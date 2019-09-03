Крымский завод решил построить ледокол

Единственным претендентом на строительство ледокола стоимостью 7,5 млрд руб., конкурс на который провел «Росморпорт», оказался керченский судостроительный завод «Залив». Ранее завод не строил ледоколы и специальные суда

Керченский судостроительный завод «Залив» (Фото: Федосеев Лев / ТАСС)

В ближайшее время «Росморпорт» подведет итоги конкурса на строительство ледокола линейного класса Icebreaker7 мощностью 18 МВт. Конкурс был объявлен в начале августа, его начальная стоимость составляет 7,5 млрд руб. Прием заявок на конкурс завершился во вторник, 3 сентября.

Icebreaker7 предназначен для выполнения ледокольных работ в арктических морях при толщине льда до 2 м в зимнее-весеннюю навигацию и до 2,5 м — в летне-осеннюю. Судно способно непрерывно продвигаться в сплошном льду толщиной до 1,5 м. В отличие от больших атомных ледоколов, Icebreaker7 имеет большую маневренность. Строительство ледокола должно обеспечить круглогодичную работу замерзающих морских портов Дальневосточного бассейна, говорится в материалах госзакупок.

Как стало известно РБК, пока единственный претендент на этот конкурс — керченский судостроительный завод «Залив», подконтрольный группе «Ак Барс».

«Судостроительный завод «Залив» рассматривает участие в реализации данного проекта как перспективное для себя направление и планирует принять участие в конкурсе», — сообщил РБК его представитель. Но в материалах закупок пока нет заявки от этого завода, как и от других претендентов.