно результатам опроса отраслевых компаний, проведенного в прошлом году, половина немецких компаний по крайней мере частично неспособна закрыть вакансии. Производитель программного обеспечения SAP SE в 2022 году перестал спрашивать у кандидатов наличие академической степени, а Vonovia — крупнейшему оператору недвижимости Германии — в прошлом году пришлось нанять работников из Колумбии, чтобы справиться с нехваткой кадров, указывает агентство. И ситуация, отмечает Bloomberg, только усугубится: к 2035 году немецкий рынок труда потеряет более 7 млн человек из-за проблем с рождаемостью и иммиграцией на фоне стареющего населения.

По данным новозеландской некоммерческой организации 4 Day Week Global, возглавляющей пилотный проект, хотя сотрудники будут работать меньше, а получать столько же, их производительность должна оставаться стабильной или даже увеличиваться. Помимо этого, компании также должны выиграть от снижения количества пропусков работы из-за стресса, болезней и выгорания. По данным Федерального института охраны труда Германии, в 2022 году немцы были нетрудоспособны в среднем 21,3 дня, что привело к снижению добавленной стоимости на €207 млрд.

В сентябре прошлого года берлинская консалтинговая компания Intraprenör — координатор пилотного проекта в Германии — анонсировала переход на четырехдневную неделю в стране с февраля этого года. Тогда сообщалось, что новую модель четырехдневки с сохранением полной заработной платы опробуют около 50 компаний.