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Дело Baring Vostok ,  
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Эксклюзив

Основатель Baring Vostok Калви опроверг признание вины

Основатель Baring Vostok Калви заявил, что не признавал и не признает вину
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Дело Baring Vostok
Майкл Калви
Майкл Калви (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви заявил, что никогда не признавал своей вины по делу о растрате ₽2,5 млрд банка «Восточный» и не признает ее. Его слова РБК передал представитель бизнесмена.

Ранее сегодня Кассационный суд сообщил, что Калви признал вину по этому делу и раскаялся, в связи с чем ему сократили условный срок на два месяца — до четырех лет и четырех месяцев условно.

«Мои адвокаты подали жалобу на снижение наказания. Суд частично удовлетворил жалобу и снизил мне наказание и испытательный срок. Я считаю это решение обоснованным и справедливым. Что касается моего признания, то я никогда не письменно не устно не признавал себя виновным и никогда не признаю. Я не участвовал в судебном заседании и физически не мог сделать таких заявлений», — сказал Калви.

«Кассационная жалоба не затрагивала сущность приговора, а ставила вопрос о снижении наказания и испытательного срока в связи с личностью Майкла Калви. Суд частично согласился с доводами защиты», — сообщил РБК его адвокат Тимофей Гриднев.

Материал дополняется.

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Яна Баширова, Полина Мартынова Полина Мартынова, Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева
Майкл Калви
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