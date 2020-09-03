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СМИ узнали об отказе МВД поддержать онлайн-продажу алкоголя

В ведомстве считают, что продажа алкоголя через интернет приведет к злоупотреблению спиртным, росту преступлений, совершенных в состоянии опьянения и развитию нелегального рынка продукции
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

МВД выступило против разрешения продажи алкоголя через интернет, направив отрицательный отзыв на соответствующий законопроект, предложенный Минфином, заместителю главы ведомства Алексею Сазанову и в аппарат правительства. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ. Информацию изданию подтвердил источник в правительстве.

В отзыве МВД говорится, что легализация онлайн-торговли спиртным сделает его более доступным, что приведет к злоупотреблению алкоголем и росту числа преступлений, совершенных в состоянии опьянения. Ведомство также указало на повышение риска продажи алкоголя несовершеннолетним.

По мнению министерства, инициатива приведет к росту продаж нелегальной продукции. Ведомство считает, что при доставке алкоголя курьерами нельзя будет проверить сопроводительные документы, которые подтверждают качество и безопасность продукции.

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Бизнес
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Министерство считает, что законопроект отвечает интересам производителей, однако по меры восстановлению предпринимательской активности не должны повышать риски, связанные с ростом преступности, угрозой жизни и здоровью граждан. Источник в правительстве заявил газете, что позиция МВД обоснована и подтверждена статистическими данными. По словам собеседника, отзыв может заблокировать движение документа.

В пресс-службе Минфина «Известиям» сообщили, что ведомство предлагает допускать к онлайн-реализации только организации с лицензиями на продажу спиртного, а продажи вести через их сайты. Доменные имена будут отражены в специальном реестре и расположены в зоне egais.ru под контролем Росалкогольрегулирования, а компании без лицензии в нее попасть не смогут. 

В пресс-службе Минпромторга «Известиям» сказали, что легализация торговли алкоголем через интернет отвечает целям государственной политики: алкоголем и сейчас торгуют онлайн, но это теневой рынок, а законопроект Минфна позволит контролировать такой тип продаж.

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Минфин подготовил законопроект о разрешении торговли спиртным в интернете в 2017 году, сейчас он находится на рассмотрении правительства. В середине марта рабочая группа поддержала текущую версию законопроекта при условии доработки.

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Фото: Егор Алеев / ТАСС

Ведомство предлагает вводить онлайн-торговлю алкоголем поэтапно: в первую очередь, до 1 января 2021 года - для производителей и оптовых продавцов вина с защищенным географическим указанием и наименованием места происхождения. Предполагается, что последними, после 1 января 2023 года, возможность получат и компании, имеющие лицензию только на розничную продажу в магазинах и заведениях общепита, а также некрупные пивовары.

Против инициативы выступил Минздрав, по мнению которого снятие запрета на дистанционную продажу алкоголя противоречит основополагающим принципам законодательства в сфере производства и оборота алкогольной продукции.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: алкоголь, онлайн-продажа, интернет, законопроект
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