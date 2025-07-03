 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

«Известия» сообщили о подорожании самолета МС-21 на 65%

«Известия»: прогнозная стоимость самолета МС-21 выросла до 7,6 млрд руб.
В 2023 году прогнозная стоимость МС-21 составила ₽4,3–4,6 млрд без учета субсидий ФНБ, теперь — ₽7,6 млрд. «Ростех» заявил, что оценка не учитывает многих факторов, сравнивать стоимость первых образцов и серийных машин некорректно
Сборка фюзеляжей самолета МС-21 на Иркутском авиационном заводе
Сборка фюзеляжей самолета МС-21 на Иркутском авиационном заводе (Фото: Нина Падалко / РИА Новости)

Прогнозная стоимость самолета МС-21 составит 7,6 млрд руб., сообщают «Известия» со ссылкой на документ департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса.

В 2023 году Государственная транспортно-лизинговая компания (ГТЛК) оценивала его в 4,3–4,6 млрд руб. без учета субсидий Фонда национального благосостояния. Таким образом, за два года стоимость выросла на 65%.

МС-21 разработан компанией «Яковлев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха»). В «Ростехе» сообщили газете, что прогнозные цены были озвучены давно, без учета изменений экономической ситуации, ставки ЦБ и других факторов, и сравнивать стоимость первых образцов с серийными машинами некорректно. В госкорпорации ожидают, что с наращиванием серии цена будет значительно снижаться.

«Аэрофлот» получит часть МС-21 на два года позже запланированного срока
Бизнес
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК

Как пишут «Известия» со ссылкой на документ Минтранса, выросли прогнозные цены и на другие воздушные суда: Ил-114-300 — с 1,44 млрд до 2,6 млрд руб., «Байкал» — со 178 млн до 315–320 млн руб.

МС-21 разрабатывается с 2007 года и предназначен для замещения на российском рынке зарубежных аналогов. Сейчас идут сертификационные испытания самолетов с российскими системами, серийное производство должно начаться в 2026-м. В скорректированной Комплексной программе развития гражданской авиации правительства говорится, что до конца 2030 года ОАК произведет и поставит в авиакомпании 270 самолетов МС-21-310.

Исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко говорил в апреле, что авиастроители заменили на МС-21 порядка 80 иностранных систем и агрегатов, чтобы не зависеть от санкций и поставщиков из других стран.

Читайте РБК в Telegram.

В Челябинске мужчина выиграл ₽100 млн после сна жены про паука

В 10 мегаполисах цена жилья с учетом ипотеки превысила ₽1 млн за «квадрат»

Покупатель ТЦ «Мега» раскрыл дедлайн владельца IKEA по обратному выкупу

Генпрокуратура потребовала передать государству активы владельца «Южуралзолота»

Маск предложил отправить МКС «на пенсию»

The Economist: США прекратили поставки Украине всех вооружений

Сын Трампа попросил ЦРУ продолжить разоблачать ложь о вмешательстве России в выборы США

ВОЗ призвала весь мир повысить цены на алкоголь, сигареты и сладкое

Карпин: Зарплаты футболистов в России завышены на 50%

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
МС-21 Ростех самолет авиация авиапром
Материалы по теме
МС-21 с новыми российскими системами совершил первый полет
Технологии и медиа
МС-21 с российскими системами приступил к сертификационным испытаниям
Технологии и медиа
Производитель SJ-100 и МС-21 сократит более четверти управленцев
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 июля
EUR ЦБ: 92,68 (-0,07) Инвестиции, 02 июл, 17:25 Курс доллара на 3 июля
USD ЦБ: 78,65 (+0,24) Инвестиции, 02 июл, 17:25
IT-предприниматель заявил, что избитый в Баку россиян — его подчиненный Политика, 14:03
В Карелии предложили ужесточить правила продажи алкоголя в жилых домах Политика, 14:02
Эксперты обсудили, как объединить усилия для реализации молодежи Отрасли, 14:01
Набиуллина рассказала, когда рассмотрят снижение ключевой ставки Экономика, 14:01
Как вырастить из хобби бизнес-империю РБК и VOYAH, 14:00
Опубликованы результаты рейтинга репутации банков России RQ Index РБК Компании, 14:00
МВД Ингушетии опровергло информацию об обысках в ведомстве Политика, 13:56
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
В Азербайджане согласовали доступ к задержанным россиянам Политика, 13:54
В Deutsche Bank предупредили о препятствиях для перевооружения Европы Политика, 13:53
В Солнечной системе нашли межзвездный объект Общество, 13:46
ЦБ призвал оставить в прошлом инвестиционное страхование жизни Финансы, 13:43
Минобороны рассказало детали гибели генерал-майора Гудкова в приграничье Политика, 13:38
Игры женского Евро 3 и 4 июля начнутся с минуты молчания в память о Жоте Спорт, 13:38
В Ростовской области уволили директора водоканала из-за аварий на трубах Общество, 13:27