Более ₽1,5 млрд изъяли при обысках по делу Cryptex

Нескольким фигурантам дела Cryptex предъявили обвинения. Следователи провели 148 обысков в 14 регионах страны, на допрос доставили 96 человек

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При обысках в Санкт-Петербурге по уголовному делу о незаконном обороте денежных средств и криптовалют изъято более 1,5 млрд руб., решается вопрос о наложении на имущество ареста, сообщили РБК в пресс-службе Следственного комитета.

Помимо наличных средств, следователи обнаружили у подозреваемых вертолеты Robinson, автомобили Bentley, Rolls-Royce, Porsche, Tesla Cybertruck, катера и снегоходы.

Фигурантов дела доставили на допрос в Главное следственное управление СК по Москве, нескольким из них уже предъявили обвинение по уголовным статьям об организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 1, 2 ст. 210), неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 3 ст. 272), неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК), незаконной банковской деятельности (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172).

Речь идет о деле против создателей анонимной платежной системы UAPS и биржи криптовалют Cryptex. Следователи пришли к выводу, что преступное сообщество создали в 2013 году. Помимо UAPS и Cryptex, в структуру входили 33 онлайн-сервиса. По мнению СК, фигуранты дела «вели продажу незаконных операций по обмену валют, криптовалют, доставке и получению денежных средств, банковских карт и личных кабинетов», как правило, их клиентами становились хакеры и киберпреступники, которые таким образом отмывали преступные доходы.

За 2023 год оборот группировки превысил 112 млрд руб., криминальный доход — 3,7 млрд руб. Следователи ко 2 октября провели 148 обысков в 14 регионах страны, а на допрос доставили 96 человек.