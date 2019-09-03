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Сургутнефтегаз ₽41,97 (+18,63%) прогноз Уралсиб к 03.09.20 Купить
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Крымский завод решил построить ледокол
Единственным претендентом на строительство ледокола стоимостью 7,5 млрд руб., конкурс на который провел «Росморпорт», оказался керченский судостроительный завод «Залив». Ранее завод не строил ледоколы и специальные суда
Керченский судостроительный завод «Залив» (Фото: Федосеев Лев / ТАСС)

В ближайшее время «Росморпорт» подведет итоги конкурса на строительство ледокола линейного класса Icebreaker7 мощностью 18 МВт. Конкурс был объявлен в начале августа, его начальная стоимость составляет 7,5 млрд руб. Прием заявок на конкурс завершился во вторник, 3 сентября.

Icebreaker7 предназначен для выполнения ледокольных работ в арктических морях при толщине льда до 2 м в зимнее-весеннюю навигацию и до 2,5 м — в летне-осеннюю. Судно способно непрерывно продвигаться в сплошном льду толщиной до 1,5 м. В отличие от больших атомных ледоколов, Icebreaker7 имеет большую маневренность. Строительство ледокола должно обеспечить круглогодичную работу замерзающих морских портов Дальневосточного бассейна, говорится в материалах госзакупок.

Как стало известно РБК, пока единственный претендент на этот конкурс — керченский судостроительный завод «Залив», подконтрольный группе «Ак Барс».

«Судостроительный завод «Залив» рассматривает участие в реализации данного проекта как перспективное для себя направление и планирует принять участие в конкурсе», — сообщил РБК его представитель. Но в материалах закупок пока нет заявки от этого завода, как и от других претендентов.

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Это слишком сложный заказ для крымского завода, скептичен глава «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. По данным СПАРК, ранее «Залив» не принимал участие ни в одном конкурсе на строительство ледоколов и специальных судов. Расположенный в Крыму судостроительный завод занимается строительством сухогрузов и балкеров, выполняет заказы для буровых платформ и занимается судоремонтом. Руководство завода «Залив» заявило в начале 2018 года, что надеется получить заказ на строительство атомного ледокола нового поколения проекта «Лидер» (первый такой ледокол будет строить дальневосточная верфь «Звезда», подконтрольная «Роснефтегазу»). «Залив» также построил первое в мире ледокольно-транспортное судно с ядерной энергетической установкой «Севморпуть». Контракт «Центром технологии судостроения и судоремонта» на комплексное техническое перевооружение «Залива» был подписан в 2018 году. Производственный и технический потенциал завода «позволяет предприятию позиционировать себя как исполнителя заказа любой сложности», — отмечал представитель завода.

Наиболее вероятным исполнителем этого заказа мог бы стать Балтийский завод, входящий в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), считает Бурмистров. Но представитель Балтийского завода сообщил, что он не планирует участвовать в конкурсе, отказавшись от дополнительных комментариев.

На строительство ледокола могли претендовать и другие заводы, входящие в группу ОСК, и «Звезда», добавляет Бурмистров. Самый большой опыт в строительстве ледоколов такого класса у Выборгского судостроительного завода (ВСЗ, входит в ОСК). «Конкурс проводится, по сути, на судно — аналог уже построенных заводом трех судов 21900М с небольшими модернизациями. Верфь построила и сдала заказчикам пять крупнотоннажных ледоколов в 2012–2018 годах», — сообщил РБК представитель ВСЗ. Однако завод решил не участвовать в этом конкурсе из-за низкой стоимости контракта. «ВСЗ на базе опыта по строительству ледоколов провел детальный обоснованный перерасчет стоимости постройки такого судна с учетом модификаций проекта, текущих и ожидаемых на период строительства цен на рынке судового оборудования и материалов», — передал РБК через представителя начальник отдела маркетинга ВСЗ Никита Ворошилов. Этот перерасчет показал, что указанная в конкурсе стоимость постройки является в значительной мере недостаточной для успешного строительства судна, добавил он.

Представитель ОСК отказался от комментариев.

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«Звезда» также вряд ли станет участвовать в этом конкурсе «Росморпорта» — она загружена заказами, напоминает Бурмистров. РБК направил запросы в пресс-службы «Звезды» и «Роснефти».

В январе стало известно, что Минтранс запросил из бюджета дополнительно 98 млрд руб. на строительство неатомных ледоколов и специальных судов.

Автор: Галина Казакулова
Теги: ледокол, Росморпорт
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