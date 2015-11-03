«Трансаэро» связала отказ Филева от сделки со встречей с «Аэрофлотом»

Нынешний владелец контрольного пакета акций «Трансаэро» Александр Плешаков сообщил, что совладелец S7 Владислав Филев отказался от сделки после встречи с руководством «Аэрофлота»

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​Отказ совладельца авиакомпании S7 Владислава Филева от покупки контрольного пакета акций «Трансаэро» — это «очевидное нарушение» подписанного ранее договора, заявил нынешний владелец пакета и главный исполнительный директор «Трансаэро» Александр Плешаков.

По его словам, договор о покупке более чем 51% акций «Трансаэро» был составлен Филевым собственноручно и никакие его условия после подписания не менялись. При этом сам совладелец S7 вел в связи со сделкой «широкую информационную кампанию в СМИ» и вплоть до 2 ноября продвигал проект поэтапной передачи акций «Трансаэро».

«Мне, как и ряду других людей, известно о состоявшейся 2 ноября встрече Филева с руководителем «Аэрофлота», после чего от Натальи Филевой последовало заявление о выходе из сделки», — пояснил Плешаков, слова которого цитируются в сообщении, опубликованном в Twitter его супруги и главы совета директоров «Трансаэро» Ольги Плешаковой.

Основатель и крупнейший акционер «Трансаэро» указал также на то, что для приобретения 51% акций Филев должен был получить согласие Федеральной антимонопольной службы РФ, однако ходатайство о совершении сделки в ведомство подано так и не было.

«Я подписывал договор с Филевым в интересах сохранения рабочих мест для сотрудников предприятия, зная, что «Аэрофлот» намеревается взять на работу не более 60% специалистов «Трансаэро». Я также предполагал полученные от сделки средства направить на погашения обязательств «Трансаэро» перед кредиторами. Подписанный 20 октября договор является действительным, а объявление Филева о «выходе из сделки купли-продажи акций» раньше 60 дней (прошло 12 дней) — очевидное его нарушение», — заявил Плешаков.

Видео: РБК

Об отказе совладельца S7 от покупки контрольного пакета акций «Трансаэро» заявила накануне его супруга и совладелец компании Наталья Филева. Говоря о причинах отказа, она заявила, что сделка не состоится, поскольку Плешаков не смог найти 51% акций компании, которые были бы свободны от обременений.

«У акционеров «Трансаэро» отсутствуют необремененные акции в размере контрольного пакета, а также есть неурегулированные судебные претензии со стороны третьих лиц в отношении акций, поэтому сделка не состоится», — сказал РБК представитель Филева.

Плешаков в своем сегодняшнем заявлении претензии Филевых отверг. По словам крупнейшего акционера «Трансаэро», подписывая договор, он имел на своих счетах 59% акций авиакомпании и при необходимости мог бы в течение отведенных для реализации сделки 60 дней увеличить этот пакет. О том же, что часть акций находится в залоге по кредитам, Филев, по словам Плешакова, был «хорошо проинформирован» и этот момент «был оговорен».

Как ранее сообщал РБК, минимум 28% из пакета, принадлежащего Плешакову, находится в залоге у банков: 25% — у ВТБ и 3% — у Московского кредитного банка.

После начала торгов на Московской бирже стоимость акций «Трансаэро» рухнула на 80%. На минимуме цена бумаг авиакомпании достигла отметки 3,28 руб., что является абсолютным минимумом в истории торгов.

Позднее стоимость акций «Трансаэро» скорректировалась. К 11.30 мск за одну акцию авиакомпании на Московской бирже давали 11,2 руб., что на 31,71% ниже уровня закрытия вчерашних торгов.