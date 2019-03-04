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«Траст» получил предложения о выкупе долга Utair
Один из крупнейших кредиторов авиакомпании Utair — банк «Траст» — получил предложения о переуступке долга с дисконтом. Еще один кредитор перевозчика — «Уралсиб» — пытается избавиться от своей части долга, рассказали источники РБК
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Банк «Траст», один из крупнейших кредиторов авиакомпании Utair, получил несколько предложений о переуступке долга (35% от синдицированного кредита на 18,9 млрд руб., то есть около 6,6 млрд руб.). Ни одно из предложений пока не устроило банк по цене, рассказал в интервью телеканалу РБК председатель правления банка Александр Соколов.

«Это вопрос цены. За рубль долг много кто захочет купить. Другое дело — это выгодно или нет. Выгодных [предложений], которые экономически нам были бы интересны, не получали», — рассказал Соколов.

Видео: РБК

Другой кредитор Utair — «Уралсиб» — предлагает участникам синдицированного кредита авиакомпании купить его долю (на этот банк приходится 1,3% кредита или 245 млн руб.), сообщили РБК два банка-кредитора авиакомпании.

РБК направил запрос в пресс-службу «Уралсиба» и Utair. В Сбербанке, крупнейшем кредиторе перевозчика, отказались от комментариев РБК.

Предложения о выкупе долга, которые получил «Траст», может говорить о консолидации требований у одного кредитора, сказал РБК гендиректор юридической компании «Сотби» Станислав Зиновьев. «Целью консолидации может являться гарантированное введение процедуры банкротства с утверждением лояльного арбитражного управляющего и большинством голосов в совете кредиторов. Фактически такой кредитор получает контроль над ситуацией», — отметил он. По словам юриста, конечным покупателем может быть новый игрок на рынке авиации, которому необходимы активы Utair. Сред них — вертолетный парк, а также компании «ТС Техник» и «ЮТэйр-Инжиниринг», выполняющие техосмотр самолетов и вертолетов.

Попытка консолидации долга перевозчика происходит на фоне иска одного из кредиторов — МТС-Банка на 8,6 млн руб., а также планов контрагентов Utair начать процедур банкротства. 1 марта «Гидпромэнергострой», «ЮЮК», компания «Интер» и «Флеш лайт капитал» заявили о намерении подать соответствующие иски, пояснив, что речь идет об обязательствах от 340 до 358 тыс. руб., которые не исполнялись три года. В самой авиакомпании ответили, что не планируют производить выплаты до окончания судебного разбирательства.

Utair — пятая по размеру российская авиакомпания. В начале декабря 2018 года стало известно, что перевозчик начал процедуру реструктуризации семилетнего кредита на 18,9 млрд руб., который синдикат из 11 банков предоставил в 2015 году. Спустя две недели после этого авиакомпания решила приостановить выплаты процентов по кредиту, пообещав возобновить их летом 2019 года. Идею поддержал только Сбербанк (крупнейший кредитор авиакомпании), остальные банки с ним не согласились. После этого «Уралсиб», который намерен избавиться от своего кредита, инициировал голосование по поводу безакцептного списания и досрочного погашения долга перевозчика, сообщали «Ведомости» со ссылкой на источники.

Гендиректор Utair Андрей Мартиросов предупреждал Росавиацию о возможных рисках неисполнения обязательств, если банки начнут списывать деньги со счетов компании, рассказывал РБК источник, знакомый с ходом переговоров с кредиторами. На совещании в Минтрансе 7 февраля представители банков дали понять, что не будут переходить к безакцептному списанию и подаче исков о банкротстве, сообщали РБК источники, присутствовавшие на встрече.

Авторы: Мария Кокорева, Екатерина Литова
Теги: UTair, «Траст»
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