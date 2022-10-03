«Интеррос» сообщил о выходе из состава акционеров «Петровакс Фарм»
Инвестиционный холдинг «Интеррос» выйдет из состава акционеров биофармацевтической компании «Петровакс Фарм». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте холдинга Владимира Потанина (бизнесмен занимает второе место в рейтинге российских миллиардеров-2022 Forbes с состоянием $17,3 млрд).
«Акции «Петровакса» выкупают менеджмент компании во главе с ее президентом Михаилом Цыферовым и инвестиционная компания VB Partners», — отмечается в сообщении.
В «Интерросе» объяснили решение тем, что выполнили свою миссию в роли инвестора «Петровакса», а также выразили уверенность, что новые акционеры приведут компанию к «дальнейшим успехам». «За восемь лет совместной работы экспертиза «Интерроса» помогла компании создать новую структуру предприятия, пополнить команду профессиональными менеджерами, определить новую стратегию развития бизнеса. В течение последнего года были осуществлены масштабные инвестиции, направленные на производство широкой линейки новых лекарственных препаратов. Теперь для «Петровакса» наступает новый этап развития — этап органического роста», — говорится в сообщении.
В холдинге напомнили, что «Петровакс Фарм» производит ряд собственных оригинальных препаратов, локализованные лекарственные средства и вакцины, дженерики и биологически активные добавки. У компании есть собственный научно-исследовательский центр и инвестиционная программа для R&D-направления, она обладает патентами в России и за рубежом на молекулы и технологии производства.
Выкуп акций в «Петроваксе» назвали новым логичным шагом в развитии бизнеса. «Новая акционерная структура позволит компании продолжать расти и обеспечит комфорт для всех стейкхолдеров», — приводятся в пресс-релизе слова президента «Петровакса» Михаила Цыферова.
«Петровакс» является биофармацевтической компанией полного цикла и одним из крупнейших в России разработчиков лекарств. Он был основан в 1996 году группой российских ученых и располагает собственными производственными мощностями, рассчитанными на выпуск 160 млн доз препаратов. Продукция компании поставляется в 12 стран ЕАЭС и ЕС. В числе партнеров «Петровакса» международные фармацевтические концерны Pfizer, Abbott, Boehringer Ingelheim и ISU ABXIS.
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