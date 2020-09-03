Чубайс призвал принять жесткий закон о регулировании выбросов CO₂

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс назвал российский законопроект о регулировании выбросов углерода беззубым и предложил его ужесточить. Советник президента и представитель Минприроды думают так же, а крупный бизнес выступает против

Анатолий Чубайс (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Глава правления «Роснано» Анатолий Чубайс призвал правительство сформировать «нормальный жесткий» законопроект, который будет предполагать плату за выбросы парниковых газов. Такое заявление он сделал 3 сентября на круглом столе «Деловой России» об углеродном регулировании.

Что предлагает Чубайс

Правительство разрабатывало закон о выбросах около пяти лет, но он до сих пор не утвержден. Пока это беззубый закон абсолютно ни о чем, его нужно «выбросить в мусорное ведро», заявил Чубайс. Эту позицию разделяют практически все участники круглого стола, в том числе советник президента, специальный представитель по вопросам климата Руслан Эдельгериев и директор департамента госполитики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана Минприроды Сергей Хрущев.

Документ должен вводить квоты и плату за выбросы сверх них, причем на первом этапе она может быть почти символической, предложил глава «Роснано». Даже небольшая плата заставит считать и резко активизирует работу компаний над собственным мониторингом выбросов парниковых газов. По его словам, плата также создаст мощнейший спрос на энергоэффективные решения и стимулы для развития российского энергомашиностроения. Она приведет не к изъятию денег из экономики, а к перераспределению денег к более энергоэффективным предприятиям, отметил руководитель департамента мировой экономики Высшей школы экономики Игорь Макаров, который также участвовал в круглом столе.