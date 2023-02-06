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«Коммерсантъ» узнал о прекращении дела против бывшего вице-президента ПИК

«Ъ»: закрыто уголовное дело против вице-президента ПИК Лефеля по делу на ₽140 млн
Лефеля и Васильева обвиняли в хищении 140 млн руб., дело закрыли после нескольких экспертиз, сильно понизивших сумму ущерба, и готовности обвиняемых выплатить средства ПИК
Александр Лефель (слева)
Александр Лефель (слева) (Фото: Пресс-служба Тверского суда / ТАСС)

Уголовное преследование бывшего вице-президента по региональному развитию компании ПИК Александра Лефеля прекращено в связи с примирением сторон, пишет «Коммерсантъ».

Его вместе с бывшим главой одного из подразделений компании Николая Васильева обвиняли по статье о мошенничестве (ст. 159 УК) в хищении 140 млн руб. при строительстве жилого комплекса в Санкт-Петербурге в 2017-2018 годах. Дело переквалифицировали на более мягкую статью о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК) после проведения четырех экспертиз — бухгалтерских судебных и двух строительно-технических. Эксперты пришли к выводу, что сумма ущерба по делу значительно ниже первоначально завяленных 140 млн руб.; представители сторон отказались уточнить сумму, которую Лефель и Васильев согласились возместить ПИК.

Прежде в ПИК предлагали Лефелю и Васильеву возместить ущерб в 140 млн (по результатам внутреннего аудита) без привлечения правоохранительных ведомств, но те отказались и уволились из компании. Лефель затем занял должность вице-президента в «ГК «Самолет», а Васильев — главного инженера в «Лимакмаращавтодороги».

Дело против Лефеля и Васильева завели в октябре 2021 года, суд тогда удовлетворил ходатайство следствия и отправил их по арест в СИЗО. Но уже в декабре суд изменил меру пресечения для Лефеля на домашний арест.

Следствие полагало, что обвиняемый, курировавший строительство одного из петербургских ЖК, вступил в сговор с исполнителем контракта гендиректором «ПИК СЗ» Николаем Васильевым и похитил 140 млн руб. при осуществлении работ на стадии нулевого цикла. Источники «Коммерсанта» говорили, что речь шла о договоре с одной из фирм о поставке съемного шпунта для укрепления стенок котлованов трех строившихся домов с подземными парковками.

Защита Лефеля отвергала обвинения в мошенничестве. Его адвокат Михаил Багмет настаивал, что доводы следствия «необоснованные, ничем не подтвержденные и надуманные» и предупреждал, что с поиском доказательств вины его подзащитного возникнут проблемы.

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