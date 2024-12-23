Представитель Рыболовлева опроверг планы купить еще один футбольный клуб

Бразильское издание Globo назвало российского бизнесмена одним из трех претендентов на покупку «Васко да Гама» из Рио-де-Жанейро. Представитель Рыболовлева заявил, что таких планов нет

Дмитрий Рыболовлев (Фото: Zuma / TASS)

Представитель Дмитрия Рыболовлева опроверг «РБК Спорт» информацию о каком-либо интересе бизнесмена или футбольного клуба «Монако» к приобретению бразильской команды «Васко да Гама».

О планах Рыболовлева купить четырехкратных чемпионов Бразилии из Рио-де-Жанейро 17 декабря писало местное издание Globo.

Российского бизнесмена называли одним из трех претендентов на покупку клуба — вместе с владельцем «Олимпиакоса» Евангелосом Маринакисом и бывшим президентом «Лидса» Андреа Радриццани.

Рыболовлев с 2011 года владеет футбольным клубом «Монако», за который играет российский полузащитник Александр Головин.

Бизнесмен занимает 28-е место в рейтинге богатейших людей России по версии Forbes с состоянием $6,4 млрд.

«Васко да Гама» был основан в 1898 году как гребной клуб, футбольная команда в нем появилась в 1915-м. В 1998 году команда завоевала Кубок Либертадорес — главный клубный трофей в Южной Америке.