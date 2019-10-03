ВТБ сменит гендиректора «Техносерва»

ИТ-компанию возглавит экс-президент «Энвижн Груп» Андрей Ершов, который ранее в течение 6 лет был гендиректором МГТС. После отстранения от управления Алексея Ананьева и перехода к группе ВТБ «Техносерв» сменил бизнес-модель

Андрей Ершов (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Гендиректором одного из крупнейших в России системных интеграторов «Техносерв» станет Андрей Ершов, он сменит на этом посту Дмитрия Трошенкова, сообщил РБК источник, близкий к компании, и подтвердили в пресс-службе группы ВТБ (владеет 40% интегратора).

Представитель «Техносерва» отказался от комментариев, отметив, что назначение гендиректора — это компетенция акционеров.

С декабря 2018 года Ершов возглавлял «Энвижн Груп», до этого в течение шести лет был гендиректором МГТС.

Основная задача нового гендиректора — завершить трансформацию «одного из крупнейших отечественных интеграторов» и реализовать стратегию по выводу компании «на качественно новый уровень», заявили в пресс-службе группы ВТБ.