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Представитель Рыболовлева опроверг планы купить еще один футбольный клуб

Представитель Рыболовлева опроверг планы купить бразильский «Васко да Гама»
Бразильское издание Globo назвало российского бизнесмена одним из трех претендентов на покупку «Васко да Гама» из Рио-де-Жанейро. Представитель Рыболовлева заявил, что таких планов нет
Дмитрий Рыболовлев
Дмитрий Рыболовлев (Фото: Zuma / TASS)

Представитель Дмитрия Рыболовлева опроверг «РБК Спорт» информацию о каком-либо интересе бизнесмена или футбольного клуба «Монако» к приобретению бразильской команды «Васко да Гама».

О планах Рыболовлева купить четырехкратных чемпионов Бразилии из Рио-де-Жанейро 17 декабря писало местное издание Globo.

Российского бизнесмена называли одним из трех претендентов на покупку клуба — вместе с владельцем «Олимпиакоса» Евангелосом Маринакисом и бывшим президентом «Лидса» Андреа Радриццани.

Рыболовлев с 2011 года владеет футбольным клубом «Монако», за который играет российский полузащитник Александр Головин.

Бизнесмен занимает 28-е место в рейтинге богатейших людей России по версии Forbes с состоянием $6,4 млрд.

Головин забил первый гол за «Монако» в сезоне
Спорт
Александр Головин

«Васко да Гама» был основан в 1898 году как гребной клуб, футбольная команда в нем появилась в 1915-м. В 1998 году  команда завоевала Кубок Либертадорес — главный клубный трофей в Южной Америке.

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