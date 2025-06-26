МС-21 с российскими системами приступил к сертификационным испытаниям
В Подмосковье самолет с российскими системами МС-21 начал сертификационные испытания, сообщил «Ростех» на официальном сайте.
Первый полет по программе состоялся с аэродрома ЛИИ им. Громова в Жуковском. «Протестировано радиосвязное оборудование», — говорится в сообщении.
Лайнер находился в воздухе четыре часа, испытания проходили на различных высотах.
«На самолете... осталось всего три зарубежные системы — приводы, тормоза и генераторы. Скоро к программе подключится полностью импортозамещенная машина, на которой все системы и агрегаты будут отечественными. Сейчас она находится в цехе окончательной сборки», — поделился исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.
МС-21 — среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения производства компании «Яковлев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха»). Лайнер разрабатывается с 2007 года и предназначен для замещения на российском рынке зарубежных аналогов.
В начале мая борт совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Жуковский.
По словам Евтушенко, параллельно с сертификацией компания готовит серийное производство самолетов. «Ожидаем, что поставки новых лайнеров заказчикам начнутся в следующем году», — добавил он.
МС-21, призванный заменить в России самолеты Boeing и Airbus, обладает передовыми характеристиками и имеет низкие эксплуатационные расходы, заявил Евтушенко. Российские авиастроители заменили порядка 80 иностранных систем и агрегатов, чтобы не зависеть от санкций и поставщиков из других стран.
После начала военной операции на Украине и введения санкций Boeing и Airbus покинули рынок России и остановили поддержку и обслуживание находящихся здесь самолетов.
Читайте РБК в Telegram.
Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет
Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости
От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году
Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий
Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда
Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года