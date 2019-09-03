Крымский завод решил построить ледокол

Это слишком сложный заказ для крымского завода, скептичен глава «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. По данным СПАРК, ранее «Залив» не принимал участие ни в одном конкурсе на строительство ледоколов и специальных судов. Расположенный в Крыму судостроительный завод занимается строительством сухогрузов и балкеров, выполняет заказы для буровых платформ и занимается судоремонтом. Руководство завода «Залив» заявило в начале 2018 года, что надеется получить заказ на строительство атомного ледокола нового поколения проекта «Лидер» (первый такой ледокол будет строить дальневосточная верфь «Звезда», подконтрольная «Роснефтегазу»). «Залив» также построил первое в мире ледокольно-транспортное судно с ядерной энергетической установкой «Севморпуть». Контракт «Центром технологии судостроения и судоремонта» на комплексное техническое перевооружение «Залива» был подписан в 2018 году. Производственный и технический потенциал завода «позволяет предприятию позиционировать себя как исполнителя заказа любой сложности», — отмечал представитель завода.
Наиболее вероятным исполнителем этого заказа мог бы стать Балтийский завод, входящий в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), считает Бурмистров. Но представитель Балтийского завода сообщил, что он не планирует участвовать в конкурсе, отказавшись от дополнительных комментариев.
На строительство ледокола могли претендовать и другие заводы, входящие в группу ОСК, и «Звезда», добавляет Бурмистров. Самый большой опыт в строительстве ледоколов такого класса у Выборгского судостроительного завода (ВСЗ, входит в ОСК). «Конкурс проводится, по сути, на судно — аналог уже построенных заводом трех судов 21900М с небольшими модернизациями. Верфь построила и сдала заказчикам пять крупнотоннажных ледоколов в 2012–2018 годах», — сообщил РБК представитель ВСЗ. Однако завод решил не участвовать в этом конкурсе из-за низкой стоимости контракта. «ВСЗ на базе опыта по строительству ледоколов провел детальный обоснованный перерасчет стоимости постройки такого судна с учетом модификаций проекта, текущих и ожидаемых на период строительства цен на рынке судового оборудования и материалов», — передал РБК через представителя начальник отдела маркетинга ВСЗ Никита Ворошилов. Этот перерасчет показал, что указанная в конкурсе стоимость постройки является в значительной мере недостаточной для успешного строительства судна, добавил он.
Представитель ОСК отказался от комментариев.
«Звезда» также вряд ли станет участвовать в этом конкурсе «Росморпорта» — она загружена заказами, напоминает Бурмистров. РБК направил запросы в пресс-службы «Звезды» и «Роснефти».
В январе стало известно, что Минтранс запросил из бюджета дополнительно 98 млрд руб. на строительство неатомных ледоколов и специальных судов.