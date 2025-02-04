Австрийский энергогигант заявил о победе в споре с «Газпромом»

Австрийский энергогигант OMV заявил о победе в суде с «Газпромом» в Стокгольме

OMV выиграла еще один арбитражный иск против «Газпром экспорта», говорится в ее годовом отчете. Руководство компании оценивает прекращение поставок из России как «новую главу» при лучших условиях бизнеса

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Международный арбитражный суд Стокгольма 3 января поддержал позицию австрийской энергокомпании OMV и присудила ей компенсацию от «Газпром экспорт». Об этом говорится в отчете компании за 2024 год (.pdf).

«В свете этого благоприятного решения финансовые последствия частичного зачета обязательств по контракту на поставку австрийского газа были отражены в составе прочих операционных доходов в 2025 году в размере €48 млн», — сказано в документе.

РБК направил запрос в пресс-службу «Газпрома».

Прекращение сотрудничества с «Газпром экспортом» открывает «новую главу» в истории OMV и благодаря диверсифицированному газовому портфелю компания находится в «лучшем положении, чем когда-либо прежде», оценил гендиректор австрийского концерна Альфред Стерн.

В конце января на вопрос, навсегда ли прекращено сотрудничество с «Газпромом», он напомнил, что газовые цены остаются высокими, хоть и втрое или четверо упали с уровней 2022 года, и снизить их можно «только за счет увеличения предложения», поэтому OMV «не может позволить себе исключать доступные источники».

Австрия была первой страной Западной Европы, подписавшей долгосрочный контракт на поставки газа из СССР в 1968 году. В 2018 году контракт продлили до конца 2040-го. В декабре 2023 года 98% импорта газа в Австрии приходилось на российские поставки, однако с начала этого года показатель начал снижаться — в январе 2024 года он составил 97%, а в феврале — 87%.

В ноябре OMV сообщила о победе в арбитражном разбирательстве с «Газпром экспортом» и планах взыскать с российской компании €230 млн плюс проценты и судебные издержки. Иск был связан с прекращением поставок российского газа осенью 2022 года. Недополучение газа по контракту в Германию, из-за которой возник спор, появилось после подрывов газопроводов «Северный поток» и из-за недоступности газопровода «Ямал — Европа» в связи с санкциями.

Затем OMV без оплаты отобрала поставленный за октябрь газ на €230 млн в качестве компенсации по решению суда, после этого российская сторона остановила прямые поставки. В середине ноября «Газпром» уведомил ее о прекращении поставок, на следующий день они остановились. «Заниматься благотворительностью в данном случае не собираемся», — пояснил МИД России.