В Мурманской области объяснили, почему не продали ни одной новой квартиры

У застройщиков в Мурманской области нет достаточных средств для применения механизма долевого строительства, а те, кто действует в других крупных регионах, не заинтересованы из-за низкой маржинальности рынка, сообщили в Минстрое

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Механизм долевого строительства требует значительных затрат, при этом у застройщиков, действующих на территории Мурманской области, нет достаточных средств для того, чтобы применить его при строительстве жилья. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении Минстроя Мурманской области.

Так ведомство прокомментировало данные Росреестра за январь–июнь 2021 года, проанализировав которые, РБК пришел к выводу, что в первом полугодии в регионе через договор долевого участия (ДДУ; через них застройщики продают квартиры в возводимых домах) не было продано ни одной квартиры.

«В свою очередь, низкая маржинальность рынка первичного жилья в регионе не позволяет обеспечить достаточную эффективность вложения финансовых средств, способных обеспечить заинтересованность крупных застройщиков из других регионов», — заявили в министерстве.

Кроме того, добавил Минстрой, из-за высокой стоимости жилья на первичном рынке в районах Крайнего Севера россияне покупают его либо в других регионах, либо приобретают жилье на вторичном рынке, «что особенно заметно в рамках переселения граждан из аварийного жилого фонда».