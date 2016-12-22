Китайская CITIC опровергла переговоры с «Роснефтью» о поставках нефти

Китайская CITIC Resources не договаривалась о том, чтобы российская «Роснефть» поставила 100 млн т нефти. Об этом говорится в сообщении компании.

«Ни сама компания, ни какое-либо ее подразделение не вступали в дискуссии, не вели переговоров и не заключали договоренностей с «Роснефтью» относительно покупки у нее нефти», — следует из сообщения.

30 октября газета «Ведомости» со ссылкой на источники рассказала, что партнером «Роснефти» вместо обанкротившейся китайской компании CEFC China станет CITIC Resources («дочка» китайского государственного инвестиционного фонда CITIC). Отмечалось, что речь идет о ​контракте на поставку 10 млн т нефти в год. По данным издания, на CITIC должны прийтись 20% поставок «Роснефти» в Китай.

Крупнейшим покупателем «Роснефти» в Китае является China National Petroleum Corporation (CNPC). В 2013 году был заключен контракт на поставку 365 млн т нефти в течение 25 лет стоимостью $270 млрд при заложенной цене на нефть в $100 за баррель.

По данным за 2017 год, из России Китай получает 15% сырой нефти.