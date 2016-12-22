Times узнала о планах Ford отказаться от производства трех моделей

Американский Ford готовится к серьезным изменениям из-за слабых показателей на европейском рынке. Компания может отказаться от выпуска моделей Mondeo, Galaxy и S-Max, а также сократить до 12% сотрудников

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Американский автоконцерн Ford готовится к масштабному сокращению персонала и прекращению производства нескольких моделей, популярных в Европе, включая Mondeo, пишет газета The Times, называя это «отчаянной попыткой возродить проблемный бизнес» на европейском континенте.

Компания может сократить до 24 тыс. сотрудников, что составляет 12% общего числа сотрудников Ford, пишет Times, ссылаясь на аналитиков Morgan Stanley. О планах Ford провести реструктуризацию европейского бизнеса было известно. В июле исполнительный директор компании Джим Хакетт говорил, что она обойдется в $11 млрд.

В последние годы компания начала уступать своим главным конкурентам в США General Motors (GM) и Fiat Chrysler из-за отставания европейского подразделения. Ford потерял $73 млн в Европе в период между апрелем и июнем этого года из-за подорожания дизельного топлива и «слабой линейки автомобилей». Еще одну угрозу несет Brexit, из-за которого может подорожать поставка автомобилей и запчастей из Британии на континент.

Профсоюзы и политики в Лондоне и Кардиффе, по данным Times, выступали за сохранение заводов Ford в Дагенеме и Бридженде (расположены к востоку от Лондона и Кардиффа соответственно). У Ford 12 тыс. сотрудников в Британии.

Под удар могут попасть также Германия и Испания, где производятся модели Fiesta, Mondeo, Focus и Galaxy. По словам источников Times, компания намерена вовсе отказаться от производства Mondeo, Galaxy и S-Max в пользу более прибыльных спортивных моделей. Ожидается, что производство Mondeo прекратится к 2020 году. Один из заводов по сборке Mondeo расположен в Ленинградской области.

Источники газеты сообщили, что компания также намерена сократить количество дилеров в Европе. Не исключается создание совместного предприятия с одним из европейских конкурентов, например Volkswagen. В прошлом году GM ушел с европейского рынка, продав Vauxhall и Opel французскому PSA.​

«Большая часть нашей прибыли приходится на малопроизводительные автомобили и MAV (многоцелевые автомобили). Мы сосредоточены на агрессивном снижении затрат, внедрении программ эффективности производства для сокращения стоимости продукции и материалов», — приводит Times слова президента Ford в Европе Стивена Армстронга.​