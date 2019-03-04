«Траст» получил предложения о выкупе долга Utair

Предложения о выкупе долга, которые получил «Траст», может говорить о консолидации требований у одного кредитора, сказал РБК гендиректор юридической компании «Сотби» Станислав Зиновьев. «Целью консолидации может являться гарантированное введение процедуры банкротства с утверждением лояльного арбитражного управляющего и большинством голосов в совете кредиторов. Фактически такой кредитор получает контроль над ситуацией», — отметил он. По словам юриста, конечным покупателем может быть новый игрок на рынке авиации, которому необходимы активы Utair. Сред них — вертолетный парк, а также компании «ТС Техник» и «ЮТэйр-Инжиниринг», выполняющие техосмотр самолетов и вертолетов.
Попытка консолидации долга перевозчика происходит на фоне иска одного из кредиторов — МТС-Банка на 8,6 млн руб., а также планов контрагентов Utair начать процедур банкротства. 1 марта «Гидпромэнергострой», «ЮЮК», компания «Интер» и «Флеш лайт капитал» заявили о намерении подать соответствующие иски, пояснив, что речь идет об обязательствах от 340 до 358 тыс. руб., которые не исполнялись три года. В самой авиакомпании ответили, что не планируют производить выплаты до окончания судебного разбирательства.
Utair — пятая по размеру российская авиакомпания. В начале декабря 2018 года стало известно, что перевозчик начал процедуру реструктуризации семилетнего кредита на 18,9 млрд руб., который синдикат из 11 банков предоставил в 2015 году. Спустя две недели после этого авиакомпания решила приостановить выплаты процентов по кредиту, пообещав возобновить их летом 2019 года. Идею поддержал только Сбербанк (крупнейший кредитор авиакомпании), остальные банки с ним не согласились. После этого «Уралсиб», который намерен избавиться от своего кредита, инициировал голосование по поводу безакцептного списания и досрочного погашения долга перевозчика, сообщали «Ведомости» со ссылкой на источники.
Гендиректор Utair Андрей Мартиросов предупреждал Росавиацию о возможных рисках неисполнения обязательств, если банки начнут списывать деньги со счетов компании, рассказывал РБК источник, знакомый с ходом переговоров с кредиторами. На совещании в Минтрансе 7 февраля представители банков дали понять, что не будут переходить к безакцептному списанию и подаче исков о банкротстве, сообщали РБК источники, присутствовавшие на встрече.