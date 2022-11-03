Россия удвоила поставки фанеры в Китай на фоне западных санкций
Поставки фанеры из России в Китай в январе—сентябре 2022 года увеличились почти в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с 57,37 тыс. куб. м до 82,81 тыс. куб. м. В денежном выражении они выросли в 1,6 раза, с $35 млн до $56,2 млн. Об этом РБК рассказали в пресс-службе «Рослесинфорга» (подразделение Рослесхоза).
Поставки шпона (применяется для изготовления фанеры, мебели, музыкальных инструментов и спичек) подскочили в 1,9 раза, с 132,2 тыс. т до 249,6 тыс. т, в деньгах — в 2,5 раза, до $118,8 млн. Суммарно денежные объемы поставок в Китай фанеры и шпона, которые в основном производятся из березы, увеличились вдвое, до $175 млн.
«Резкая положительная динамика в первую очередь связана с фактической потерей возможностей прямых поставок на европейские и американские рынки», — передал через пресс-службу директор «Рослесинфорга» Павел Чащин. Начиная с мая ежемесячные отгрузки фанеры в Китай превышали 10 тыс. куб. м в месяц, а уже в июле достигли пикового уровня 16,3 тыс. куб. м.
Евросоюз, один из крупнейших покупателей продукции из российской древесины, включая фанеру и шпон, еще в апреле 2022 года ввел запрет на ее импорт по новым контрактам в рамках пятого санкционного пакета, с 10 июля поставки были остановлены и по старым контрактам.
Сколько древесины закупает Китай
По информации «Рослесинфорга», с января по сентябрь из России в Китай было направлено в общей сложности 9,9 млн куб. м пиломатериалов на $2,3 млрд, что выше аналогичного периода прошлого года на 1,3%. Всего объем экспорта продукции лесопромышленного комплекса (помимо пиломатериалов включает целлюлозу, картон и мебель) в эту страну увеличился на 1,2%, до $4,4 млрд.
В натуральном выражении поставки пиломатериалов, наоборот, снизились на 9,1%, до 9,87 млн куб. м. Так, из-за запрета на экспорт необработанных круглых древесных бревен из хвойной древесины и ценных лиственных пород, который вступил в силу в России с 1 января 2022 года, экспорт кругляка на китайский рынок упал в 3,3 раза, до 1,8 млн куб. м, или до $231 млн (в основном березы, на которую не распространяется запрет).
Снижение экспорта древесины в физических объемах в КНР происходит уже третий год подряд (в общей сложности с 2019-го объем упал на 4,5 млн куб. м), однако выросшие цены позволили российским компаниям сохранить доходы на прежнем уровне, отмечает пресс-служба «Рослесинфорга». В 2019–2020 годах средняя цена кубометра составляла $177–178, в 2021 году она выросла до $210, а по итогам девяти месяцев 2022-го — до $234.
«Несмотря на общее падение поставок пиломатериалов в Китай, интерес страны к фанере и шпону в первую очередь обусловлен тем, что сейчас для России рынки Запада закрыты, — отмечает Чащин. — Российская фанера не имеет конкурентов на мировых рынках, потребности ЕС и США в ней, несмотря на санкции, не снижаются. Соответственно, Поднебесная выступает своеобразным коридором российской пилопродукции и китайских изделий из отечественных бревен в ЕС и США». Он указывает на то, что экспорт необработанной березы держится на уровне прошлого года — около 1,3 млн куб. м.
Крупнейший в мире производитель фанеры — компания «Свеза», принадлежащая Алексею Мордашову, который попал под санкции ЕС еще в конце февраля. В июне Мордашов заявил, что у компании 80% шло на экспорт (основные рынки сбыта — западные страны), а из-за санкций она была вынуждена отправить людей в простой с оплатой двух третей от зарплаты. Производственные мощности «Свезы» недозагружены на 60–80%, уточнил позже ее гендиректор Анатолий Фришман.
«Мы продолжаем открывать и осваивать новые географические направления и сегменты для экспортных поставок своей продукции. Мы ищем возможности увеличить объемы отгрузок заинтересованным потребителям в регионах, не затронутых ограничениями, — это страны Восточной Азии, Ближнего Востока, СНГ, Африки и Латинской Америки», — передал РБК через представителя директор по продажам «Свезы» Виталий Демиденко. По его словам, создание новых логистических цепочек требует времени, ресурсов, а также поддержки государства. Он отказался предоставить точные данные по экспорту в Китай и другие страны, сославшись на то, что новые связи еще формируются, а конкуренция «как никогда высока».
Еще один крупный российский производитель фанеры — Segezha Group, принадлежащая АФК «Система», прогнозировала, что Евросоюз может скоро исключить этот товар из-под санкций. «Европейские потребители фанеры сейчас работают на запасах, которые у них были, эти запасы закончатся буквально через месяц-два. Встанет вопрос об остром дефиците фанеры, потому что 60% европейского рынка фанеры поставлялось российскими производителями, — говорил журналистам вице-президент Segezha Group по финансам и инвестициям Ровшан Алиев 26 августа. — Таким образом, тут будет острейший дефицит, и я думаю, что с высокой вероятностью эти позиции будут исключены из санкционных списков либо появятся какие-то возможности по завозу фанеры в Европу через третьи страны, будут закупщики и т.д.». Алиев тогда отмечал, что фанера и другие пиломатериалы, которые ранее поставлялись в Европу, «поехали на восток» — в Китай, Индию, Юго-Восточную Азию, Ближний Восток и Африку. Представитель Segezha Group отказался от комментариев.
Какую древесину еще покупает Китай
В январе—сентябре 2022 года продажи сосновых пиломатериалов в Китай упали почти на 18%, до 3,91 млн куб. м, следует из данных «Рослесинфорга». К ним вплотную по объемам приблизились поставки еловых пиломатериалов — 3,838 млн куб. (снизились лишь на 2,5%). Экспорт пиломатериалов из лиственницы и прочих хвойных пород сократился на 8,6%, до 1,17 млн куб. м.
Растет интерес Китая к российской целлюлозе, бумаге и картону, отмечает Чащин. За первые девять месяцев их поставки выросли на 10%, до 2,15 млн т, а в стоимостном выражении — на 25,9%, до $1,6 млрд, добавил он.
Восьмой санкционный пакет Евросоюза, который вступил в силу в начале октября, расширил перечень продукции российского лесоперерабатывающего комплекса, запрещенной для ввоза как раз за счет целлюлозы и отдельных видов бумаги и картона. Крупнейший в России производитель целлюлозы — группа «Илим», среди совладельцев которой Захар Смушкин. За девять месяцев 2022 года продажи целлюлозно-бумажной продукции (целлюлозы, картона и бумаги) группы на китайском рынке выросли примерно на 15%, говорит ее представитель, не уточняя детали.