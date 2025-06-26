МС-21 с российскими системами приступил к сертификационным испытаниям

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В Подмосковье самолет с российскими системами МС-21 начал сертификационные испытания, сообщил «Ростех» на официальном сайте.

Первый полет по программе состоялся с аэродрома ЛИИ им. Громова в Жуковском. «Протестировано радиосвязное оборудование», — говорится в сообщении.

Лайнер находился в воздухе четыре часа, испытания проходили на различных высотах.

«На самолете... осталось всего три зарубежные системы — приводы, тормоза и генераторы. Скоро к программе подключится полностью импортозамещенная машина, на которой все системы и агрегаты будут отечественными. Сейчас она находится в цехе окончательной сборки», — поделился исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

МС-21 — среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения производства компании «Яковлев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха»). Лайнер разрабатывается с 2007 года и предназначен для замещения на российском рынке зарубежных аналогов.

В начале мая борт совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Жуковский.

По словам Евтушенко, параллельно с сертификацией компания готовит серийное производство самолетов. «Ожидаем, что поставки новых лайнеров заказчикам начнутся в следующем году», — добавил он.

МС-21, призванный заменить в России самолеты Boeing и Airbus, обладает передовыми характеристиками и имеет низкие эксплуатационные расходы, заявил Евтушенко. Российские авиастроители заменили порядка 80 иностранных систем и агрегатов, чтобы не зависеть от санкций и поставщиков из других стран.

После начала военной операции на Украине и введения санкций Boeing и Airbus покинули рынок России и остановили поддержку и обслуживание находящихся здесь самолетов.