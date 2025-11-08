Маск решил стать триллионером. Что он сможет себе позволить?

Акционеры Tesla большинством голосов одобрили компенсационный пакет для Илона Маска почти на $1 трлн. Какие условия должен выполнить миллиардер, чтобы стать первым триллионером в истории и с чем сопоставим его рекордный бонус?

Илон Маск (Фото: Daniel Cole / Reuters)

Акционеры Tesla проголосовали за выплату генеральному директору компании Илону Маску компенсационного пакета на сумму около $1 трлн. Это станет крупнейшей выплатой руководителю компании в истории США. План рассчитан на десять лет, основным условием назван рост рыночной капитализации компании.

В случае выполнения этих условий Маск не только будет контролировать около 25% акций Tesla, но и сможет стать первым в истории триллионером. И без бонуса его состояние насчитывает порядка $500 млрд.

Вариантов, что можно сделать с рекордным бонусом, множество. Это больше, чем весь ВВП Швейцарии за прошлый год, подсчитал РБК.