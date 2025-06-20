«Аэрофлот» получит часть МС-21 на два года позже запланированного срока

Группа «Аэрофлот» к 2030 году получит только 108 самолетов МС-21, оставшиеся 92 воздушных судна поступят в парк авиакомпании только к концу 2032 года. Компания при этом не планирует эксплуатировать импортозамещенные SJ100 и Ту-214

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК

Группа «Аэрофлот» до 2030 года получит только 108 самолетов МС-21 из запланированных 200 бортов. Остальные 92 воздушных судна поступят в парк перевозчика до конца 2032 года, рассказал журналистам гендиректор авиакомпании Сергей Александровский на площадке Петербургского международного экономического форума.

В парке группы «Аэрофлот» 349 воздушных судов, в том числе 59 широкофюзеляжных, 212 узкофюзеляжных среднемагистральных и 78 российских региональных Superjet 100 (все — в парке авиакомпании «Россия»). В сентябре 2022 года «Аэрофлот» и ОАК подписали соглашение о намерениях на поставку 339 воздушных судов российского производства. Тогда предполагалось, что до 2030 года группа получит 210 самолетов МС-21, 89 машин SJ-100 и 40 воздушных судов Ту-214.

«Когда я говорю про 200 воздушных судов, речь идет о нашей готовности к подписанию твердых контрактов на ближайший период. Остаток по этому соглашению будет выполнен, просто в более поздний срок. Сейчас подписано 18 (заказано 18 самолетов, — РБК), соответственно, еще 90 — до 2030 года. Нам предстоит в ближайшее время согласовать (условия контрактов, — РБК) с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК)», — сказал топ-менеджер.

РБК направил запрос в ОАК.

МС-21-310 перспективный российский среднемагистральный самолет, оснащенный российскими двигателями ПД-14, будет рассчитан на перевозку 181-211 пассажиров, в зависимости от компоновки. Машина разработана Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в госкорпорацию Ростех). Машина проходит сертификационные испытания, первые поставки должны начаться в 2025 году. В скорректированной в 2024 году Комплексной программе развития гражданской авиации (КПГА) правительства Российской Федерации говорится, что до конца 2030 года ОАК произведет и поставит в авиакомпании 270 самолетов МС-21-310. Кроме МС-21, ОАК готовит к выводу на рынок импортозамещенную версию SJ100 и Ту-214.

«Аэрофлот», по словам топ-менеджера, не планирует заказывать другие самолеты российского производства. «У нас нет в планах эксплуатации (новых) Superjet. Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» будут эксплуатировать МС-21. «Победа» останется с существующим флотом Boeing 737-800 в компоновке 189 кресел», — подчеркнул он. Александровский не исключил перераспределение флота Boeing 737-800 между авиакомпаниями группы по мере поступления МС-21 — часть американских самолетов могут быть переданы в парк лоукостера.

Отсутствуют у «Аэрофлота» и планы по эксплуатации Ту-214: «Мы их не планируем эксплуатировать. Для нас это не очень эффективно. Мы все-таки делаем фокус на наиболее, скажем так, соответствующей с точки зрения размерности и эксплуатационных характеристик на нашей сети маршрутов самолетов. Использование одного типа — это существенное повышение эффективности в планирование ресурсов, в том числе в подготовку и обучение пилотов и бортпроводников».

О намерениях конвертировать заказы на SJ-100 и Ту-214 в большее количество МС-21 Александровский говорил на ПМЭФ-2024.

Источник РБК, близкий к «Ростеху» подчеркнул, что конкретные сроки и объемы описываются в твердых контрактах, а «Аэрофлот» на данный момент заключил такие контракты только на 18 самолетов.

«На рынке наметился позитивный тренд увеличения спроса на российскую технику. Но ключевой фактор для промышленности — готовность перевозчиков перевести мягкие соглашения о намерениях в твердые контракты. Авиакомпания ждет завершения сертификационных испытаний, что понятно. Вероятно обсуждение новых контрактов будет синхронизировано с началом первых поставок. Авиастроители будут максимально стараться удовлетворить спрос перевозчиков», — сказал собеседник РБК.