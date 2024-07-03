Суд опроверг признание Шефлера и его бизнеса экстремистским объединением

Генпрокуратура подала иск к Шефлеру о признании его и двух компаний экстремистским объединением, а также об изъятии тамбовского спиртзавода и еще двух организаций. Судебный процесс начнется 23 июля, уточнил адвокат бизнесмена

Юрий Шефлер (Фото: Валерий Левитин / РИА Новости)

Тамбовский районный суд пока еще не удовлетворял иск Генпрокуратуры к водочному магнату Юрию Шефлеру с требованием признать бизнесмена и ряд его компаний экстремистским объединением, а также изъять его российские активы, говорится в сообщении в группе суда во «ВКонтакте».

«В СМИ распространяется информация о том, что Тамбовский районный суд Тамбовской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к бизнесмену Юрию Шефлеру и подконтрольным ему компаниям. Данная информация не соответствует действительности», — сказано в сообщении.

Адвокат Шефлера Александр Аснис сообщил РБК, что «судебный процесс по данному делу назначен на 23 июля». О том, что решение по делу уже принято, ранее сообщал «Интерфакс».

Согласно иску, который цитировал «Интерфакс», Генпрокуратура считает экстремистским объединением Шефлера и «подконтрольные ему люксембургские компании — Amber Beverage Group Holdings и Stoli Group». В ведомстве отметили, что миллиардер (его состояние Forbes оценивает в $1,5 млрд) выступает в поддержку украинской стороны, а его компании финансируют фонд, направляющий средства на нужды ВСУ.

Генпрокуратура требует передать в федеральную собственность принадлежащие Шефлеру спиртовой завод «Амбер Талвис» в Тамбовской области (72,87% акций которого, согласно данным СПАРК, находятся во владении Amber Beverage Group), а также калининградское АО «СПИ-РВВК» и доли в уставном капитале его «дочки» ООО «РВВК». Эти юрлица контролируют комплекс зданий бывшего ликеро-водочного завода, не работающего с 2012 года. В июне на них был наложен арест по иску Генпрокуратуры, как ранее выяснил РБК.