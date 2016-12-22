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Конкурсный управляющий потребовал у «дочки» «Роснефти» 400 млн руб.
Бизнес, 13:20
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Конкурсный управляющий потребовал у «дочки» «Роснефти» 400 млн руб.
Конкурсный управляющий «внучки» «Роснефти» потребовал взыскать 422 млн руб. долга с ее материнской компании «РН-Сервис». Кредитор обвиняет ее в выводе средств «дочки» через дивиденды
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Конкурсный управляющий Алексей Семигук, который представляет интересы кредиторов структуры «Роснефти» «РН-Сервис-Экология» в рамках процедуры ее банкротства, 8 ноября подал заявление в Томский арбитражный суд с требованием привлечь ее материнскую компанию «РН-Сервис» к субсидиарной ответственности по всем обязательствам должника на 422 млн руб. Рассмотрение дела назначено на 21 декабря, следует из определения суда (у РБК есть копия).

Основанием для такого требования стало то, что «РН-Сервис-Экология» вовремя не подала заявление о банкротстве, сказал РБК Семигук.

«РН-Сервис» курирует сервисные работы в «Роснефти». Согласно СПАРК «Интерфакса» ее уставный капитал составляет 11,2 млрд руб., «Роснефти» принадлежит 63,07% акций, остальное — у ее дочерних структур. Основной вид деятельности — предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа. Основные заказчики — добывающие «дочки» «Роснефти», включая «РН-Юганскнефтегаз», «РН-Ванкор» и «Башнефть».

«РН-Сервис-Экология», которая на 100% принадлежит «РН-Сервис», создана в Томской области в 2005 году. Она занималась ликвидацией последствий аварий на нефтепроводах и рекультивацией загрязненных земель, а также организовывала вывоз и утилизацию буровых отходов с месторождений крупных добывающих «дочек» «Роснефти» (тот же «РН-Юганскнефтегаз», а также «РН-Сахалинморнефтегаз» и «Томскнефть»). С декабря 2016 года в компании началась процедура банкротства, а с 10 ноября 2017 года в ней введено конкурсное управление. 422 млн руб. — это сумма обязательств компании перед подрядчиками и другими контрагентами по состоянию на ноябрь 2018 года, следует из реестра ее кредиторов (у РБК есть копия).

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Заявление о банкротстве этой компании летом 2016 года подала «ПСК Геодор», производящая материалы и конструкции для строительства дорог и нефтегазопроводов. Этой компании «РН-Сервис-Экология» задолжала 1,5 млн руб. При этом выручка «РН-Сервис-Экология» с 2015 по 2016 год упала более чем в 12 раз, с 987,8 млн руб. до 82,1 млн, а чистый убыток снизился с 195,6 млн руб. до 26,5 млн.

Самым крупным из кредиторов структуры «Роснефти» на 37 млн руб. является компания ООО «Экоойл», которая занимается рекультивацией нефтезагрязненных земель и обезвреживанием отходов бурения — нефтешламов. На втором месте — «Промышленная экология» (около 28 млн руб., занимается обслуживанием полигонов по хранению промышленных и бытовых отходов, а также их вывозом для утилизации). Общий долг перед другими структурами «Роснефти» — около 76 млн руб. Различные «дочки» госкомпании также пытаются взыскать деньги с «РН-Сервис-Экология», но конкурсный управляющий Семигук доказывает, что эти сделки недействительны.

По словам совладельца «Промышленной экологии» Алексея Налимова, он начал сотрудничать с «РН-Сервис-Экологией» в 2014 году, но с самого начала она платила всего 20–30% от сумм, предусмотренных договорами. «В регионе очень мало крупных заказчиков, все профильные компании боролись за заказы «Роснефти» и были вынуждены считаться с их условиями по платежам. А судиться мы боялись, чтобы не потерять аккредитацию в «Роснефти», — сказал он РБК. По его словам, «РН-Сервис» вместо оплаты услуг контрагентам в полном объеме получила от «дочки» дивиденды.

Налимов утверждает, что за период сотрудничества с начала 2014 по конец 2015 года компания задолжала по их договорам около 90 млн руб., но часть долга удалось погасить благодаря договору с добывающей «дочкой» «Роснефти» — «РН-Уватнефтегаз».

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В случае, если суд признает обоснованным наступление ответственности материнской компании по долгам «дочки», речь будет идти о выплате части долга, образовавшегося перед кредиторами на момент возникновения фактического банкротства, а не сильно позже, когда он формально признает это банкротство по заявлению одного из кредиторов, сказал РБК партнер юридической компании «Сотби» Антон Красников.

А для того, чтобы привлечь к выплате долгов саму «Роснефть», пришлось бы доказывать, что решения по управлению своей «внучкой» принимались именно внутри головной компании, добавляет Красников. Однако он считает, что это доказать практически невозможно.

В «Роснефти» заявили, что компания «не является ответчиком и участником дела о банкротстве ООО «РН-Сервис-Экология» и «не считает возможным комментировать дело, по которому еще не вынесено судебное решение».

«Информация о выплате дивидендов ООО «РН-Сервис» в период банкротства ООО «РН-Сервис Экология» не соответствует действительности, — сказал РБК представитель «Роснефти». — В соответствии с информацией, размещенной в открытых источниках, чистая прибыль не распределялась ООО «РН-Сервис-Экология»​ начиная с 2013 года, то есть более чем за три года до процедуры банкротства».

Автор: Людмила Подобедова.
Теги: судебный иск , конкурсный управляющий , «Роснефть» , экология , кредиторы
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