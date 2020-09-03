Чубайс призвал принять жесткий закон о регулировании выбросов CO₂

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 сентября
USD ЦБ: 75,47 (+1,61) Инвестиции, 12:52
Курс евро на 4 сентября
EUR ЦБ: 89,14 (+1,4) Инвестиции, 12:52
Синоптики пообещали москвичам до 24 градусов тепла в День города Общество, 17:55 Лукашенко заявил о намерении «расставить точки над i» в Москве Политика, 17:50 Определились даты матчей «Спартака» с ЦСКА и «Зенитом» Спорт, 17:29 Финскому клубу КХЛ засчитали поражение за отказ играть в Минске Спорт, 17:25 8 самых горячих IPO осени: от соседа Цукерберга до финтех-дочки Alibaba Инвестиции, 17:07 Правительство отказалось отменить транспортный налог Авто, 17:03 Отец Месси допустил продолжение сыном карьеры в «Барселоне» Спорт, 16:57 Прокурор сообщил об устранявшей неугодных лиц банде Фургала Политика, 16:53 МИД счел вмешательством встречи по ситуации в Белоруссии в Совбезе ООН Политика, 16:52 Суд назвал дату оглашения приговора Ефремову Общество, 16:47 В Совфеде оценили положение России в рейтинге элит Общество, 16:44 Володин увидел в отравлении Навального спланированную акцию против России Политика, 16:43 Ефремов в последнем слове назвал алкоголь «диким злом» Общество, 16:43 Набиуллина попросила банки не скрывать убытки от пандемии Финансы, 16:42
Бизнес ,  
0 

Чубайс призвал принять жесткий закон о регулировании выбросов CO₂

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс назвал российский законопроект о регулировании выбросов углерода беззубым и предложил его ужесточить. Советник президента и представитель Минприроды думают так же, а крупный бизнес выступает против
Анатолий Чубайс
Анатолий Чубайс (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Глава правления «Роснано» Анатолий Чубайс призвал правительство сформировать «нормальный жесткий» законопроект, который будет предполагать плату за выбросы парниковых газов. Такое заявление он сделал 3 сентября на круглом столе «Деловой России» об углеродном регулировании.

Что предлагает Чубайс

Правительство разрабатывало закон о выбросах около пяти лет, но он до сих пор не утвержден. Пока это беззубый закон абсолютно ни о чем, его нужно «выбросить в мусорное ведро», заявил Чубайс. Эту позицию разделяют практически все участники круглого стола, в том числе советник президента, специальный представитель по вопросам климата Руслан Эдельгериев и директор департамента госполитики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана Минприроды Сергей Хрущев.

Документ должен вводить квоты и плату за выбросы сверх них, причем на первом этапе она может быть почти символической, предложил глава «Роснано». Даже небольшая плата заставит считать и резко активизирует работу компаний над собственным мониторингом выбросов парниковых газов. По его словам, плата также создаст мощнейший спрос на энергоэффективные решения и стимулы для развития российского энергомашиностроения. Она приведет не к изъятию денег из экономики, а к перераспределению денег к более энергоэффективным предприятиям, отметил руководитель департамента мировой экономики Высшей школы экономики Игорь Макаров, который также участвовал в круглом столе.

KPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС
Бизнес
Фото: Сергей Пономарев / AP

Зачем России закон о выбросах CO₂

Россия активизировала разработку соответствующего законодательства после того, как присоединилась к Парижскому климатическому соглашению осенью прошлого года, а также после решения ЕС ввести трансграничный налог для товаров с высоким углеродным следом. Российский экспорт — самый углеродоемкий среди всех мировых экономик, но пока Россия — единственная страна из G20, которая не планирует вводить углеродный налог, напомнил Макаров.

Читайте на РБК Pro
Сарафанное видео: как Zoom стал главным средством связи в эпоху пандемии Когда кредит выльется в уголовное дело: памятка для руководителя компании Как малому бизнесу выйти в онлайн: чек-лист для владельцев Как пандемия помогла заработать на слежке за осужденными — Bloomberg

В отсутствие углеродного регулирования в России местным экспортерам придется платить трансграничный налог ЕС. Это может стоить им от €6 млрд до €50,6 млрд до 2030 года и ударит по конкурентоспособности российских товаров, предупредили эксперты KPMG. Прежде всего могут пострадать экспорт нефти и удобрений, отметил Хрущев.

Почему крупный бизнес против платы

Пока российские нормативные документы о регулировании выбросов CO₂ носят скорее рамочный характер. Климатическая стратегия предполагает даже рост выбросов парниковых газов к 2050 году относительно уровня 2017-го. Проект закона о выбросах не содержит экономических механизмов регулирования: сборов за превышение уровня выбросов, квотирования или углеродных налогов.

Против жестких мер выступают крупные компании, чьи интересы представляет Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Введение углеродного налога приведет к дополнительной нагрузке на бизнес, объяснил в июне глава РСПП Александр Шохин. Союз по-прежнему выступает против жесткого варианта законопроекта, сообщил РБК источник, знакомый с позицией организации.

Национальный налог на углерод приведет к более серьезному ущербу для экономики, нежели трансграничный налог ЕС, заявил ранее РБК замдиректора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. По его подсчетам, европейский налог на реально экспортируемый объем парниковых газов из России (141 млн т эквивалента CO₂) составит 275 млрд руб. в год (€3,1 млрд по курсу на 3 сентября) с учетом текущих цен ЕС на парниковые выбросы. А российский углеродный налог взимался бы со всего объема производства компаний (621 млн т эквивалента CO₂), которые в ЕС экспортируют только часть товаров. В этом случае налог был бы вчетверо выше — 1 трлн руб. в год, подсчитал эксперт.

У России появился план по снижению выбросов парниковых газов до 2050 года
Бизнес
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС


«Деловая Россия», куда входят компании среднего и малого бизнеса, а также крупные несырьевые компании, поддерживает принятие закона о регулировании выбросов в более жестком варианте, сообщили ее представители в ходе круглого стола. Малый и средний бизнес может стать активной частью новой низкоуглеродной экономики, объяснил Эдельгериев.

Эти компании могут реализовывать климатические проекты, например направленные на сокращение и улавливание парниковых газов, а затем продавать крупному бизнесу, в том числе топливно-энергетическим компаниям, углеродные единицы (одна углеродная единица приравнивается к одной тонне углекислого газа, выброс которой удалось сократить благодаря климатическому проекту), объяснил он. «Мы не враги нашей промышленности», — отмел советник президента. ТЭКу, наоборот, чиновники хотят «подставить плечо» для более плавного перехода к низкоуглеродному развитию. Россия может остаться энергетической державой, но под новым брендом и с новыми технологиями, заключил Эдельгериев.

Автор: Алина Фадеева
Теги: климат, Анатолий Чубайс, Парижское соглашение по климату, квоты
Материалы по теме
Климатолог заявила о грядущей «суровой зиме» в России
Общество
Ученые назвали последствия от изменения климата в России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter