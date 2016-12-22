ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,54 65,50 EUR Нал. 75,89 74,77 USD Бирж. 65,95 -0,25 EUR Бирж. 75,31 -0,13 USD ЦБ. 65,58 -0,07 EUR ЦБ. 74,99 +0,41 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 6462,60 -8,90 IMOEX 2397,71 +0,83% RTSI 1145,25 +0,92% Brent 72,67 -0,32% DJIA 25461,70 +0,76% Nasdaq 7326,66 -0,32%
Китайская CITIC опровергла переговоры с «Роснефтью» о поставках нефти
Лента новостей
Лукашенко посчитал ненужной российскую военную базу в Белоруссии 10:55, Политика Пентагон отказался увеличить военное присутствие в Персидском заливе 10:52, Политика В «Роскосмосе» допустили установку видеокамер на российском сегменте МКС 10:51, Общество Почему подорожал XRP: цена токена достигла месячного максимума 10:49, Крипто Китайская CITIC опровергла переговоры с «Роснефтью» о поставках нефти 10:48, Бизнес Обязательный минимум, который должен быть в рабочем кабинете фрилансера 10:45, РБК и Canon В Пентагоне предсказали снижение угрозы со стороны России 10:28, Политика Тест: проверьте знание новостных тем и экономических трендов 10:25, РБК и Thomson Reuters Власти решили внепланово проверять цены на независимых бензоколонках 10:21, Бизнес Как ездить в 2019-м: готовы ли вы ко всем изменениям 10:10, Авто Прогноз дня: нефть может дать импульс роста российскому рынку акций 10:03, Quote Придуманный для ВЭБа вид капитала получат еще два института развития 10:00, Экономика Насколько Россия готова к промышленным инновациям 10:00, РБК и Schneider Electric Пошли на встречу: зачем компании проводят переговоры в необычных местах 09:50, Свое дело Facebook перед выборами в США заблокировал более 100 аккаунтов 09:42, Технологии и медиа Валютный счет российского резидента: как управлять капиталом за границей 09:35, РБК и FW Raiffeisen Fitch усомнился в шансах «Нафтогаза» получить от «Газпрома» $2,6 млрд 09:27, Бизнес Покупатели уже не те: кто еще может успеть заработать на миллениалах 09:19, Потребрынок  Первые после аварии фотографии «Адмирала Кузнецова» 09:12, Фотогалерея  В Калужской области в ДТП с микроавтобусом погибли три человека 09:09, Общество Сергей Вахтеров — РБК: «Инвестиционный рынок наконец-то ожил» 09:05, Бизнес Тест: хорошо ли вы знаете хоккей 09:00, РБК и Mastercard В Китае показали полномасштабный макет создаваемого с Россией самолета 08:55, Технологии и медиа СК опубликовал видео с места крупного пожара в Кемеровской области 08:44, Общество Протоиерей рассказал о видениях фигурантов дела о коррупции во ФСИН 08:36, Общество СМИ узнали о планах создать единую логистическую систему на базе ГЛОНАСС 08:15, Бизнес 5 модных трендов этой осени 08:14, РБК Pink и KUPIVIP СМИ узнали о скором возобновлении поставок мяса птицы из России в Китай 08:10, Экономика
Китайская CITIC опровергла переговоры с «Роснефтью» о поставках нефти
Бизнес, 10:48
0
Китайская CITIC опровергла переговоры с «Роснефтью» о поставках нефти

Китайская CITIC Resources не договаривалась о том, чтобы российская «Роснефть» поставила 100 млн т нефти. Об этом говорится в сообщении компании.

«Ни сама компания, ни какое-либо ее подразделение не вступали в дискуссии, не вели переговоров и не заключали договоренностей с «Роснефтью» относительно покупки у нее нефти», — следует из сообщения.

30 октября газета «Ведомости» со ссылкой на источники рассказала, что партнером «Роснефти» вместо обанкротившейся китайской компании CEFC China станет CITIC Resources («дочка» китайского государственного инвестиционного фонда CITIC). Отмечалось, что речь идет о ​контракте на поставку 10 млн т нефти в год. По данным издания, на CITIC должны прийтись 20% поставок «Роснефти» в Китай.

Крупнейшим покупателем «Роснефти» в Китае является China National Petroleum Corporation (CNPC). В 2013 году был заключен контракт на поставку 365 млн т нефти в течение 25 лет стоимостью $270 млрд при заложенной цене на нефть в $100 за баррель.

По данным за 2017 год, из России Китай получает 15% сырой нефти.

Теги: «Роснефть» , Китай , переговоры , Поставки
Главное
Fitch усомнился в шансах «Нафтогаза» получить от «Газпрома» $2,6 млрд Бизнес
Материалы по теме
Гендиректор «дочки» китайского партнера «Роснефти» покончил с собой Общество
СМИ узнали о новом партнере «Роснефти» в Китае после банкротства CEFC Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter