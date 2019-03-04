«Траст» получил предложения о выкупе долга Utair

Один из крупнейших кредиторов авиакомпании Utair — банк «Траст» — получил предложения о переуступке долга с дисконтом. Еще один кредитор перевозчика — «Уралсиб» — пытается избавиться от своей части долга, рассказали источники РБК

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Банк «Траст», один из крупнейших кредиторов авиакомпании Utair, получил несколько предложений о переуступке долга (35% от синдицированного кредита на 18,9 млрд руб., то есть около 6,6 млрд руб.). Ни одно из предложений пока не устроило банк по цене, рассказал в интервью телеканалу РБК председатель правления банка Александр Соколов.

«Это вопрос цены. За рубль долг много кто захочет купить. Другое дело — это выгодно или нет. Выгодных [предложений], которые экономически нам были бы интересны, не получали», — рассказал Соколов.

Видео: РБК

Другой кредитор Utair — «Уралсиб» — предлагает участникам синдицированного кредита авиакомпании купить его долю (на этот банк приходится 1,3% кредита или 245 млн руб.), сообщили РБК два банка-кредитора авиакомпании.

РБК направил запрос в пресс-службу «Уралсиба» и Utair. В Сбербанке, крупнейшем кредиторе перевозчика, отказались от комментариев РБК.