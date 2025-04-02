Число нарушений на предприятиях угольной отрасли сократилось вдвое

Роструд выявил сокращение числа нарушений на предприятиях угольной отрасли со стороны работодателя на 51% по итогам 2024 года. К этому привели повышение контроля за объектами и усиление их взаимодействия с профсоюзом

Фото: Ярослав Беляев / ТАСС

Количество нарушений условий Федерального отраслевого соглашения по угольной промышленности снизилось вдвое, с 1424, за 2024 год — до порядка 700, подсчитал Роструд (соответствующий отчет есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием). При этом число работников, которых затронуло несоблюдение ряда нормативов со стороны работодателей, увеличилось до 36 тыс. человек при уровне 33 тыс. в 2023-м.

В 2024-м Роструд совместно с Российским независимым профсоюзом работников угольной промышленности (Росуглепроф) проверил 178 предприятий с общим штатом 182 тыс. работников (из них — 41 тыс. шахтеров), нарушения выявлены на 153 из них. Как пояснили РБК в пресс-службе Роструда, выездные проверки были проведены в 18 регионах: больше всего предприятий (88 организаций) расположено в Кемеровской области, 18 в Иркутской области и 12 в Красноярском крае.

Проверки ведутся во исполнение поручения президента Владимира Путина по итогам совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса, состоявшегося в конце 2021 года. Тогда он поручил Роструду совместно с Российским независимым профсоюзом работников угольной промышленности обеспечить контроль за выполнением условий соглашения и направление ежегодных докладов в Генпрокуратуру.

Что такое отраслевое соглашение угольщиков Федеральное отраслевое соглашение по угольной промышленности регулирует социально-трудовые отношения в этой сфере. Оно заключается между Росуглепрофом и ассоциацией «Общероссийское отраслевое объединение работодателей угольной промышленности» с 2007 года. Среди задач соглашения — повышение значения угля в экономике, обеспечение роста производительности труда и зарплат, улучшение условий и охраны труда. Подписанное 7 ноября 2024 года соглашение будет действовать до конца 2027 года.

Кроме того, обнаружено:

469 нарушений при выполнении Соглашения по вопросам охраны труда в 136 организациях в отношении более 22 тыс. работников;

52 нарушения Соглашения в части оплаты труда на 33 предприятиях в отношении более 4 тыс. работников;

52 нарушения Соглашения в части регулирования рабочего времени и времени отдыха в 35 организациях в отношении более 3 тыс. работников;

111 нарушений Соглашения в части предоставления работникам социальных гарантий и компенсаций в 23 организациях в отношении более 5 тыс. работников.

Такой объем нарушений объясняется неисполнением должностными лицами своих обязанностей, отсутствием денежных средств, непринятием работодателем локальных нормативов, учитывающих нормы трудового права, «в пределах своей компетенции». По итогам проверок было выдано 172 предписания (по нарушениям, влекущим непосредственную угрозу жизни и здоровью; исполнено 156, остальные на контроле), вынесено пять представлений об устранении причин и условий, которые повлекли правонарушения, выдано пять предостережений о недопустимости нарушения требований. Таким образом, удалось восстановить права более 15 тыс. сотрудников.

Что происходит с угольной отраслью Угольная отрасль переживает кризисную ситуацию, спровоцированную прежде всего сокращением экспортных цен на твердое топливо. Вслед за этим снижается и его добыча, что влечет за собой банкротство угольных предприятий и приостановку их деятельности. По итогам прошлого года сальдированный убыток организаций угольной промышленности, по данным Росстата, составил 112,6 млрд руб. при прибыли в размере 374,7 млрд руб. годом ранее, доля убыточных предприятий выросла с 31,5 до 53,3%. Согласно мартовскому прогнозу правительства, по итогам 2025-го сокращение поставок твердого топлива на внешние рынки может опуститься ниже отметки 440 млн т (в 2024-м этот показатель был на уровне 443,5 млн т). В конце 2024 года вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам разработать антикризисную программу для угольной отрасли. Сейчас среди известных предложений — субсидирование экспортных перевозок в адрес портов северо-запада и юга для диверсификации потоков, так как кризисное положение усиливают сложности с транспортировкой, на которые постоянно указывают участники рынка: доля логистики в цене реализации продукции находится на стабильно высоком уровне. Для управления банкротствами угольщиков предлагалось привлечь ВЭБ.РФ.

Предпринятые системные меры, а также «проводимая разъяснительная работа» позволили повысить контроль на производственных объектах, пояснил РБК представитель Роструда. По словам председателя Росуглепрофа Ивана Мохначука, в основном работодатели устраняют мелкие нарушения, выявленные уполномоченными по охране труда профсоюза на участках и предприятиях, в течение недели. Сейчас повода для усиления контроля со стороны соответствующих органов — Ростехнадзора и Роспотребнадзора — нет, поскольку многие вопросы снимаются на стадии их возникновения. Сокращение количества нарушений собеседник РБК также объясняет более плотным взаимодействием работодателей с Росуглепрофом: «Никто никого не штрафует, производства не останавливают, предприятия не несут дополнительный финансовый ущерб и так далее, поэтому в этом плане проще работать с нами».

Поскольку профсоюз в основном сотрудничает с крупными предприятиями, где получается оперативно исправить нарушения, для Роструда это остается менее заметным, поэтому в основном в отчете службы отмечены проблемы мелких и средних организаций — как правило, они не решаются своевременно либо из-за недостатка контроля со стороны Росуглепрофа, либо собственники сами не вступают в контакт с профсоюзом.

РБК направил запрос в пресс-службу Минэнерго.