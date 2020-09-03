Чубайс призвал принять жесткий закон о регулировании выбросов CO₂

Зачем России закон о выбросах CO₂
Россия активизировала разработку соответствующего законодательства после того, как присоединилась к Парижскому климатическому соглашению осенью прошлого года, а также после решения ЕС ввести трансграничный налог для товаров с высоким углеродным следом. Российский экспорт — самый углеродоемкий среди всех мировых экономик, но пока Россия — единственная страна из G20, которая не планирует вводить углеродный налог, напомнил Макаров.
В отсутствие углеродного регулирования в России местным экспортерам придется платить трансграничный налог ЕС. Это может стоить им от €6 млрд до €50,6 млрд до 2030 года и ударит по конкурентоспособности российских товаров, предупредили эксперты KPMG. Прежде всего могут пострадать экспорт нефти и удобрений, отметил Хрущев.
Почему крупный бизнес против платы
Пока российские нормативные документы о регулировании выбросов CO₂ носят скорее рамочный характер. Климатическая стратегия предполагает даже рост выбросов парниковых газов к 2050 году относительно уровня 2017-го. Проект закона о выбросах не содержит экономических механизмов регулирования: сборов за превышение уровня выбросов, квотирования или углеродных налогов.
Против жестких мер выступают крупные компании, чьи интересы представляет Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Введение углеродного налога приведет к дополнительной нагрузке на бизнес, объяснил в июне глава РСПП Александр Шохин. Союз по-прежнему выступает против жесткого варианта законопроекта, сообщил РБК источник, знакомый с позицией организации.
Национальный налог на углерод приведет к более серьезному ущербу для экономики, нежели трансграничный налог ЕС, заявил ранее РБК замдиректора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. По его подсчетам, европейский налог на реально экспортируемый объем парниковых газов из России (141 млн т эквивалента CO₂) составит 275 млрд руб. в год (€3,1 млрд по курсу на 3 сентября) с учетом текущих цен ЕС на парниковые выбросы. А российский углеродный налог взимался бы со всего объема производства компаний (621 млн т эквивалента CO₂), которые в ЕС экспортируют только часть товаров. В этом случае налог был бы вчетверо выше — 1 трлн руб. в год, подсчитал эксперт.
«Деловая Россия», куда входят компании среднего и малого бизнеса, а также крупные несырьевые компании, поддерживает принятие закона о регулировании выбросов в более жестком варианте, сообщили ее представители в ходе круглого стола. Малый и средний бизнес может стать активной частью новой низкоуглеродной экономики, объяснил Эдельгериев.
Эти компании могут реализовывать климатические проекты, например направленные на сокращение и улавливание парниковых газов, а затем продавать крупному бизнесу, в том числе топливно-энергетическим компаниям, углеродные единицы (одна углеродная единица приравнивается к одной тонне углекислого газа, выброс которой удалось сократить благодаря климатическому проекту), объяснил он. «Мы не враги нашей промышленности», — отмел советник президента. ТЭКу, наоборот, чиновники хотят «подставить плечо» для более плавного перехода к низкоуглеродному развитию. Россия может остаться энергетической державой, но под новым брендом и с новыми технологиями, заключил Эдельгериев.