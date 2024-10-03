ТАСС узнал об отлете в Монако фигуранта дела о стрельбе у Wildberries

Одного из арестованных в рамках дела о стрельбе у Wildberries — совладельца сети кофеен Коноплева — на следующий день после ареста в суде следователь отпустил на свободу. По данным ТАСС, он уехал в Монако

Игорь Коноплев (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы)

Совладелец сети кофеен «Трэвелерс кофе» Игорь Коноплев (настоящее имя — Идрис Балатбаев) на следующий день после ареста в суде по делу о стрельбе у офиса Wildberries в центре Москвы был выпущен на свободу и улетел в Монако, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Он был выпущен следователем на свободу из изолятора без предъявления ему обвинения. Сразу после этого предприниматель улетел в Монако, — рассказал собеседник агентства.

В тот же день следователи отпустили сооснователя Wildberries (ему принадлежит 1%) Владислава Бакальчука. Их процессуальный статус неизвестен.

Телеграм-канал Baza 24 сентября сообщил о том, что Коноплева выпустили на свободу на следующий день после ареста судом на два месяца 19 сентября. По данным канала, на тот момент бизнесмен находился дома.

РБК обратился за комментарием в Следственный комитет.

Согласно данным сервиса «РБК Компании», Игорю Коноплеву принадлежат доля в 30% в уставном капитале ООО «Трэвелерс Кофе Интернэшнл».

18 сентября у офиса Wildberries в Романовом переулке в центре Москвы произошел конфликт со стрельбой. В результате погибли два охранника офиса, еще семь человек были ранены, в том числе сотрудники правоохранительных органов, сообщали в СК. В Wildberries заявили, что стрельбу первыми открыли вооруженные люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука. Сам он утверждал, что пришел на переговоры, но Татьяна Бакальчук (23 сентября сообщила о начале процесса смены фамилии на Ким) и компания это опровергли.

В тот же день был атакован другой офис Wildberries у метро «Динамо». По данным РВБ, туда пришли 30–40 человек «в спортивно-военной форме» вместе с бывшими топ-менеджерами Wildberries, через полтора часа их вывели из здания. Произошедшее там назвали попыткой рейдерского захвата «при непосредственном участии и под руководством» Бакальчука.

Следственный комитет завел дело по ч. 1 и 2 ст. 105 УК (убийство и покушение на убийство двух и более лиц), ст. 222 УК (незаконное хранение огнестрельного оружия), ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 330 УК (самоуправство). В рамках дела Басманный суд арестовал 30 человек, еще 19 получили административные аресты за неповиновение полиции. Владислав Бакальчук был после стрельбы задержан. На следующий день, 20 сентября, он заявил, что находится дома и что с ним «все в порядке».

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писал, что 21 сентября следователи отпустили трех задержанных по делу о стрельбе. Согласно материалам на сайте Мосгорсуда, одного из фигурантов, Адама Ведзижева, отпустили из-под ареста по состоянию здоровья. Его задержали у НИИ им. Склифосовского, куда привезли раненных в ходе стрельбы.

Татьяна Ким заявила 1 октября заявила, что двойное убийство не должно оставаться безнаказанным.