Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,38 56,54 EUR Нал. 70,67 69,61 USD Бирж. 56,85 +0,19 EUR Бирж. 70,11 +0,36 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9162,40 -483,60 MOEX 2318,01 +0,27% RTS 1283,18 -0,18% Brent 64,81 -1,04% DJIA 25209,58 -0,50% Nasdaq 7605,57 +0,59% FTSE 7214,76 -0,13%
«Трансаэро» связала отказ Филева от сделки со встречей с «Аэрофлотом»
Лента новостей
Российский депозитарий зафиксировал дефолт Венесуэлы 20:17, Экономика Мединский назвал смерть Табакова невосполнимой утратой 20:07, Общество Роскосмос подал жалобу против «Прогресса» о срыве сроков по «Фотону-М» 20:05, Общество Всемирный банк поучаствует в реконструкции Русского музея 20:05, Общество Никита Михалков заявил о незаменимости Олега Табакова 19:56, Общество Магнитогорский «Металлург» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина 19:55, Спорт Собчак пожаловалась в президиум Верховного суда на регистрацию Путина 19:50, Политика Популярность общественных сетей Wi-Fi снизилась за полгода в два раза 19:42, Технологии и медиа Минобороны отвергло претензии в нарушении Ил-76 воздушной границы Эстонии 19:37, Политика Первые леди Юбера де Живанши: кто вдохновлял французского кутюрье 19:34, Фотогалерея  Путин пообещал вернуться к практике выдачи земли фермерам вне тендеров 19:32, Общество В МГУ объяснили повышение зарплат сотрудников выполнением майских указов 19:24, Общество Сервис YouDo заявил об удвоении доходов «мужей на час» 19:20, Технологии и медиа «Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым 19:10, Общество «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России 19:09, Спорт В МХТ им. Чехова назвали дату прощания с Олегом Табаковым 19:03, Общество Эстония обвинила российский Ил-76 в нарушении своей воздушной границы 18:56, Политика Путин направил соболезнования в связи с крушением самолета в Катманду 18:56, Общество Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Табакова 18:54, Общество Какое поколение потребителей самое желанное и выгодное для бизнеса 18:48, РБК и Билайн LinkedIn изменит условия пользования из-за новых правил Евросоюза 18:45, Технологии и медиа В Смоленске застрелили убившего партнера по бизнесу мужчину 18:43, Общество Глава аэропорта Катманду назвал причину крушения пассажирского лайнера 18:43, Общество «Таких, как Табаков, уже мало делают»: как вспоминают актера его коллеги 18:37, Общество Собчак обвинила Слуцкого в нарушении «законов каждый день» 18:34, Политика В Греции выдали ордер на арест сорвавшего матч российского бизнесмена 18:28, Общество Минтранс предложил ввести новый дорожный знак к ЧМ-2018 18:24, Общество Путин предложил при наличии хлеба «и разведкой позаниматься» 18:05, Общество
«Трансаэро» связала отказ Филева от сделки со встречей с «Аэрофлотом»
Крах «Трансаэро», 03 ноя 2015, 11:48
0
«Трансаэро» связала отказ Филева от сделки со встречей с «Аэрофлотом»
Нынешний владелец контрольного пакета акций «Трансаэро» Александр Плешаков сообщил, что совладелец S7 Владислав Филев отказался от сделки после встречи с руководством «Аэрофлота»
Фото: Lori

​Отказ совладельца авиакомпании S7 Владислава Филева от покупки контрольного пакета акций «Трансаэро» — это «очевидное нарушение» подписанного ранее договора, заявил нынешний владелец пакета и главный исполнительный директор «Трансаэро» Александр Плешаков.

По его словам, договор о покупке более чем 51% акций «Трансаэро» был составлен Филевым собственноручно и никакие его условия после подписания не менялись. При этом сам совладелец S7 вел в связи со сделкой «широкую информационную кампанию в СМИ» и вплоть до 2 ноября продвигал проект поэтапной передачи акций «Трансаэро».

«Мне, как и ряду других людей, известно о состоявшейся 2 ноября встрече Филева с руководителем «Аэрофлота», после чего от Натальи Филевой последовало заявление о выходе из сделки», — пояснил Плешаков, слова которого цитируются в сообщении, опубликованном в Twitter его супруги и главы совета директоров «Трансаэро» Ольги Плешаковой.

Основатель и крупнейший акционер «Трансаэро» указал также на то, что для приобретения 51% акций Филев должен был получить согласие Федеральной антимонопольной службы РФ, однако ходатайство о совершении сделки в ведомство подано так и не было.

«Я подписывал договор с Филевым в интересах сохранения рабочих мест для сотрудников предприятия, зная, что «Аэрофлот» намеревается взять на работу не более 60% специалистов «Трансаэро». Я также предполагал полученные от сделки средства направить на погашения обязательств «Трансаэро» перед кредиторами. Подписанный 20 октября договор является действительным, а объявление Филева о «выходе из сделки купли-продажи акций» раньше 60 дней (прошло 12 дней)  — очевидное его нарушение», — заявил Плешаков.

Видео: РБК

Об отказе совладельца S7 от покупки контрольного пакета акций «Трансаэро» заявила накануне его супруга и совладелец компании Наталья Филева. Говоря о причинах отказа, она заявила, что сделка не состоится, поскольку Плешаков не смог найти 51% акций компании, которые были бы свободны от обременений.

«У акционеров «Трансаэро» отсутствуют необремененные акции в размере контрольного пакета, а также есть неурегулированные судебные претензии со стороны третьих лиц в отношении акций, поэтому сделка не состоится», — сказал РБК представитель Филева.

Прерванный полет: как банкротились крупнейшие авиакомпании мира Еще 5 фото
Фотогалерея

Плешаков в своем сегодняшнем заявлении претензии Филевых отверг. По словам крупнейшего акционера «Трансаэро», подписывая договор, он имел на своих счетах 59% акций авиакомпании и при необходимости мог бы в течение отведенных для реализации сделки 60 дней увеличить этот пакет. О том же, что часть акций находится в залоге по кредитам, Филев, по словам Плешакова, был «хорошо проинформирован» и этот момент «был оговорен».

Как ранее сообщал РБК, минимум 28% из пакета, принадлежащего Плешакову, находится в залоге у банков: 25% — у ВТБ и 3% — у Московского кредитного банка.

После начала торгов на Московской бирже стоимость акций «Трансаэро» рухнула на 80%. На минимуме цена бумаг авиакомпании достигла отметки 3,28 руб., что является абсолютным минимумом в истории торгов.

Позднее стоимость акций «Трансаэро» скорректировалась. К 11.30 мск за одну акцию авиакомпании на Московской бирже давали 11,2 руб., что на 31,71% ниже уровня закрытия вчерашних торгов.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Филев , Александр Плешаков , «Трансаэро» , S7
Главное
Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля Политика
Материалы по теме
Акции «Трансаэро» подешевели до абсолютного минимума Финансы
Совладелец S7 решил выйти из сделки по покупке «Трансаэро» Бизнес
Кредитор «Трансаэро» заявил о рейдерском захвате авиакомпании Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.