Представитель Рыболовлева опроверг планы купить еще один футбольный клуб
Представитель Дмитрия Рыболовлева опроверг «РБК Спорт» информацию о каком-либо интересе бизнесмена или футбольного клуба «Монако» к приобретению бразильской команды «Васко да Гама».
О планах Рыболовлева купить четырехкратных чемпионов Бразилии из Рио-де-Жанейро 17 декабря писало местное издание Globo.
Российского бизнесмена называли одним из трех претендентов на покупку клуба — вместе с владельцем «Олимпиакоса» Евангелосом Маринакисом и бывшим президентом «Лидса» Андреа Радриццани.
Рыболовлев с 2011 года владеет футбольным клубом «Монако», за который играет российский полузащитник Александр Головин.
Бизнесмен занимает 28-е место в рейтинге богатейших людей России по версии Forbes с состоянием $6,4 млрд.
«Васко да Гама» был основан в 1898 году как гребной клуб, футбольная команда в нем появилась в 1915-м. В 1998 году команда завоевала Кубок Либертадорес — главный клубный трофей в Южной Америке.
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