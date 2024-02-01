Основатель Baring Vostok Калви опроверг признание вины

Майкл Калви (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви заявил, что никогда не признавал своей вины по делу о растрате ₽2,5 млрд банка «Восточный» и не признает ее. Его слова РБК передал представитель бизнесмена.

Ранее сегодня Кассационный суд сообщил, что Калви признал вину по этому делу и раскаялся, в связи с чем ему сократили условный срок на два месяца — до четырех лет и четырех месяцев условно.

«Мои адвокаты подали жалобу на снижение наказания. Суд частично удовлетворил жалобу и снизил мне наказание и испытательный срок. Я считаю это решение обоснованным и справедливым. Что касается моего признания, то я никогда не письменно не устно не признавал себя виновным и никогда не признаю. Я не участвовал в судебном заседании и физически не мог сделать таких заявлений», — сказал Калви.

«Кассационная жалоба не затрагивала сущность приговора, а ставила вопрос о снижении наказания и испытательного срока в связи с личностью Майкла Калви. Суд частично согласился с доводами защиты», — сообщил РБК его адвокат Тимофей Гриднев.

Материал дополняется.