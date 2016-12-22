ВТБ намерен приобрести долю в ИТ-компании Алексея Ананьева

Бизнесмен Алексей Ананьев может продать 40% своей компании «Техносерв», которая является одной из крупнейших на ИТ-рынке, банку ВТБ. «Техносерв» в последнее время испытывала финансовые сложности

Алексей Ананьев (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Банк ВТБ направил в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о приобретении 40% в группе компаний «Техносерв» — одном из крупнейших системных интеграторов в России. Об этом говорится в сообщении на сайте ФАС.

Представитель ВТБ отказался сообщить ценовые параметры транзакции. «Компания является одним из лидеров рынка системной интеграции, имеет большой портфель клиентов, включающий в себя крупные компании из самых различных отраслей. Мы видим большие перспективы ее дальнейшего развития, и для нас эта сделка является привлекательной финансовой инвестицией в растущем секторе экономики», — отметил он.

Не раскрывает детали сделки и представитель пресс-службы группы «Техносерв». «ВТБ — ведущая банковская группа страны, с которой «Техносерв» связывают долгосрочные отношения и как с крупным заказчиком, и как с финансовым партнером. Мы видим в ВТБ надежного финансового партнера в развитии нашего бизнеса на ИТ-рынке», — сказал представитель «Техносерва».

«Техносерв» был создан в 1992 году, компания занимается внедрением различных ИТ-систем, реализует проекты по развитию инфокоммуникационной инфраструктуры, энергетических и инженерных систем для крупных предприятий.

Совладельцами «Техносерва» до недавнего времени на паритетной основе были братья Алексей и Дмитрий Ананьевы. В декабре 2017 года у бизнесменов возникли проблемы с другим их бизнесом — Банк России объявил о санации Промсвязьбанка, бенефициарами которого являлись братья Ананьевы. По оценке регулятора, банк нуждался в докапитализации более чем на 100 млрд руб.

После этого братья решили разделить бизнесы, которыми они вместе владели, рассказывал Алексей Ананьев в феврале 2018 года в интервью газете «Ведомости». В итоге единственным владельцем «Техносерва» стал Алексей Ананьев.

В 2016 году оборот группы «Техносерв», по ее собственным данным, составил 52,4 млрд руб., данные за 2017 год еще не раскрывались. Собеседники РБК на ИТ-рынке ранее рассказывали о финансовых сложностях «Техносерва», возникших на фоне проблем с банковским бизнесом Ананьевых. Так, по данным СПАРК, только с начала 2018 года контрагенты через суды потребовали от ООО «Техносерв АС», одного из основных юридических лиц группы «Техносерв», почти 120 млн руб. Кроме того, у компании есть «серьезный кредит» в санированном Промсвязьбанке, говорил в интервью Алексей Ананьев.​