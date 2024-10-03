 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Объединение и развод в Wildberries ,  
0 

ТАСС узнал об отлете в Монако фигуранта дела о стрельбе у Wildberries

Сюжет
Объединение и развод в Wildberries
Одного из арестованных в рамках дела о стрельбе у Wildberries — совладельца сети кофеен Коноплева — на следующий день после ареста в суде следователь отпустил на свободу. По данным ТАСС, он уехал в Монако
Игорь&nbsp;Коноплев
Игорь Коноплев (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы)

Совладелец сети кофеен «Трэвелерс кофе» Игорь Коноплев (настоящее имя — Идрис Балатбаев) на следующий день после ареста в суде по делу о стрельбе у офиса Wildberries в центре Москвы был выпущен на свободу и улетел в Монако, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Он был выпущен следователем на свободу из изолятора без предъявления ему обвинения. Сразу после этого предприниматель улетел в Монако, — рассказал собеседник агентства.

В тот же день следователи отпустили сооснователя Wildberries (ему принадлежит 1%) Владислава Бакальчука. Их процессуальный статус неизвестен.

Телеграм-канал Baza 24 сентября сообщил о том, что Коноплева выпустили на свободу на следующий день после ареста судом на два месяца 19 сентября. По данным канала, на тот момент бизнесмен находился дома.

РБК обратился за комментарием в Следственный комитет.

Согласно данным сервиса «РБК Компании», Игорю Коноплеву принадлежат доля в 30% в уставном капитале ООО «Трэвелерс Кофе Интернэшнл».

Wildberries потребовала от компании Бакальчука вернуть авансы на ₽37 млрд
Бизнес
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

18 сентября у офиса Wildberries в Романовом переулке в центре Москвы произошел конфликт со стрельбой. В результате погибли два охранника офиса, еще семь человек были ранены, в том числе сотрудники правоохранительных органов, сообщали в СК. В Wildberries заявили, что стрельбу первыми открыли вооруженные люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука. Сам он утверждал, что пришел на переговоры, но Татьяна Бакальчук (23 сентября сообщила о начале процесса смены фамилии на Ким) и компания это опровергли.

В тот же день был атакован другой офис Wildberries у метро «Динамо». По данным РВБ, туда пришли 30–40 человек «в спортивно-военной форме» вместе с бывшими топ-менеджерами Wildberries, через полтора часа их вывели из здания. Произошедшее там назвали попыткой рейдерского захвата «при непосредственном участии и под руководством» Бакальчука.

Следственный комитет завел дело по ч. 1 и 2 ст. 105 УК (убийство и покушение на убийство двух и более лиц), ст. 222 УК (незаконное хранение огнестрельного оружия), ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 330 УК (самоуправство). В рамках дела Басманный суд арестовал 30 человек, еще 19 получили административные аресты за неповиновение полиции. Владислав Бакальчук был после стрельбы задержан. На следующий день, 20 сентября, он заявил, что находится дома и что с ним «все в порядке».

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писал, что 21 сентября следователи отпустили трех задержанных по делу о стрельбе. Согласно материалам на сайте Мосгорсуда, одного из фигурантов, Адама Ведзижева, отпустили из-под ареста по состоянию здоровья. Его задержали у НИИ им. Склифосовского, куда привезли раненных в ходе стрельбы.

Татьяна Ким заявила 1 октября заявила, что двойное убийство не должно оставаться безнаказанным.

Бакальчук подал в суд из-за передачи домена Wildberries

Эксперты назвали города России, где дешевле всего отремонтировать машину

Средний бюджет покупки квартир в новостройках Москвы превысил 20 млн рублей

Какое жилье можно снять в Москве до 30 тыс. руб. в месяц

Средний бюджет покупки квартир в новостройках Москвы превысил 20 млн рублей

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года

ВСУ решили вывести войска и технику из Угледара

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
При участии
Елена Степанова
Wildberries стрельба Монако арест Москва Владислав Бакальчук
Татьяна Бакальчук фото

Татьяна Бакальчук

основательница Wildberries
16 октября 1975 года
Материалы по теме
Бакальчук подал в суд из-за передачи домена Wildberries
Бизнес
«Ъ» узнал о желании напавших на Wildberries уйти на военную операцию
Общество
Суд арестовал на 15 суток пытавшихся вывезти фигуранта дела Wildberries
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 104,45 (+0,8) Инвестиции, 02 окт, 17:28 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 94,51 (+1,15) Инвестиции, 02 окт, 17:28
Министр обороны Франции счел Россию «наибольшей угрозой»Политика, 14:42
Ранивший мурманского губернатора не признал вину в покушении на убийствоОбщество, 14:36
Из Бейрута в Москву вылетел самолет с членами семей дипломатовПолитика, 14:34
Курс доллара в октябре 2024-го: что может ослабить рубль этой осеньюИнвестиции, 14:33
В работе Telegram произошел крупный сбой во второй раз за три дняТехнологии и медиа, 14:31
Более 10 датчан подали прошение о получении вида на жительство в РоссииОбщество, 14:26
Работа уже не радует: пути выхода из кризиса среднего возраста в карьереPro, 14:21
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Криптобиржа Bybit открыла торговлю биржевыми индексами за USDTКрипто, 14:20
Песков не исключил военнослужащего на посту президента РоссииПолитика, 14:19
Минтранс объединит реестр «Такси» и систему розыска авто «Паутина»Бизнес, 14:08
Сафиуллин вышел во второй круг «Мастерса» в Шанхае, где его ждет БубликСпорт, 14:05
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 14:03
Замена титану и термолиз: над чем работает R&D в нефтехимииТренды, 14:01
В аэропорту Варшавы взорвался чемодан с биоматериаламиОбщество, 14:01