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«Интеррос» сообщил о выходе из состава акционеров «Петровакс Фарм»

Холдинг Владимира Потанина «Интеррос» продаст акции «Петровакса» менеджменту компании
В холдинге Владимира Потанина объяснили решение тем, что «Интеррос» выполнил задачи по развитию фармацевтической компании, которая теперь переходит в стадию «органического роста»
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Инвестиционный холдинг «Интеррос» выйдет из состава акционеров биофармацевтической компании «Петровакс Фарм». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте холдинга Владимира Потанина (бизнесмен занимает второе место в рейтинге российских миллиардеров-2022 Forbes с состоянием $17,3 млрд).

«Акции «Петровакса» выкупают менеджмент компании во главе с ее президентом Михаилом Цыферовым и инвестиционная компания VB Partners», — отмечается в сообщении.

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Владимир Потанин

В «Интерросе» объяснили решение тем, что выполнили свою миссию в роли инвестора «Петровакса», а также выразили уверенность, что новые акционеры приведут компанию к «дальнейшим успехам». «За восемь лет совместной работы экспертиза «Интерроса» помогла компании создать новую структуру предприятия, пополнить команду профессиональными менеджерами, определить новую стратегию развития бизнеса. В течение последнего года были осуществлены масштабные инвестиции, направленные на производство широкой линейки новых лекарственных препаратов. Теперь для «Петровакса» наступает новый этап развития — этап органического роста», — говорится в сообщении.

В холдинге напомнили, что «Петровакс Фарм» производит ряд собственных оригинальных препаратов, локализованные лекарственные средства и вакцины, дженерики и биологически активные добавки. У компании есть собственный научно-исследовательский центр и инвестиционная программа для R&D-направления, она обладает патентами в России и за рубежом на молекулы и технологии производства.

Выкуп акций в «Петроваксе» назвали новым логичным шагом в развитии бизнеса. «Новая акционерная структура позволит компании продолжать расти и обеспечит комфорт для всех стейкхолдеров», — приводятся в пресс-релизе слова президента «Петровакса» Михаила Цыферова.

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«Петровакс» является биофармацевтической компанией полного цикла и одним из крупнейших в России разработчиков лекарств. Он был основан в 1996 году группой российских ученых и располагает собственными производственными мощностями, рассчитанными на выпуск 160 млн доз препаратов. Продукция компании поставляется в 12 стран ЕАЭС и ЕС. В числе партнеров «Петровакса» международные фармацевтические концерны Pfizer, Abbott, Boehringer Ingelheim и ISU ABXIS.

25 сентября стало известно о продаже Потаниным 7,5% акций Росбанка инвестиционной компании «Русфинанс». Они будут переданы сотрудникам этого банка через цифровые финансовые активы в рамках мотивационной программы Росбанка. В компании назвали такое решение «народным капитализмом» и добавили, что так они превращают сотрудников в своих бенефициаров.

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Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
«Интеррос» Владимир Потанин акционер вакцинация Акции продажа
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