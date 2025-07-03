«Известия» сообщили о подорожании самолета МС-21 на 65%

В 2023 году прогнозная стоимость МС-21 составила ₽4,3–4,6 млрд без учета субсидий ФНБ, теперь — ₽7,6 млрд. «Ростех» заявил, что оценка не учитывает многих факторов, сравнивать стоимость первых образцов и серийных машин некорректно

Сборка фюзеляжей самолета МС-21 на Иркутском авиационном заводе (Фото: Нина Падалко / РИА Новости)

Прогнозная стоимость самолета МС-21 составит 7,6 млрд руб., сообщают «Известия» со ссылкой на документ департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса.

В 2023 году Государственная транспортно-лизинговая компания (ГТЛК) оценивала его в 4,3–4,6 млрд руб. без учета субсидий Фонда национального благосостояния. Таким образом, за два года стоимость выросла на 65%.

МС-21 разработан компанией «Яковлев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха»). В «Ростехе» сообщили газете, что прогнозные цены были озвучены давно, без учета изменений экономической ситуации, ставки ЦБ и других факторов, и сравнивать стоимость первых образцов с серийными машинами некорректно. В госкорпорации ожидают, что с наращиванием серии цена будет значительно снижаться.

Как пишут «Известия» со ссылкой на документ Минтранса, выросли прогнозные цены и на другие воздушные суда: Ил-114-300 — с 1,44 млрд до 2,6 млрд руб., «Байкал» — со 178 млн до 315–320 млн руб.

МС-21 разрабатывается с 2007 года и предназначен для замещения на российском рынке зарубежных аналогов. Сейчас идут сертификационные испытания самолетов с российскими системами, серийное производство должно начаться в 2026-м. В скорректированной Комплексной программе развития гражданской авиации правительства говорится, что до конца 2030 года ОАК произведет и поставит в авиакомпании 270 самолетов МС-21-310.

Исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко говорил в апреле, что авиастроители заменили на МС-21 порядка 80 иностранных систем и агрегатов, чтобы не зависеть от санкций и поставщиков из других стран.