Зарплаты угольщиков выросли на фоне кризиса в отрасли

Зарплаты угольщиков выросли за последний год на фоне развития новых технологий, обеспечивших высокий спрос на специалистов в этой области. Несмотря на кризис в отрасли, вознаграждение и потребность в кадрах остаются стабильными

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

По итогам весны 2025 года зарплаты в угольной отрасли выросли в среднем на 13% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, отметили аналитики «Авито Работы» и инжиниринговой компании TAPP Group в совместном обзоре (есть в распоряжении РБК). К концу мая кандидатам предлагали около 80,2 тыс. руб. за полный рабочий день.

Эту динамику поддерживает повышенный спрос на квалифицированных специалистов в сфере высоких технологий, потребность в которых усиливается с развитием инжиниринговых и цифровых проектов на предприятиях и внедрением технологий на базе искусственного интеллекта, объясняют аналитики. Самые высокие зарплаты — в Центральном федеральном округе из-за концентрации штаб-квартир компаний и инжиниринговых центров в Москве и Подмосковье, здесь среднее предложение оценивается в 126,7 тыс. руб. На втором месте — Северо-Западный федеральный округ (119,8 тыс. руб.) из-за близости портовой инфраструктуры и размещения промышленных предприятий, на третьем — Дальневосточный (115,6 тыс. руб.) благодаря развитию новых месторождений и господдержки, включая налоговые льготы, которые способствуют экономическому росту региона и развитию инфраструктуры.

Рост заработных плат в сфере добычи угля подтверждают и данные Росстата. Так, среднемесячная номинальная начисленная зарплата в этой отрасли в марте (последние доступные данные) 2025 года составила около 126,9 тыс. руб., годом ранее — порядка 116,6 тыс. руб., приводят данные во ВНИИ труда.

Наибольший годовой рост показателя наблюдается в дальневосточных регионах: на 20 тыс. руб. за год выросли зарплаты на Сахалине (на 1 марта текущего года, согласно статистике Минэнерго, средняя зарплата была 159,1 тыс. руб.), Чукотке (175,3 тыс. руб.), в Бурятии (125,5 тыс. руб.) и Забайкальском крае (110,5 тыс. руб.); на 30 тыс. руб. и более — в Хабаровском (153,2 тыс. руб.) и Приморском краях (111,9 тыс. руб.), Амурской (121,2 тыс. руб.) и Магаданской областях (193,3 тыс. руб.). В Минэнерго, в свою очередь, добавляют, что в угольных регионах уровень зарплат в отрасли в принципе превалирует над средней по субъекту: например, в Кузбассе разница оценивается в 116,8 тыс. руб. и 78,8 тыс. руб. соответственно, Хакасии — 112,3 тыс. руб. и 74,9 тыс. руб., Якутии — 174,1 тыс. руб. и 125,2 тыс. руб.

Увеличение зарплат также связано с ежегодной индексацией по Федеральному отраслевому соглашению по угольной промышленности (регулирует социально-трудовые отношения в этой сфере, заключается между Росуглепрофом и ассоциацией «Общероссийское отраслевое объединение работодателей угольной промышленности» с 2007 года, последний раз — 7 ноября 2024 года до конца 2027 года), напомнили в Росуглепрофе. В этом году она была проведена 1 февраля и составила 10,4% (с учетом индекса роста потребительских цен).

Какие специалисты самые востребованные

Наиболее заметный рост зарплат по состоянию на конец мая 2025 года в сравнении с прошлым годом отмечается у машинистов спецтехники (+56%, до 135 тыс. руб.), электромонтажников (+48%, до 74 тыс. руб.) и механиков (+44%, до 167 тыс. руб.) — это объясняется высокой конкуренцией на рынке труда, особенно на фоне реализации инфраструктурных проектов и модернизации производств, подсчитали в «Авито Работе» и TAPP Group. Самый высокий спрос — на работников, способных обслуживать современное высокотехнологичное оборудование. Отдельно эксперты отмечают инженеров — год к году их зарплаты выросли на 10%, до 89,6 тыс. руб., что подчеркивает устойчивый спрос на инженерные специальности, значимые для развития промышленности и инфраструктурных инициатив.

По словам Дмитрия Лохова, гендиректора TAPP Group, внедрение интеллектуальных алгоритмов для управления технологическими процессами решает проблему дефицита кадров и среднего инженерного состава. «В результате этого повышается производительность труда, увеличивается выход продукции и ее качество — за счет исключения человека из рутинных операций. Искусственный интеллект предотвращает перегрузку оборудования, не допускает работы с пониженной эффективностью, снижает риск аварий и оптимизирует график плановых ремонтов», — заключил он.

Больше всего вакансий в угольной промышленности, по информации ВНИИ труда, размещено сейчас на популярных платформах по поиску работы для машинистов бульдозера (5,4 тыс. объявлений), бурильщиков и машинистов буровой установки (3,9 тыс.), дробильщиков (1,3 тыс.), горнорабочих (1,1 тыс.), горных мастеров (1 тыс.), проходчиков (0,9 тыс.) и крепильщиков (0,2 тыс.).

В «Эн+ Уголь» подтверждают особую востребованность специалистов по обслуживанию сложного горного оборудования и рабочих, задействованных в процессе добычи полезных ископаемых, — машинистов шагающих экскаваторов и машинистов буровых установок, а также водителей автомобиля «БелАЗ» по перевозке горной массы и машинистов бульдозера.

Количество вакансий «стабильно высокое» на протяжении нескольких лет, эта ситуация решается «комплексно», рассказывает представитель компании. По его словам, создана отдельная группа по подбору персонала, проводится работа по обеспечению оптимальных условий труда для работников — построены новые столовые, ремонтируются бытовые помещения, введена частичная оплата питания. Учебные пункты филиалов проводят обучение по востребованным профессиям, доступна переквалификация.

«Кроме того, сформирован кадровый резерв на ключевые должности, реализуются корпоративные программы развития. В целях подготовки кадрового резерва на ключевые должности заключены договоры на софинансирование получения высшего образования работниками «Эн+ Уголь», — продолжают в пресс-службе «Эн+ Уголь». Для сотрудников, переезжающих из других регионов, предусмотрены подъемные выплаты.

Как угольщики работают в период кризиса

В условиях кризиса в угольной отрасли (его спровоцировал ряд негативных внешних и внутренних факторов, главный из которых — обвал цен на твердое топливо на мировых рынках) некоторые предприятия приостанавливают свою деятельность, в том числе из-за долгов по зарплате. Последним из них стала шахта Спиридоновская в Кемеровской области — задолженность по зарплате, отпускным и расчетным выплатам составляет примерно 90 млн руб. перед 900 сотрудниками. В конце мая было принято решение о сокращении 760 работников из-за дефицита инвестиций, в течение месяца 120 из них уже уволились.

По словам Ивана Мохначука, председателя Росуглепрофа, в основном для сотрудников убыточных предприятий, приостанавливающих работу, предусмотрен перевод на другие промышленные объекты либо отпуск с сохранением 60% зарплаты. «Надеемся, что рынки как-то всколыхнутся, появится потребитель, и мы вернем людей на рабочие места, будем добывать уголь», — пояснил он.

В конце мая этого года правительство утвердило антикризисную программу для угольной отрасли, которая направлена, в частности, на помощь компаниям в погашении задолженностей (в 2024 году задолженность угольных предприятий по кредитам и займам составила 1,191 трлн руб.) посредством реструктуризации платежей, нивелировании логистических издержек, усиливающих кризисное положение (транспортная составляющая берет на себя существенную часть от цены реализации продукции, в Минэнерго признают, что сейчас экспорт угля убыточен во всех направлениях). Будут утверждены программы финансового оздоровления (в том числе при помощи самих бенефициаров, а также ограничений на выплату дивидендов, повышение зарплат топ-менеджменту и оптимизации затрат) и предоставлены отсрочки по налогам, страховым взносам и сборам.

В «Авито Работе» и TAPP Group рассчитывают, что эти меры поддержки окажут позитивное влияние на дальнейший рост средних зарплат. По данным замминистра энергетики Дмитрия Исламова, адресная помощь охватит 73 предприятия угольной отрасли, по 20 она рассматривается в настоящее время, говорил он в недавнем интервью ТАСС. По состоянию на конец июня поддержка согласована четырем компаниям — это «Мечел-Майнинг» (десять предприятий), «Воркутауголь» (пять предприятий), СУПК, «СДС-Уголь» (пять предприятий). По трем из них «решение принято», по «СДС-Углю» еще «будет идти обсуждение», пояснял Исламов.