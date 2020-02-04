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Бизнес ,  
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Экс-издатель Forbes стала кандидатом в совет директоров ЧТПЗ

Бывший издатель российской версии журнала Forbes Регина фон Флемминг и экс-глава E&Y в СНГ Дуглас Гарднер выдвинуты в совет директоров ЧТПЗ, подконтрольного Андрею Комарову. Компания также приняла новую стратегию до 2024 года
Регина фон Флемминг (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Экс-глава издательского дома Axel Springer Russia (издавал российскую версию журнала Forbes) Регина фон Флемминг и бывший управляющий партнер E&Y в России, Казахстане и СНГ Дуглас Гарднер выдвинуты в качестве независимых директоров в совет директоров Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ), подконтрольного Андрею Комарову. Об этом говорится в сообщении компании.

Всего в совете директоров ЧТПЗ семь мест. На них претендуют семь человек — помимо Флемминг и Гарднера пять действующих членов совета, включая Комарова (владеет 77,26%) и второго совладельца Александра Федорова (10,67%). В новый совет не выдвинуты Сергей Янковский из Академии народного хозяйства и государственной службы и Олег Селезнев, которые входят в нынешний состав (последний является независимым директором).

Собрание акционеров ЧТПЗ, на котором будет избираться новый состав совета директоров, назначено на 27 февраля. В случае избрания Флемминг и Гарднера число независимых членов в совете увеличится до трех, включая профессора бизнес-практики Московской школы управления «Сколково» Вадима Махова (входит в нынешний состав), указано в сообщении компании.

«Улучшение структуры и качества корпоративного управления также рассматривается как одно из приоритетных направлений работы компании, которое призвано повысить прозрачность и инвестиционную привлекательность группы ЧТПЗ. В этой связи совет директоров выдвинул кандидатуры двух новых авторитетных независимых директоров, которые существенно усилят его экспертизу», — отмечает пресс-служба ЧТПЗ. Регина фон Флемминг является независимым членом совета директоров МТС с 2015 года, Дуглас Гарднер — член совета директоров казахстанского банковского холдинга Kaspi.kz и управляющий директор Gaigan Capital.

Одновременно с выдвижением двух кандидатов совет директоров ЧТПЗ утвердил новую стратегию развития компании до 2024 года, которая нацелена на обеспечение «последовательного и устойчивого роста бизнеса путем трансформации группы ЧТПЗ в клиентоцентричную компанию». Среди целей новой стратегии — фокус на развитии перспективных сегментов с умеренной конкуренцией, росте доли производства нишевой продукции с высокой добавленной стоимостью, диверсификация продуктового портфеля и каналов продаж, экспортная выручка на уровне более 25% и снижение долговой нагрузки до уровня чистый долг/EBITDA ниже 1,5, а также поддержание стабильно высокого показателя рентабельности по EBITDA.

«Ключевой задачей в пятилетней перспективе станет увеличение фундаментальной стоимости бизнеса за счет улучшения клиентского опыта, фокуса на перспективных высокомаржинальных сегментах рынка и поступательной реализации точечных инвестиций в производство, а также повышения внутренней эффективности», — отметил Комаров (его слова приводятся в сообщении компании).

Совет директоров ЧТПЗ также утвердил новую дивидендную политику, которая предполагает варьирование выплат в зависимости от долговой нагрузки компании. Компания планирует направлять на дивиденды не менее 100% чистой прибыли по МСФО, если соотношение чистый долг/EBITDA будет меньше 1,5. При соотношении этих показателей 1,5 или выше база для расчета дивидендов от чистой прибыли или свободного денежного потока будет сокращаться. Если же чистый долг будет в 3,5 раза больше EBITDA, рекомендация о выплате дивидендов остается на усмотрение cовета директоров, указывает пресс-служба компании. Новая дивидендная политика будет применима к расчету, начиная с дивидендов за полный 2019 год.

Ранее о намерении направлять на дивиденды до 100% чистой прибыли или свободного потока сообщили и другие российские металлургические компании, включая «Северсталь» Алексея Мордашова и Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) Владимира Лисина.

Автор: Тимофей Дзядко
Теги: ЧТПЗ
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