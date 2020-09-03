СМИ узнали об отказе МВД поддержать онлайн-продажу алкоголя

В ведомстве считают, что продажа алкоголя через интернет приведет к злоупотреблению спиртным, росту преступлений, совершенных в состоянии опьянения и развитию нелегального рынка продукции

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МВД выступило против разрешения продажи алкоголя через интернет, направив отрицательный отзыв на соответствующий законопроект, предложенный Минфином, заместителю главы ведомства Алексею Сазанову и в аппарат правительства. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ. Информацию изданию подтвердил источник в правительстве.

В отзыве МВД говорится, что легализация онлайн-торговли спиртным сделает его более доступным, что приведет к злоупотреблению алкоголем и росту числа преступлений, совершенных в состоянии опьянения. Ведомство также указало на повышение риска продажи алкоголя несовершеннолетним.

По мнению министерства, инициатива приведет к росту продаж нелегальной продукции. Ведомство считает, что при доставке алкоголя курьерами нельзя будет проверить сопроводительные документы, которые подтверждают качество и безопасность продукции.

Министерство считает, что законопроект отвечает интересам производителей, однако по меры восстановлению предпринимательской активности не должны повышать риски, связанные с ростом преступности, угрозой жизни и здоровью граждан. Источник в правительстве заявил газете, что позиция МВД обоснована и подтверждена статистическими данными. По словам собеседника, отзыв может заблокировать движение документа.