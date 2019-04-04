Илон Маск потерял $1 млрд за две минуты

Причиной послужило падение акций Tesla, компания накануне отчиталась о рекордном снижении поставок

Илон Маск (Фото: Natan Dvir / Bloomberg)

Владелец американской компании SpaceX и глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов на NASDAQ потерял $1,1 млрд, после того как акции Tesla Inc. упали на 11%, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные индекса Bloomberg Billionaires, учитывающего размер состояний миллиардеров в реальном времени.

Согласно индексу падение акций Tesla привело к тому, что состояние Маска через две минуты после начала торгов в 9:32 по нью-йоркскому времени (16:32 мск) сократилось более чем на $1 млрд, до $22,3 млрд. Производитель электромобилей отчитался накануне о рекордном снижении поставок в первом квартале.

В течение дня ситуация немного улучшилась, но Маск продолжает нести потери. По состоянию на 20:50 мск акции Tesla падают в цене более чем на 8% по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии. Согласно данным индекса Bloomberg Billionaires к этому часу, потери Маска сократились до $674 млн.