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Технологии и медиа ,  
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«Газпром» впервые с 2021 года раскрыл результаты своего медиахолдинга

Убыток «Газпром-Медиа», управляющего в том числе НТВ, ТНТ и Rutube, в первом полугодии 2024 года составили почти 7 млрд руб., следует из отчетности «Газпрома». Финансовые результаты компании по МСФО не раскрывались с 2021 года
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Убыток холдинга «Газпром-Медиа» по итогам первых шести месяцев 2024 года составил почти 7 млрд руб. Об этом говорится в отчетности «Газпром» по МСФО.

«Газпром» объявил о консолидации контрольного пакета в холдинге «Газпром-Медиа» в конце декабря 2023 года. В компании тогда отмечали, что сделка носит технический характер, а ее цель — «обеспечение вертикально интегрированного управления медийными активами группы «Газпром». Газпромбанк, ранее владевший холдингом, оставался миноритарием компании.

В отчете указано, что показатели АО «Газпром-Медиа Холдинг» и его дочерних организаций выделены в отдельный сегмент — «Медиабизнес». Он отражает результаты бизнеса, связанного с «теле- и радиовещанием, рекламой, издательской деятельностью, кинопроизводством и распространением контента преимущественно на территории Российской Федерации».

В числе активов «Газпром-Медиа» — телеканалы НТВ, ТНТ, «Матч!», «Пятница» (всего 40 каналов), онлайн-платформы Premier и Rutube, компании в области производства и дистрибуции фильмов, шоу и сериалов (Comedy Club Production, «Централ партнершип» и т.д.), ряд радиостанций (в том числе «Авторадио», «ЮморFM» и др.) и множество других компаний.

В отчетности «Газпрома» отражены следующие показатели сегмента «Медиабизнес»:

  • Выручка за полугодие: 79,8 млрд руб.
  • Выручка за второй квартал: 41,1 млрд руб.
  • Убыток за полугодие: 7 млрд руб.
  • Убыток за второй квартал: 4,5 млрд руб.

Показатели финансовых доходов и расходов, а также расхода по налогу на прибыль представлены по «Газпрому» в целом без распределения по отчетным сегментам. Данные по медиасегменту за аналогичные периоды 2023 года отсутствуют. За первый квартал отчетность по МСФО не публиковалась. В годовой отчетности по полному 2023 году графа «Медиабизнес» уже выделена, однако результаты по ней также отсутствовали.

В пресс-службе «Газпром-Медиа» переадресовали вопросы по отчетности в «Газпром». РБК направил запрос в пресс-службу «Газпрома».

Последние доступные финансовые показатели «Газпром-Медиа» по МСФО касаются 2021 года. Тогда консолидированные доходы холдинга составили 121 млрд руб. (плюс 22% год к году). Чистая прибыль превысила 3 млрд руб. против чистого убытка 5,5 млрд руб. в 2020 году. Операционная прибыль достигла 3,1 млрд руб. С 2022 года Газпромбанк, ранее владевший «Газпром-Медиа», отчетность по МСФО не публиковал.

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При участии
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Газпром-Медиа МСФО Газпром ТНТ
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