ВТБ сменит гендиректора «Техносерва»

Гендиректором одного из крупнейших в России системных интеграторов «Техносерв» станет Андрей Ершов, он сменит на этом посту Дмитрия Трошенкова, сообщил РБК источник, близкий к компании, и подтвердили в пресс-службе группы ВТБ (владеет 40% интегратора).
Представитель «Техносерва» отказался от комментариев, отметив, что назначение гендиректора — это компетенция акционеров.
С декабря 2018 года Ершов возглавлял «Энвижн Груп», до этого в течение шести лет был гендиректором МГТС.
Основная задача нового гендиректора — завершить трансформацию «одного из крупнейших отечественных интеграторов» и реализовать стратегию по выводу компании «на качественно новый уровень», заявили в пресс-службе группы ВТБ.