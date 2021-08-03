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Бизнес ,  
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В Мурманской области объяснили, почему не продали ни одной новой квартиры

У застройщиков в Мурманской области нет достаточных средств для применения механизма долевого строительства, а те, кто действует в других крупных регионах, не заинтересованы из-за низкой маржинальности рынка, сообщили в Минстрое
Фото: Лев Федосеев / ТАСС
Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Механизм долевого строительства требует значительных затрат, при этом у застройщиков, действующих на территории Мурманской области, нет достаточных средств для того, чтобы применить его при строительстве жилья. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении Минстроя Мурманской области.

Так ведомство прокомментировало данные Росреестра за январь–июнь 2021 года, проанализировав которые, РБК пришел к выводу, что в первом полугодии в регионе через договор долевого участия (ДДУ; через них застройщики продают квартиры в возводимых домах) не было продано ни одной квартиры.

«В свою очередь, низкая маржинальность рынка первичного жилья в регионе не позволяет обеспечить достаточную эффективность вложения финансовых средств, способных обеспечить заинтересованность крупных застройщиков из других регионов», — заявили в министерстве.

В России увеличилось число регионов, где вообще не продаются новостройки
Бизнес
Фото:Олег Яковлев / РБК

Кроме того, добавил Минстрой, из-за высокой стоимости жилья на первичном рынке в районах Крайнего Севера россияне покупают его либо в других регионах, либо приобретают жилье на вторичном рынке, «что особенно заметно в рамках переселения граждан из аварийного жилого фонда».

Региональное правительство прорабатывает меры поддержки граждан в рамках приобретения жилья у застройщиков с привлечением средств бюджетов всех уровней. Также Мурманская область направила заявку в Минстрой России на субсидии для реализации проекта развития жилищного строительства в 2022–2025 годах. В его рамках планируется ввести около 120 тыс. кв. м жилья, но первый этап проекта не предусматривает применение механизмов долевого участия.

По данным Росреестра, с января по июнь ни одного договора долевого участия также не было на Камчатке, в Еврейской автономной области, в Туве (там продажи остановились после 1 июля 2019 года), в Магаданской области, на Чукотке (как минимум с 2016 года) и в Ненецком автономном округе.

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С 1 июля 2019 года в России заработала система, согласно которой застройщики обязаны использовать эскроу-счета во всех проектах жилого строительства. При работе по эскроу-счетам застройщик получает деньги от дольщиков только после того, как здание введено в эксплуатацию. Строительство финансируется за счет банковских кредитов.

Авторы
Надежда Федорова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Мурманская область жилье долевое строительство застройщик Минстрой
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