Минпромторг заявил о новых сложностях с перенаправлением стали на восток

Минпромторг предупредил о сложностях с перенаправлением российской стали из Европы на восток из-за ввода новых мощностей в Азии и на Ближнем Востоке. Металлургам надо переориентировать экспорт 7 млн т продукции в год

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Рост мощностей по производству стали в Азии и на Ближнем Востоке затруднит переориентацию экспорта российских металлургов из Европы на восток. Об этом говорится в последнем варианте стратегии развития металлургической промышленности России до 2030 года, с которым ознакомился РБК. Подлинность документа подтвердил один из его получателей.

Эти мощности снижают возможности российских экспортеров при переориентации экспортных потоков с традиционных рынков США и ЕС в будущем, предупреждают авторы документа. РБК направил запрос в пресс-службу Минпромторга.

Мировые мощности по выплавке стали в 2021 году выросли на 1,3%, до 2,49 млрд т. Основная часть прироста (80%) пришлась на Азию и Ближний Восток — 16,4 млн т и 9,9 млн т соответственно. Уровень загрузки всех заводов в мире составлял около 81%. Избыток мировых мощностей по производству стали будет одним из сдерживающих факторов для развития российской металлургии, признает Минэкономразвития в прогнозе социально-экономического развития России на 2023 год и на плановый период 2024–2025 годов, который был опубликован в среду, 28 сентября.

Авторы стратегии предлагают создать условия для расширения российского экспорта стали в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и СНГ. Турция, государства Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии также являются альтернативными западному направлению, считают в Минпромторге.

В Африке ожидается рост спроса на рельсовую продукцию благодаря планам строительства новых железнодорожных магистралей, говорится в стратегии. А Индия и Иран перспективны, так как там растет численность населения и есть «высокие доходы для осуществления модернизации». Согласно Национальной политике по стали Индии потребление стальной продукции в этой стране удвоится с 115 млн т (прогноз на 2022 год) до 250 млн т к 2030 году.

Но в этих двух странах ведется активное строительство новых мощностей по производству стали и оказываются меры господдержки, предупреждает Минпромторг. На фоне снижения объемов мирового производства стали на 5,1% в январе—августе 2022 года Индия увеличила производство на 7,1%, а Иран — на 7,8%, отмечает аналитик «Финама» Алексей Калачев.

Прогноз производства и экспорта стали В 2021 году российские металлурги произвели 65,9 млн т стальной продукции. Потребление составило 40,8 млн т, экспорт — 28,3 млн т (недостающие объемы импортировались). Минпромторг прогнозирует, что в этом году производство упадет на 6–7%, потребление — на 5%, а экспорт — на 8% в базовом сценарии и на 13% — в консервативном. К 2030 году в России ожидается рост производства стальной продукции на 18% к уровню 2021 года (базовый сценарий) или только на 1% (консервативный), следует из стратегии развития металлургической промышленности. Потребление же может увеличиться на 32% или сократиться на 11% соответственно. Согласно базовому сценарию экспорт уменьшится на 2,5% (на фоне роста внутреннего потребления). В консервативном сценарии, наоборот, предусмотрен рост экспорта на 15%.

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Почему понадобилось перенаправлять сталь на восток

Евросоюз 15 марта в ответ на военные действия России на Украине ввел запрет на импорт широкой номенклатуры российской стальной продукции. В список среди прочего попали непокрытый горячекатаный и холоднокатаный стальной прокат, сортовой прокат, некоторые виды сварных и бесшовных труб. При этом запрет не распространяется на стальные полуфабрикаты, ключевым поставщиком которых в ЕС является Россия.

По данным европейской металлургической ассоциации Eurofer, в 2021 году ЕС импортировал из России 3,74 млн т готовой стальной продукции, из них 2,86 млн т пришлось на плоский прокат. К тому же НЛМК поставила 2,4 млн т стальных полуфабрикатов на свои европейские предприятия, а «Северсталь» экспортировала 0,7 млн т полуфабрикатов и 0,2 млн т трубной продукции.

Из российских сталелитейных компаний больше всего от европейских санкций пострадала «Северсталь», которая была среди них крупнейшим экспортером плоского проката в ЕС. Но прекратить поставки в регион ей пришлось еще до введения этого запрета — в начале марта в санкционные списки Евросоюза попал владелец компании Алексей Мордашов, после чего местные компании стали отказываться покупать ее продукцию.

Какие новые ограничения может ввести ЕС Еврокомиссия может ввести запрет на импорт всех видов стали из России, включая полуфабрикаты, в рамках восьмого пакета санкций, сообщил Bloomberg 23 сентября. В частности, эту идею лоббируют Польша, Ирландия, Латвия, Литва и Эстония. Ожидается, что новый пакет санкций будет объявлен до саммита ЕС, который состоится 7 октября. Однако девять крупных компаний, включая европейских производителей стальной продукции и трейдеров, во вторник, 27 сентября, направили письмо в Еврокомиссию с просьбой не вводить запрет на импорт из России стальных полуфабрикатов — таких как сляб, блюм и квадратную заготовку. По их словам, сейчас нет реальной альтернативы для такой продукции. Если Еврокомиссия запретит российские полуфабрикаты, значительно сократится уровень загрузки мощностей европейских заводов или в худшем случае они полностью закроются.

В общей сложности переориентировать на другие рынки, возможно, придется 7 млн т металлургических грузов, пишут авторы стратегии, ссылаясь на данные ассоциации «Русская сталь», которая объединяет крупнейших производителей черной металлургии в России. РБК направил запрос в ассоциацию.

По данным Федеральной таможенной службы, российский экспорт стальных полуфабрикатов в январе—мае 2022 года вырос на 126,5%, до 7,7 млн т. Более поздних данных нет, так как после начала специальной военной операции на Украине официальная таможенная статистика перестала публиковаться. Российские экспортеры стальных полуфабрикатов, в частности, замещают аналогичные украинские товары на рынках Евросоюза и Ближнего Востока, отмечало Минэкономразвития в прогнозе социально-экономического развития на 2023–2925 годы.

Но российским компаниям пришлось делать скидки новым покупателям. Цена сляба (полуфабрикат для изготовления плоского проката) в портах Черного моря снизилась c $775 за 1 т в январе до $430 за 1 т в июне. К этой цене нужно было предоставлять дисконты в 30–40%, жаловался Мордашов в письме первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

Как Минпромторг предлагает помочь металлургам

Большие расстояния при переориентации экспорта потребуют значительных транспортных затрат на доставку, говорит Калачев из «Финама». А, к примеру, на рынках Латинской Америки российским металлургам придется конкурировать с Бразилией и США.

По оценкам Минпромторга, при полной переориентации экспорта из Европы на Восток расстояние увеличится в среднем в пять раз — с 1,6 тыс. км до 7,9 тыс. км, а железнодорожный тариф — на 18%. Мордашов в письме в правительство в конце июля жаловался на значительный рост тарифа на перевозку металлов в контейнерах-платформах за первое полугодие 2022 года (в среднем с 1500 руб. за 1 т до 3800 руб. за 1 т). По его словам, рентабельность экспорта металлургической продукции находится в нулевых и минусовых значениях, а у отдельных компаний достигает минус 49%. Бизнесмен просил отменить для металлургов экспортную надбавку на тарифы РЖД в размере 8% в отношении черных металлов и «в срочном порядке» предоставить сталелитейным компаниям индивидуальные скидки для сохранения объемов экспорта.

В рамках реализации стратегии планируется проработать варианты стимулирования металлургических предприятий на перевозку в контейнерах гибкостью железнодорожных тарифов, обещает Минпромторг. Кроме того, в ведомстве считают, что нужно в целом выработать экономически эффективный и обоснованный железнодорожный тариф на перевозку грузов по новым направлениям экспорта.

Так, Минпромторг предлагает, чтобы РЖД предоставляли скидки (через понижающие коэффициенты к тарифам), а также «сближали» тарифы на перевозки готовой продукции черных металлов и различных видов сырья. Сейчас перевозка угля и железной руды, которые используются для производства стали, обходится значительно дешевле, чем перевозка готовой металлургической продукции. РБК направил запрос представителю РЖД.