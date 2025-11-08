Маск решил стать триллионером. Что он сможет себе позволить?
Акционеры Tesla проголосовали за выплату генеральному директору компании Илону Маску компенсационного пакета на сумму около $1 трлн. Это станет крупнейшей выплатой руководителю компании в истории США. План рассчитан на десять лет, основным условием назван рост рыночной капитализации компании.
В случае выполнения этих условий Маск не только будет контролировать около 25% акций Tesla, но и сможет стать первым в истории триллионером. И без бонуса его состояние насчитывает порядка $500 млрд.
Вариантов, что можно сделать с рекордным бонусом, множество. Это больше, чем весь ВВП Швейцарии за прошлый год, подсчитал РБК.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд
NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами
Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами
ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России
NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии
Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев