Le Monde узнала о связанном с основателем ПИК расследовании во Франции

Дело заведено по статье об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, пишет Le Monde, Nice Matin связывает это с реконструкцией отеля на Лазурном Берегу. В компании Писарева говорят, что дело заведено на контрагентов

Кирилл Писарев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Финансовая прокуратура Франции завела дело об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, оно связано с сооснователем группы компаний ПИК Кирилла Писарева, пишет Le Monde со ссылкой на источники. По данным издания, дело заведено на основании информации, представленной управлением разведки и противодействия подпольным финансовым схемам (Tracfin) Министерства экономики и финансов республики.

Писарев не может завершить восстановление отеля La voile d'Or («Золотой парус». — РБК) в городе Сен-Жан-Кап-Ферра на французском Лазурном Берегу, отмечает издание Nice Matin, которое связывает расследование именно с этим объектом. Отель был построен в начале XX века, в 2021 году его решили полностью снести и отстроить заново, однако работы так и не начались. По словам мэра Жана Франсуа Дитриха, задержка связана с нехваткой денег: «Очевидно, что, если вы русский, вам, должно быть, в данный момент нелегко найти финансирование».

По данным издания, Писареву принадлежат еще два роскошных дома на авеню Dominique-Durandy — виллы l'Empyrée и Casa Ventura.

Писарев в 1994 году стал сооснователем Первой ипотечной компании, которая выросла в группу ПИК. Спустя 13 лет она провела IPO, ставшее на тот момент крупнейшим размещением девелоперской компании на европейском рынке. Всю группу оценили тогда в $12,3 млрд. В 2009 году Писарев вместе с партнером Юрием Жуковым потерял контроль над компанией и к 2011 году окончательно вышли из состава акционеров. Затем он основал девелоперскую компанию Wainbridge; вторая компания Писарева, The Collection, специализируется на управлении премиальной недвижимостью. В прошлом сентябре бизнесмен продал российское подразделение Wainbridge, но до сих пор указан на сайте в качестве председателя совета директоров. Против Писарева не введены санкции Евросоюза или Франции.

РБК направил запрос в пресс-службу Wainbridge International.

В Wainbridge International отметили, что не обладают информацией о преследовании компании или ее руководителей со стороны финпрокуратуры Франции либо Tracfin. Сейчас французские ведомства расследуют действия бывших контрагентов Wainbridge, которых подозревают в нарушении антиотмывочного законодательства, заверили в компании в комментарии для Forbes.

«Компания не совершала каких-либо действий, которые могли быть расценены как нарушения. <...> Wainbridge выступает потерпевшей стороной в этом расследовании», — подчеркнули в компании.