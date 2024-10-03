«Газпром» возглавил рейтинг самых убыточных компаний по версии Forbes

Чистый убыток «Газпрома» по итогам 2023 года составил ₽583 млрд, пишет Forbes. Также в число самых убыточных компаний вошли OZON, ОАК, VK, Московский метрополитен и «Балтика»

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Самой убыточной российской компанией по итогам 2023 года стал «Газпром», передает Forbes. Корпорация заняла первую строчку в рейтинге самых убыточных предприятий по версии журнала.

Топ-10 наиболее убыточных предприятий по версии Forbes выглядит так:

«Газпром» (чистый убыток в размере 583,1 млрд руб.);

Амурский газохимический комплекс (чистый убыток — 71,9 млрд руб.);

OZON (чистый убыток — 42,7 млрд руб.);

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, чистый убыток — 34,8 млрд руб.);

VK (чистый убыток — 34,3 млрд руб.);

угольная компания АО «Междуречье» (чистый убыток — 32 млрд руб.);

Московский метрополитен (чистый убыток — 30,7 млрд руб.);

«Русгаздобыча» (чистый убыток — 30,3 млрд руб.);

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (чистый убыток — 29,5 млрд руб.);

«Балтика» (28,1 млрд руб.).

По итогам 2023 года суммарный убыток попавших в рейтинг компаний превысил 900 млрд руб., отмечает издание.

В список попали зарегистрированные в России операционные компании, а также юридические лица, зарегистрированные в других юрисдикциях, если российским акционерам принадлежат 50% и более акций, а бизнес-активы в значительной степени связаны с Россией. Издание не включало в него инвестиционные фонды и холдинги, а также компании-акционеры, которые выступают промежуточным звеном между операционными холдингами и их бенефициарами. Также в рейтинг не попали компании, находящиеся на стадии ликвидации. В качестве источников данных рассматривались только опубликованная компаниями финансовая или бухгалтерская отчетность за 2023 год, а также данные ФНС России и Росстата, представленные в системе СПАРК. Если компания не опубликовала отчетность в соответствии с международными стандартами, то использовались данные по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

В собственном отчете «Газпрома», опубликованном в мае, говорилось, что по итогам 2023 года компания получила убыток в размере 629 млрд руб. против прибыли 1,23 трлн руб. годом ранее. Это был ее первый убыток за 25 лет — в последний раз корпорация получала его по международным стандартам (МСФО) в 1999 году — тогда он составил 79,3 млрд руб.

Выручка «Газпрома» по итогам года сократилась на 27% по сравнению с показателем 2022-го и составила 8,542 трлн руб. При этом выручка газового бизнеса упала на 43%, до 4,41 трлн руб., нефтяного — выросла на 4%, до 3,52 трлн руб., а электроэнергетического — увеличилась почти на 9%, до 606 млрд руб.