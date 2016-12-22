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Туроператор Danko объявил об остановке своей деятельности
Бизнес, 16:25
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Туроператор Danko объявил об остановке своей деятельности

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) 7 сентября рассмотрит возможность исключения из единого федерального реестра туроператоров компанию Danko. Об этом заявил начальник правового управления Федерального агентства по туризму Изо Арахамия, передает «РИА новости».

Ранее 7 сентября туроператор Danko заявил об остановке своей деятельности. «Сложная рыночная ситуация заставила нас пойти на этот катастрофический, вынужденный шаг. Решение об остановке деятельности туроператора Danko является крайне тяжелым», — приводятся слова гендиректора компании Оксаны Люлинцевой.

Все продажи путевок с 7 сентября прекращены, а туры, которые начинается с 8 сентября аннулируются.

Компания Danko специализировалась на турах в Италию. Юридическим лицом туроператора является ООО «Данко Трэвел Компани», учредителем которого является ее гендиректор Оксана Люлинцева.

В 2017 году Danko отправил за границу, согласно предоставленным в Ростуризм сведениям, почти 15,4 тыс. человек, продав им туры на 274,2 млн руб.

Ответственность ООО «Данко Трэвел Компани» застрахована в компании ERV на 50 млн руб. Исполнительный директор ERV Юлия Алчеева сообщила РБК, что страховщик пока не располагает данными о количестве клиентов Danko, которые не смогут воспользоваться уже оплаченными услугами. «Поймем в понедельник», — добавила Алчеева.

Помимо 50 млн руб. клиенты Danko могут рассчитывать на выплаты из фонда персональной ответственности туроператора. Сейчас в нем, по информации Ростуризма, 3,6 млн руб.

Теги: туроператор , Ростуризм , Туризм
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