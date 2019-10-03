«Росатом» построит установку для испытаний СПГ-оборудования для НОВАТЭКа

Правительство выбрало «Росатом» подрядчиком по строительству первого в России испытательного стенда для оборудования больших заводов СПГ. Рынок такого оборудования, нужного в первую очередь НОВАТЭКу, оценивают в 50–100 млрд руб.

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

В конкурсе Минпромторга на строительство стенда для испытания оборудования для крупнотоннажных заводов по сжижению природного газа (СПГ) победил «Росатом», рассказал гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев в кулуарах форума «Российская энергетическая неделя». Помимо «Росатома» на создание стенда, инициированное крупнейшей российской частной газовой компанией «НОВАТЭК», претендовали еще две госкорпорации — «Ростех» и «Роскосмос».

Стенд строится в рамках поручения президента Владимира Путина от декабря 2017 года по локализации в России критически важных технологий для производства, хранения, транспортировки и использования СПГ.

Источник, близкий к «Росатому», сказал РБК, что стоимость стенда составит «менее 1,5 млрд руб.». Гендиректор и совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон еще в январе 2019 года говорил, что Минпромторг выделил на этот проект «порядка 2 млрд руб.». Ранее собеседники РБК оценивали проект в полтора-два раза дороже — от 2 млрд до 3,5 млрд руб.

С появлением в России стенда для крупнотоннажных заводов СПГ (мощностью свыше 1 млн т ежегодно) будет завершено создание необходимой испытательной базы для реализации проектов в области сжижения природного газа на основе отечественных технологий и оборудования, указал Лихачев, напомнив, что стенд будет первым в России и третьем в мире. Он позволит проводить испытания всей линейки насосов и арматуры, необходимых для реализации отечественных СПГ-проектов, сказал Лихачев.

Ранее на площадке «Атомэнергомаша», входящего в «Росатом», был сооружен испытательный стенд на жидком азоте для испытания криогенных насосов для среднетоннажных заводов СПГ (до 1 млн т СПГ в год). На нем уже были проведены испытания первых СПГ-насосов, произведенных машиностроительным дивизионом «Росатома».