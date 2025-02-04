 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Австрийский энергогигант заявил о победе в споре с «Газпромом»

Австрийский энергогигант OMV заявил о победе в суде с «Газпромом» в Стокгольме
Сюжет
Война санкций
OMV выиграла еще один арбитражный иск против «Газпром экспорта», говорится в ее годовом отчете. Руководство компании оценивает прекращение поставок из России как «новую главу» при лучших условиях бизнеса
«Газпром» GAZP ₽138,73 -0,64% Купить
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Международный арбитражный суд Стокгольма 3 января поддержал позицию австрийской энергокомпании OMV и присудила ей компенсацию от «Газпром экспорт». Об этом говорится в отчете компании за 2024 год (.pdf).

«В свете этого благоприятного решения финансовые последствия частичного зачета обязательств по контракту на поставку австрийского газа были отражены в составе прочих операционных доходов в 2025 году в размере €48 млн», — сказано в документе.

Украина начала импортировать газ
Экономика
Фото:РИА Новости

РБК направил запрос в пресс-службу «Газпрома».

Прекращение сотрудничества с «Газпром экспортом» открывает «новую главу» в истории OMV и благодаря диверсифицированному газовому портфелю компания находится в «лучшем положении, чем когда-либо прежде», оценил гендиректор австрийского концерна Альфред Стерн.

В конце января на вопрос, навсегда ли прекращено сотрудничество с «Газпромом», он напомнил, что газовые цены остаются высокими, хоть и втрое или четверо упали с уровней 2022 года, и снизить их можно «только за счет увеличения предложения», поэтому OMV «не может позволить себе исключать доступные источники».

Австрия была первой страной Западной Европы, подписавшей долгосрочный контракт на поставки газа из СССР в 1968 году. В 2018 году контракт продлили до конца 2040-го. В декабре 2023 года 98% импорта газа в Австрии приходилось на российские поставки, однако с начала этого года показатель начал снижаться — в январе 2024 года он составил 97%, а в феврале — 87%.

В ноябре OMV сообщила о победе в арбитражном разбирательстве с «Газпром экспортом» и планах взыскать с российской компании €230 млн плюс проценты и судебные издержки. Иск был связан с прекращением поставок российского газа осенью 2022 года. Недополучение газа по контракту в Германию, из-за которой возник спор, появилось после подрывов газопроводов «Северный поток» и из-за недоступности газопровода «Ямал — Европа» в связи с санкциями.

Затем OMV без оплаты отобрала поставленный за октябрь газ на €230 млн в качестве компенсации по решению суда, после этого российская сторона остановила прямые поставки. В середине ноября «Газпром» уведомил ее о прекращении поставок, на следующий день они остановились. «Заниматься благотворительностью в данном случае не собираемся», — пояснил МИД России.

Читайте РБК в Telegram.

МИД Испании заявил, что Европе придется восстановить отношения с Россией

Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди европейских политиков

В МВД предупредили о мошеннической схеме с поддельным сайтом Wildberries

Путин подписал закон о повышении порога собираемости взносов на капремонт

Президент Польши предрек бум преступности по завершении боев на Украине

Киев потребовал от США гарантий насчет своих металлов

РБК запускает винный салон. Расписание

Россияне установили новый рекорд по потреблению минтая

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Книгоиздатели заявили о дефиците материалов для красивых обложек

Китай ответил Трампу пошлинами на нефть, СПГ и уголь из США

Бейонсе стала самой титулованной артисткой «Грэмми» в истории
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
Татьяна Киселева
OMV Австрия Газпром российский газ
Материалы по теме
«Ъ» раскрыл суть иска Генпрокуратуры к экс-главе «Газпром энерго»
Общество
Генпрокуратура подала иск к бывшему главе «Газпром энерго» Митюшову
Бизнес
«Газпром» ликвидирует представительства в Брюсселе и Токио
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 102,49 (+0,36) Инвестиции, 03 фев, 18:59 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 99,94 (+2,13) Инвестиции, 03 фев, 18:59
Кремль пообещал защищать дипсобственность в Польше от посягательствПолитика, 12:56
Госзаказ: 5 действий, которые грозят исполнителю уголовным преследованиемPro, 12:55
IIHF продлила отстранение сборной России по хоккеюСпорт, 12:43
В ФШР назвали «полной ерундой» призыв Карлсена к отставке ДворковичаСпорт, 12:41
Песков назвал героем погибшего на спецоперации вице-губернатора ПриморьяПолитика, 12:39
Суд принял иск художницы «Ежика в тумане» к Банку РоссииОбщество, 12:38
Сабрина Карпентер, Чаппелл Рон, Чарли XCX и Doechii: новые лица «Грэмми»Life, 12:34
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
3-дневный интенсив о работе с чат-ботом
Подробнее
Как справиться с облысением и как устроена трансплантация волосРБК и GGmed, 12:33
«Я в ярости»: что гнев говорит о вас и надо ли его сдерживатьPro, 12:27
El País узнала о запрете миссиям ООН на Украине получать деньги из СШАПолитика, 12:25
Кремль назвал очевидным продолжение США военной помощи УкраинеПолитика, 12:21
Песков пообещал потратить дополнительные усилия для допуска России на ОИСпорт, 12:21
Deep Research от OpenAI: что умеет и как пользоватьсяИндустрия 4.0, 12:20
Калифорнийские виноделы предупредили об ущербе из-за пошлин США и КанадыВино, 12:16